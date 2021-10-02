《MIT最打動人心的溝通課》有效溝通從建立「好關係」開始

很想多了解對方，卻聊不出重點；興奮提出自認絕佳的點子，上司或部屬的反應卻很冷淡；想了解問題出在哪，對方卻只是一再跳針；討論變成爭論或對話走向不對勁，場面陷入僵局又傷感情；……究竟是對方難溝通，還是你用錯溝通方法？（編按）

文／艾德．夏恩Edgar H. Schein

常有人好為人師，莫名其妙來告訴我某件事，但其實我早已經知道了，這時我會很納悶，為什麼那人認為我不知道呢？遇到有人「不請自來的教」我，不僅會讓我覺得很不耐煩，要是那天我心情不好，更會覺得受到冒犯。

我發現喜歡暢所欲言的人，常是因為沒有把關係的建立放在心上。但想要跟人好好溝通，光顧著說，會有很大的風險，應該好好審視一下「提問」的重要。

要先與人建立關係，溝通才會有效。

透過對話與人建立關係時，雙方互動必須展現平等與均衡。跟人建立關係，就跟投資一樣，要先投入。「謙遜提問」先投資的是注意力與關心。透過問題，我們傳達出的訊息是「我想聽你講話，也等於是向你示弱」。如果經過這麼一問，對方果真提供對我有用的訊息，那我的投資就有了回報。

我得到新知，這時候我會覺得感激，透過問與答之間的良性循環，我跟對方的關係也開始萌芽、茁壯。

信任能夠開始建立，是因為我先打開自己的心房，而對方並沒有趁此機會欺負我，也沒有把我的問題當成耳邊風，於是我們之間開始產生信任。對方開始信任我，因為問問題代表我的關注，而且我很仔細聆聽對方提供的答案。因此，一段對話要有助於建立互信關係，雙方都必須有所投入，並從投資中獲得有價值的回饋。

但為什麼在我們周遭無效溝通比有效溝通更常見呢？問問題不是每個人都會嗎？我們都自認知道如何問問題，卻沒有察覺很多時候我們表面上在問問題，其實還是在「說」，這些並不是真正的問題，而是拐彎抹角在發表高論或套話。

我們身處務實文化，重視解決問題，因此獲得知識與傳播所知就成了重要的價值觀。在現下的社會結構中，與人搏感情不如達成任務來得重要，下屬就是應該多問少說，而老闆或上司就是理所當然應該多說少問。

但已有愈來愈多的證據顯示，如果團隊成員與老闆學習透過謙遜提問建立關係，很多工作能達到更好的成果，或使得任務更安全的完成。

當下謙遜，喚起助人本能

當下的謙遜是指，當我依賴你時的內心感受。此刻我的狀態在你之下，因為你掌握了我想完成目標所需、但欠缺的知識或技能。你可以幫我一把，也可以見死不救。我必須謙遜，因為此刻我需要你。

這種謙遜不是來自先天地位尊卑或成就高低，而是體認到此時此刻每個人都互相依賴，只有合作才能把事情做好。

當你的任務需要依賴別人協助才能完成的時候，很重要的一點是，你必須與對方建立關係，唯有如此你們才能對工作上的事情坦誠開放的溝通。

當下的謙遜之所以難學，是因為在成就導向的價值觀下，知識就是力量，展現自己的知識才能受到讚賞，因此當下的謙遜可能被解讀為無知，是一種示弱的表現。但是對於領導者、主管與各領域的專業人士來說，這正是他們需要的那種謙遜，因為愈來愈多的工作不是單靠一個人可以完成的，與他人互相依賴變成完成任務的基本條件。

「謙遜提問」源自於對人的好奇心與關心，這是一種態度，一種想要去建立關係，進而促成順暢溝通的渴望。謙遜的提問意味著我們要以弱點示人，由此喚起對方想要助人的本能。

當我有事要請教你，這使我暫時有求於你，而讓自己處於弱勢。若是你濫用這樣的尊重，不論是滿嘴胡說八道，或趁機推銷一些我用不到的東西，或給我很糟的建議，日後我會對你心生防備，如果我是你老闆的話，我還會懲處你。

反之，若是你能提供資訊幫上我的忙，我們就開始建立起正面的關係。

提問意味著徵詢別人的意見，但你問的可不是那些老套的問題。「謙遜提問」跟其他提問不同，不會像律師詰問般的主導式問話，或是語帶諷刺的修辭式問話，更不要變成困窘式問話讓人接不下去，或是假借問話來陳述意見。

（圖／Unsplash）

只要一句，引發討論的關鍵問話

提問一定要真誠嗎？假裝感興趣而獲得關注？嗯，人是很敏感的，而且我們會不自覺的發出訊號。

在我跟許多組織裡的下屬談話的經驗中，我發現老闆如果心口不一，員工在第一時間就會察覺，而且心情會受到影響。

如果不是真的有興趣，對方一定會感覺到，這跟提問的措詞與技巧無關。

嘗試謙遜提問時，要減低成見，讓心思清淨，再與人展開對話，對話開始後則要用心傾聽。

謙遜提問還有三個重要的變化句型：診斷式提問（丟出變化球）、對質式提問（加入你的觀點）、過程導向式提問（拉回對話本身）。

啟動對話、延續對話的關鍵例句：

「所以呢……」（搭配期待的眼神）

「發生什麼事？」

「怎麼回事？」

「你怎麼會來這兒？」

「請繼續說下去……」

「比方說？」

想引導對方的思緒，以理清事情發展，可以先了解對方的感受與反應。例如：

「你感覺怎麼樣？」

「你當時有任何反應嗎？」

「這件事情有影響到你的情緒嗎？」

「你為什麼會那麼想？」

「你覺得這件事的起因是什麼呢？」

提問前，先自問動機是否純正，是謙遜且好奇的嗎？還是心裡已有答案，提問只是要檢驗自己的想法？如果只是在檢驗自己的想法，那麼就又落入「說」的模式了，這時候就很難怪對方採取防禦的姿態。

如果你的動機純正，想要化解尷尬，重新強調兩人對話的動機與目的，可運用以下問話：

｢怎麼了嗎？｣

｢我們之間沒事吧？｣

｢我的話冒犯到你了嗎？｣

｢你想跟你分享我的感受，你怎麼一副好像很抗拒的樣子？｣

｢你覺得我們現在的方向對不對？｣

當對話走向不太對勁時，這些問話就可以派上用場。

書名：《MIT最打動人心的溝通課》 作者：艾德．夏恩Edgar H. Schein出版社：天下文化 出版日期：2014年12月26日

認識四個自我，突破溝通障礙

解開內心的黑暗，溝通才會愈談愈明朗。

在對話中，如果得不到認可或尊重，或覺得別人用言語欺壓，我們會感覺不安，甚至覺得受辱。要避免對話出現這種負面結果，謙遜提問就可以派上用場。

社會心理學家拉夫特（Joe Luft）與英漢姆（Harry Ingham）認為，每個人的內在就像一扇窗，這扇窗依自己對自我的認識，以及別人對自己的認識多寡，分為四個部分：開放的我、隱藏的我、盲目的我、未知的我。

我們每次進入一個新的處境或開始一段新的關係，我們願意吐露多少、對方願意回饋多少，都取決於這四個自我。

「開放自我」是我們願意跟陌生人暢談的話題。

「盲目自我」是我們不自覺傳播出去的訊息，也是別人眼中的我們，除非別人願意告訴我們，否則我們可能永遠不知道別人在背後怎麼說我們。

「隱藏自我」是我們不願透露的事情，因為這些事也許會冒犯到別人，或者讓自己覺得丟臉。

面對別人請求我們回饋，我們會猶豫要不要說真話，因為我們不想得罪或侮辱他人。我們會避重就輕，盡量說好話，表達正面回饋，即使我們也極度渴望聽到別人說真話。在我們的隱藏自我裡，充斥著自我懷疑與自我批判，我們擔心別人也看到了相同的缺點。事實上，他們當然也看到了。要打破這樣的僵局，交換一些私人訊息是個辦法。我們可以用謙遜提問的方式，以揭露自己的訊息開場，也詢問對方在同一方面的事情。先表露心跡，反映出當下的謙遜，也敲開了個人化對話的大門。

「未知自我」，指的是包括自己和他人都不知道的事。我們可能有才華還沒被發掘出來，潛意識裡有某種想法或感受，偶爾才會冒出來。

謙遜提問的一個功能，是邀請對方卸下心防，進而拉近彼此之間的距離。

在溝通過程中，還要小心誤判與誤會，當我們受到攻擊，第一時間當然會反擊，這是正當防衛，但如果對方完全沒有惡意呢？那我的反擊就變成無事生非，往後可能別想再跟對方溝通了。

謙遜提問之所以如此要緊，主要是因為真心的好奇與對別人的興趣可以把誤會、誤判或不合宜行為的可能性降到最低。

以謙遜的態度提問來確認事情來由，是建立關係的關鍵。

●本文摘選自天下文化出版之《MIT最打動人心的溝通課》，未經同意禁止轉載。