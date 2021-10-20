為何我們裹足不前？首先必須擺脫高估代價的怯懦心態

文／葛蕾絲‧洛登（Grace Lordan）

擁有偉大的夢想很簡單，但實踐卻很不容易。今時今日要想在工作生涯中不迷失方向很困難，無論是科技日新月異，還是因應全球化趨勢，都導致我們所需要的技能隨時都在改變；如今尚且炙手可熱的工作，轉瞬就成了明日黃花。更多人發現自己在身處於「贏者全拿」的工作生態中，因為從傳統職場到現代新創公司，被視為頂尖的人，才能得到極優渥的報酬，但只是稍微差他們一點，卻只能得到極其普通或更微薄的待遇。

如果你現在正全力衝向明確的終點線，難免會覺得筋疲力盡。如果你現在正勤奮不懈地工作，但是心中沒有方向或最終目標，那可能會感覺更糟。我們之中有許多人為了追求成功而犧牲了自我照顧，我們錯過家庭聚會、健康檢查、忘了特別節日等。如果我們承擔了失去幸福快樂的風險，那更應該憑著影響力、技術、能力和天賦，來獲得相應的報酬才對！否則承擔這些風險就不值得了。

所以我們付出努力，提升自我技能。某些人確實開創出驚人的成果—突破性的研究、創新策略，或是讓每個人都能過得更好的產品。照理來說，這樣總該獲得相應的報酬了，對吧？

但很遺憾地，足以決定誰能得到何種報酬的理由和過程，一點也不明確，而且通常不太公平。每天都有優秀的新產品失敗、真正的天賦被埋沒、寶貴的創新被摒棄。認知偏誤通常是我們想法動搖、事業卡關的原因。這些偏見可能已經一而再、再而三地影響你和你的職涯，當你注意到時，甚至露骨到讓你忍不住落淚。能夠影響你職涯發展的人若是顯露盲點，讓你的路途變得更遙遠，任誰都會感到挫敗，更難以樂在其中。如果你的創新點子被—「我們一直以來都這樣做」一句話否決，或不得不在官僚體系、繁文縟節和遊說關說之間，不斷浪費時間鬼打牆，你可能會沮喪不已。如果你在職場上看見天資聰穎的人才，只是因為學歷不夠好、人脈不夠廣或長相不夠出色而無法往上爬，你或許會忿忿不平。

但不是只有其他人—認知偏誤的影響不僅限於別人的行動（或不行動）。我們自身的認知偏誤也會讓我們裹足不前。

你可能認為自己是個好的決策者，總是經過深思熟慮之後才做決定，不會受情緒左右且條理分明，對吧？

但你錯了！

行為科學無疑證明了大多數時間，我們的決策會嚴重受到認知偏誤和盲點的阻礙，不論我們自認思考有多周全；並堅信自己是有目的地在行動，然而實際上我們卻不如自己想像中的那麼理性。

自身的認知偏誤會如何讓我們在工作上裹足不前？如果你是大公司的員工，請試想一下，為什麼你不爭取明年升遷的機會。是因為自身還沒符合條件？還是（如同多數情況）公司內的升遷標準不清不楚？

我們先退一步回來討論，什麼是理性決策？

「如果我很理性，想盡快得到升遷的好處，獲得更高的收入和地位，卸下身上的重擔。既然升遷的標準不清不楚，那何不早點為自己爭取，就當碰碰運氣也好？又或許是，我太過重視被拒絕的代價。」

如果你這麼想，那就是認知偏誤困住你，使你裹足不前。你不僅高估了被拒絕的代價（感到受挫、痛苦、丟臉等等），也低估了萬一成功所帶來的好處。

對多數人而言，預期被拒絕的心理，往往會強烈到讓我們不願意積極把握機會。我們預期被拒絕是一件很可怕的事，會使我們連想都不敢想。不過，實際上這樣的經驗並不如我們預期得那麼糟，還是有光明面。我被拒絕時會以一杯好的紅酒和一些巧克力來為自己打氣，然後準備下一次的嘗試。最重要的是，我們會從嘗試和失敗中獲益匪淺，並汲取人生經驗。

我再舉一個例子，你是否厭倦目前的工作，一心懷抱創業夢？你可能有一個很酷的產品點子，但一想到要失去穩定收入就冒出一身冷汗。所以你繼續長途通勤，卻又隱約地擔心自己與人生志業擦身而過。

這樣理性嗎？你是否認為決策不是全贏就是全輸，而低估了後悔的代價？你有沒有考慮到，當你到了八十歲還沒有追尋夢想，產生「要是當初⋯⋯就好了」的遺憾？

書名：《大局思維：倫敦政經學院行為科學教授，教你如何放大格局、掌握關鍵，達成最有利的職涯擴張目標》作者：葛蕾絲‧洛登（Grace Lordan）出版社：遠流出版出版時間：2021年8月27日

我們自身的認知偏誤讓我們裹足不前。事實上，對多數人而言，這就是最主要的問題。如果我能夠確實地自我反省，就會知道認知偏誤的比例有八成來自於自己、兩成來自於他人。我被早該放棄的案子卡了太久，陷入沉沒成本謬誤（sunk cost fallacy），因為之前投入了資源，所以儘管前景不佳我還是硬著頭皮做下去。我還因為嚴重低估了完成基本任務所需的時間，而陷入規畫謬誤（planning fallacy），它在你相信一切都會在「最理想的狀態下」進行時出來搗亂。

在事業的不同階段，我曾覺得自己在力求表現時像個冒牌貨，儘管資歷經驗都站得住腳。這顯示出，就算我們意識到冒牌者症候群（imposter syndrome）的存在，還是很難不落入其陷阱。我也曾拖延拖到天荒地老（包括寫這本書時），只為了逃避失敗或被拒絕的痛苦。

能了解到在漫長的職涯中跌跌撞撞、原地踏步、走回頭路甚至逼近懸崖邊緣的原因有一部分來自自己，反而讓人感到釋懷。承認自身的偏見可能成為阻礙，將促使我們變得積極。如同先前提到的比例，我可以掌控百分之八十的認知偏誤。這麼做能大大影響我的職涯發展。對你來說也是如此—雖然你的比例不一定相同。

我希望你從今天開始掌控自己的職涯，利用行為科學見解幫助你訂立並追求新的大格局目標，或衝過終點線去實現長久以來的夢想。

●本文摘自 遠流出版之《大局思維》。