愛上男、蛇顏男是什麼？《日本世代標籤》洞悉當代社會文化的小百科

真的好想去日本玩耍！ 先來看看日本文化觀察專家茂呂美耶，梳理二十代到八十代的看穿日本當代社會文化，世代關鍵標籤小百科──《日本世代標籤》，書中Miya流的釋義、最在地的直擊觀察、條理分明的解讀法。最實地考察、深刻到位的人文趨勢、流行文化。（編按）

文／茂呂美耶

愛上男（アイウエオ／aiueo）：很會談戀愛的男性

記得第一次在電視節目中看到這個詞彙時，我以為是「愛上某某男」之類的形容詞，經節目主持人說明後，才明白原來是日文「恋愛上手な男性」（很會談戀愛的男性）（「上手／じょうず／zyo-zu」是「擅長」之意）的略語，換句話說，是情場老手，戀愛能手。發音很簡單，就是日文五十音中第一段母音的「阿依嗚欸喔」。在二○一三年的調查資料「看不懂的年輕人用詞」名單中，位列榜首。本來認為這類一時興起的年輕人網路用詞，應該早已被打入冷宮，成為死語（廢詞），慎重起見，再度上網一查，才發現日本的線上百科全書竟然收入了這個詞。

繼續查下去，又發現發音同樣是「阿依嗚欸喔」，漢字卻寫成「愛飢男」這個詞的用法比較有趣。顧名思義，「愛飢男」是「渴望愛情的男人」，說白一點，就是沒人愛的男生，通常用來當自己的網路暱稱或網路小說筆名，是一種帶有自虐性質的自稱。坦白說，我第一次看到這個詞時，噗哧大笑出來，總感覺這個自稱很可愛，真想問對方：「你對愛情到底飢餓到什麼程度呢？」

（左起）向井理和綾野剛。圖／摘自CinemaCafe.net（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

ヘビ顔男子（へびがおだんし／hebigao danshi）：蛇顏男

日本時尚雜誌《ViVi》於二○一三年六月號刊出特輯「目前正廣受喜愛！蛇顏男子」，表示這是型男帥哥的新定義，並列出不少著名男明星例子，令這個詞廣泛傳開。

像我這種經歷過泡沫經濟時代的人，都知道八○年代後半的日本，曾瘋狂流行過用調味料名區分型男帥哥的稱號。最常見的稱號是「醬油顏」和「醬料顏」，前者的代表男演員是木村拓哉、東山紀之、及川光博、瑛太、小栗旬、二宮和也、小田切譲等人，前職業棒球選手鈴木一朗也是「醬油顏」；後者的代表男演員則為阿部寬、北村一輝、山田孝之等人。這兩種類型剛好成鮮明對比，很好分辨，一是長型臉、長型鼻、五官清爽的「和風男」，另一是濃眉大眼、五官鮮明，看似混有西方或東南亞血脈的長相，其實是百分之百的大和男子。

後來又出現「鹽顏」，就是比「醬油顏」更淡薄、更清爽的五官，特徵是皮膚白皙、細眼，看上去弱不禁風，但凸起的喉結和鎖骨卻又結實得很，身材高高瘦瘦，身上沒有贅肉，該有的肌肉都有。代表男演員是向井理、綾野剛等。之後又出現爬蟲類的「蛇顏男」，特徵是臉小、左右眼之間的距離較遠、單眼皮三白眼、適合穿窄身衣，給人如無機物的冷淡印象，散發一股無以形容的性感，代表男演員是綾野剛。看雜誌文章如此描述「蛇顏男」特徵，我有點懷疑，這應該是時尚雜誌編輯部為了讓雜誌大賣，而二○一三年剛好是蛇年，於是定義出「蛇顏男」的特徵，再列出眾多有人氣的男演員名單。「蛇顏男」代表男演員是綾野剛、松田龍平＆翔太兄弟等。

說穿了，現在的時尚雜誌只是模仿泡沫經濟時代的雜誌所創出的型男稱號，而且始終在「醬油顏」範圍內加以詳細劃分而已。畢竟日本人是東方人，很難找到眉骨突出、鼻樑高挺、眼神深邃、下顎尖翹，渾身散發濃郁氛圍的男子，除了前面提過的在《羅馬浴場》扮演古羅馬人的阿部寬，在《貓侍》飾演懷中摟著白貓「立斬立斬立斬」的北村一輝，以及年輕時演過溫柔純真的被虐小男生，後來又飾演粗曠頹廢風大叔，二○一九年又給Netflix演了一部連續劇《全裸監督》（AV帝王），身價暴漲了三倍的山田孝之，另有創作歌手平井堅。最近又出現一個本來在日本默默無聞，近年來紅得很的Dean Fujioka（藤岡靛）。

藤岡靛。記者侯永全／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

●本文摘自 麥田出版之《日本世代標籤》。