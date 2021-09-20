要殺死癌細胞，尤其是癌症末期，就必須餓死癌細胞

文／潔恩．麥克利蘭

我早該死了。

一九九九年醫師就是這樣診斷的，他說我的子宮頸癌擴散到肺部，已經是癌末第四期，從統計資料推估，大約只剩下十二個星期的壽命可活了。

這世間少有像死期將至的消息這麼令人想好好活著了！我還沒準備好離開人世，我還年輕，只有三十五歲，我在談戀愛，想要有自己的孩子，我有強烈的事業心。我不相信除了傳統化療和放療之外，再也沒有其他療法，我不相信我沒有未來。

我下定決心要找到解藥，全心投入研究。我心想，肯定是醫學專業人員疏忽了什麼。我本身是物理治療師，擁有科學專業背景，所以我搜尋和內化科學資訊的速度很快。然後，我終於明白了，癌症跟寄生蟲沒有什麼兩樣，癌細胞偷走我身體的營養、血液和免疫力，再用這些東西對付我。寄生蟲會在體內繁衍壯大，直到糧食耗盡或宿主死亡。而癌症呢？通常是逼死宿主。

但是我該如何餓死癌細胞，卻不餓死我自己呢？這就是我要解答的問題，於是我把自己當成白老鼠。就我所知，這是其他人沒做過的試驗，大家從未想過整合抗癌療法，亦即運用安全的既有藥物和自然物質，來打破異常的癌症代謝機制和基因，多管齊下攻擊癌細胞。

我發現癌症有幾個食物來源：葡萄糖、麩醯氨酸、脂肪酸和酮，癌細胞還會透過飽和脂肪流竄全身。

如果我要殺死癌細胞，尤其是癌症末期，我必須餓死癌細胞，我需要充足的武器，同時也要把對我的傷害降到最低。

我展開「餓死癌細胞飲食法」，不攝取糖分和其他癌細胞喜愛的食物。但光是這樣還不夠，我還會補充強效營養品。最後，我用來消滅癌細胞的武器，包括大家不熟悉的常見藥物、餓死癌細胞飲食法及營養品，當我把這些武器一起用，就開始發揮協同效果，其抗癌效果頓時倍增。

「砰！」我的癌症完全痊癒了。

從二○○四年至今都沒有復發。

示意圖非本人。（圖／Unsplash）

久而久之，「餓死癌細胞」變成癌症研究的新顯學，證實了我長期提倡的理論沒有錯。幾份研究陸續指出，「餓死癌細胞飲食法」確實有效。我甚至沒想到二○一五年倫敦有一間診所開始研究藥物整合，極其類似我發明的雞尾酒法，他們的研究結果令人印象深刻。伊斯坦堡的診所也開始運用整合方法來餓死癌細胞，成果同樣顯著，藥廠也紛紛研發代謝藥物來攻擊癌症。

這些都是存在已久的解藥，每天只要花一點錢。我服用的藥物早已廣泛應用於其他病症，包括常見的糖尿病降血糖藥二甲雙胍（metformin）、經常用來降血脂的汀類藥物（statin）、中風病患服用的待匹力達（dipyridamole）、消炎藥阿斯匹靈，以及後來的艾雷克（etodolac）。二○○七年我連續三個月服用希每得定（cimetidine），這是很多國家開放治療胃潰瘍的成藥，但我服用的目的是為了要提升免疫力。我的雞尾酒療法只持續幾個月，就足以阻止癌症占領我全身。

這些藥物很便宜，也過了專利權限，但即使證實對抗癌症有效，卻仍被製藥產業長期遺忘。這是因為藥廠比較想賺錢，而不是治癒病人。大家還記得一九八○年代，一旦診斷出染上HIV病毒，就形同無藥可救？如今雞尾酒療法可以控制HIV感染情況，讓HIV陽性患者過著健康的生活，壽命也跟一般人無異。我相信，未來的癌症患者也可以這樣。

然而，腫瘤學遲遲未徹底轉型。二○三○年癌症患者數量預計將成長七成，為了阻止情況惡化，我們急需新的治療方法，這將是製藥產業的黃金時期。現代人壽命越來越長，卻沒有越來越健康，這是必須改變的事，我們每個人都要為自己的幸福負責！

現在有幾個試驗正在進行，試圖用大家遺忘的老藥物來治療癌症，只可惜仍依賴正統療法，一次只輔以一種藥物，所以進展緩慢。這些藥物一起並用，可以直搗變化多端的癌症幹細胞（亦即起始細胞），將其徹底消滅，這可是化療和放療做不到的事情。由此可見，這些藥物再結合其他癌症療法（採取更低毒性的劑量），反而有可能把癌症變成長期慢性病，甚或不再復發（例如治癒）。

這就是我的故事，我克服萬難走出自己的路，介於輔助療法和正統療法之間，不僅擺脫癌症，也從中重獲健康。我也發現一些簡單的真理，最後得出我自己的抗癌之道：餓死癌細胞，避免癌細胞擴散，然後一舉殲滅。

我緊抓著生命不放，就好像約克夏犬死都不放開舊鞋子，哼！我就是要讓大家知道如何堅持到底。就算別人說你無藥可救，那也不一定是真的。

願你過著健康、快樂和「叛逆」的人生。

●本文摘選自柿子文化出版之新書《餓死癌細胞救命必讀聖經：讓醫師和研究人員震驚並受到啟發的抗癌寶典》。