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陸達誠／進入馬賽爾思想定型前的思想？第三本形上日記《臨在與不死》譯者序

聯合新聞網 / 心靈工坊
書名：《臨在與不死》 作者：馬賽爾（Gabriel Marcel） 出版社：心靈工坊 出版時間：2021年9月17日
書名：《臨在與不死》
作者：馬賽爾（Gabriel Marcel）
出版社：心靈工坊
出版時間：2021年9月17日

文／陸達誠（本書譯者，法國巴黎第四大學哲學博士）

1974 年我在法國撰寫哲學論文時，看了這本名為《臨在與不死》的書。記得有好多個黃昏，我在圖書館閱讀該書時，夕陽餘暉穿過厚實的牆面，映射包覆我身，使我沐浴在光中，身心內外透亮。啊！這光是我的「東風」。許多馬賽爾哲學的概念從平面躍為立體，使我的思想參預了「臨在」，而能對正在撰寫中的論文《意識與奧祕》充滿信心。從此，我決定有一天一定要把《臨在與不死》譯成中文，這是四十五年前暗暗許下的承諾了。

這本名為《臨在與不死》的書是馬賽爾的第三本《形上日記》。第一本出版於 1927 年，沒有副名；第二本出版於 1935 年，名為《是與有》；第三本《形上日記》即本書，名為《臨在與不死》（1959 出版）。馬賽爾自稱是「新蘇格拉底主義」者，那是說，他不停地在尋覓、在吸收、在探索一些尚未發現或尚未明晰與釐清的現象及概念。這些蘊含於日記片段中的概念像似深埋地底的豐富礦藏，要探索者持之以恆、苦心孤詣地挖掘細察，才會稍顯其光芒。

大部分的哲學書是「探索成果」的記錄，日記不是。日記是「探索過程」的記錄。探索者尚未抵達終點站，故談不上成果，稱之為「成果之前導」還可以。它是得到成果前的「一鋤一鏟」。一鋤一鏟得到的不是「道」，而是靠近「道」之一步，它不能養育及饜足求真之饑渴。因此追求速戰速決之讀者必會一無所得，或會半途而廢。

讀馬賽爾的演講或論文比較輕而易舉，因為它們多少是研究的成果，不是研究過程的記錄。它們是包裝好的水果，立刻可以取食，而食之有味；但對摸索過程不得不產生的辛勞全無了解。它們確是馬賽爾的思想，但只是他努力思考的成果。他「如何」努力，讀者懵然無知。大部分的讀者既然坐收前人勞苦的果實，自己就不再拚鬥，徒然拾人牙慧就行了。這些人只能算是馬賽爾的讀者，不算是馬賽爾的研究者。

馬賽爾的研究者是分享過馬賽爾的「一鋤一鏟」的追隨者。他們進入的是馬賽爾思想定型前的思想，他們得到的果實也有自己培植及採擷的辛勞。定型後的馬賽爾可以「輕鬆易懂」，但其日記迥然不同；只有下定決心要徹底認識馬賽爾的人會去嘗試一下。

如果研究者把馬賽爾三本《形上日記》都仔細讀過，讀其演講集和論文就會一目了然，知其來龍去脈，而能前後一貫地通敘他所有的作品，不然只能說是認識了半個馬賽爾。

筆者遇過很多哲學同好，一聽說我的論文題目寫馬賽爾，都無特殊反應，似乎不「屑」多談（他們不知道我研究的題目是指導老師給我指定的）；相反，一聽說我的指導老師是列維納斯時，全都肅然起敬。一方面因為列氏已成世界級大師，也因這些同好只喝過「調了味的」馬賽爾，沒有品嚐過他的「原汁」。加工後的馬賽爾為他們來說簡單易懂，最多只是幾個生活和生命的概念而已。筆者可以肯定這些同好從來沒有念過第一和第三冊《形上日記》，最多念過《是與有》而已。

筆者翻譯此書花費了不少歲月，現在終於告成，覺得寬慰，但心中並無哲學界「人手一冊」的綺想，因為往日和今日都少有願意研究「日記式哲學」的學者，他們樂意追逐的是已有成書的哲學作品。那麼讓這本書暫時置之高閣吧。等有緣人踮足碰觸到它時，大家再來切磋一番吧。

本書附錄是林靜宜為《臨在與不死》收錄之劇本《無底洞》所撰寫的導讀。林靜宜是筆者的助理，就讀輔大中文系博士斑。六年來她修潤過我所有文章。她閱讀本書後，對《無底洞》一劇很感興趣，主動要求讓她試寫導讀。我讀畢她寫的兩篇文字，大為振奮：第一篇對劇本逐「場」詮釋，是很好的導讀；第二篇內容是有關本書《臨在與不死》的釋義，也講了劇本。她以東方女性的心思，領略了許多西方人或男性讀者不易捉摸的細節，讀出劇中許多對話背後之意義。如果馬賽爾還在世，我會譯成法文呈他分享，相信如果馬氏本人能讀到這兩篇文字，必會使他大為欣慰。

敬獻此譯本予好友沈清松教授（1949-2018），他於 1978 年自魯汶返國時曾邀筆者同譯馬賽爾的第一冊《形上日記》，可惜未成。去年三月我倆在香港機場偶遇，他知道第三冊《形上日記》的中文譯本可望出版，其心甚喜。料想他今日必會含笑於九泉，同馬賽爾一起「臨在與不死」。

●本篇摘自心靈工坊於9月17日所出版的《臨在與不死》譯者序。


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