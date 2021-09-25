鐘穎／從對立走向相對──讀《擁抱陰影》

文／鐘穎（《故事裡的心理學》作者、愛智者書窩主持人、諮商心理師）

這本書是國內第一本討論陰影主題的理論專書，不同於法蘭茲博士以童話作引子來介紹惡與陰影的主題（參見《童話中的陰影與邪惡》，心靈工坊出版），作者羅伯特‧強森是從宗教體驗上去談陰影的。對初學者來說，這本書會直接拉高你的學習層次，提示你陰影猶如生命之泉，它會在我們熟悉的地方消失，然後又從人們沒有想過的地方冒出來。對已走在陰影工作上的讀者來說，它會提示你注意支點與中心就是神聖所在之處，也提示我們可能會將陰影中的黃金投射在他人身上，要記得將它認同回來。

陰影工作即個體化

陰影工作是什麼？它幾乎就是個體化的全部。

從認識陰影、忍受陰影、到接納陰影，那是一種將天堂的形式與地獄的能量相結合的過程。也是本書作者所說的，在黑暗中尋找黃金的過程。事實上，我認為我們透過陰影找到的黃金並不是什麼別的，就是內建於自身，和群體相連的「大我」或「自性」。

陰影被界定為那些在成長過程中被我們否認和排斥的特質與面向，用榮格早期的定義來說，則是那些在無意識中所包含的任何事物。這些與自我認同相對立的一切何以會蘊藏著黃金呢？因為對生命來說，最重要的就是完成，就是開展，就是實現。但其所欲實現的並非「小我」（也就是所有我們在向陌生人自我介紹時會說的那些東西），更是那些被小我遺棄和本能式地所迴避的一切。黃金就位於我們的對立面，只有在我們認識且接受了陰影之後才可能短暫地經驗到這種榮格心理學家或求道者終其一生所欲追求的那種境界。這個境界就是「完整」。

為什麼說短暫？因為當我們接受了自身的對立面達成了進一步的整合時，新的陰影就會再度成形，它永遠與個人處於辯證關係。因此對學習榮格心理學的人來說，最重要的品質或許是將「對立」體驗為「相對」的一種能力。自我與陰影看似在彼此的對立面，但兩者事實上是相對的，正如所有我們在意的兩極一樣：貧與富，善與惡，成功與失敗，出人頭地與默默無聞等是如此。

（圖／Unsplash）

從對立走向相對

對立會使我們生命的立足點越來越小，相對卻允許自我能被兩者同時穿越。舉情緒為例，正因我們認為身心健康的狀態是我，甚至正向積極的情緒才是我，因此就視難過、悲傷、憤怒、沮喪等負面情緒為寇仇，急著想要擺脫或「治療」這些並不屬於我的東西。我越執著於我渴望的狀態，就越得迴避所有會丟失這些狀態的情境，從而只留下了狹小的空間給自我。這是人處於對立的狀態。

而在相對的狀態中又如何呢？在這個情境中，我們知道無常即是真理，知道每一種情緒狀態都是自我的一部分，自我雖然要對情緒負責，但卻不是情緒的主人。我們允許各種情緒來，也允許各種情緒走，猶如天上的白雲，海面的波濤。我們站在作者所說的「中間地帶」，縱然那被稱為刀鋒，位於時間與空間之外。但就在那短暫的時刻裡，創造、意義，與平靜，所有那些我們在「苦」裡遍尋不得的東西，都在這個狀態裡出現。

陰影工作的聖與俗

面對陰影既是世俗的，也是神聖的。

世俗的那一面正如上述，它是我們解決生命之苦的手段，同時又是一種道德的必須。為什麼呢？那些不願在自身處理陰影的人，就會將內心的黑暗丟給外界，丟給他人。陰影最容易在我們的家人、同事，與朋友的身上找著。那些本該由我們承擔的一切，成為了他們身上固有的邪惡特質。投射的防衛機轉如此強大，以致於多數的我們都會堅信，那些與我價值觀不同的人，與我國籍血緣不同的人，就是懶惰愚蠢，而且心懷狡詐的人。在民族主義浪潮的推波助瀾下，各種仇恨、殺戮、戰爭、集中營的慘況都在在顯示了投射陰影所帶來的災害。我們樂得每晚在政論節目裡從同胞中尋找敵人，而非在他人身上認回自己的陰影，從敵人中尋找同胞。因此陰影工作的世俗性即在於確保了人性的品質，從而也促成人群的合作基礎，以及社會的平和及穩定。

（圖／Unsplash）

而神聖的那一面同樣如上所述，它是我們走向個體化，完整開展自我的第一步與最後一步。在那裡，已不再有主與客，也不再有失與得。有的只是相對且平等的一切。在那裡，我們得以用一個更高的視角看待我們的生命。禪師傅大士有詩一首：「空手把鋤頭，步行騎水牛，人從橋上過，橋流水不流。」請讀者們細思之，空手把鋤頭，是有鋤頭還是沒有呢？步行騎水牛，是徒步行走還是騎著水牛呢？當作者羅伯特‧強森介紹了基督教文化中的「靈光」（mandorla），並將之視為兩極衝突時的和解象徵時，禪宗同樣以其特有的悖論將我們從原先分裂的內部世界與外部世界中拉出來，直到玄秘的高點。

在那一點上，我們摒棄了思考。所以當僧人問洞山禪師「什麼是佛？」時，一旁正在量胡麻的洞山禪師回他：「麻三斤。」思維在此處是無用的。我們的意識已經為我們做了太多解釋，這個是佛，那個不是。這樣做是佛，那樣做不是。當我們執著於「是」和「不是」時，陰影又躲到了「不是」的旁邊，並再度將我們帶離完整之地。在禪宗的傳統裡，十牛圖將那完整表意為「入塵垂手」，畫中是一位老者向一位幼童伸出了手。老與幼的同框，意味著兩極展開了有意義的相遇。西方傳統則慣用男女之間的愛戀故事來表意，但其所象徵的意思卻是相同的。

完整也是煉金術中色彩斑斕的「孔雀尾」，象徵著歷歷分明的覺知，象徵著人對自身每個面向的認可，在那之中，陰影已經成為我們的一部分。正如本書所言，整合不是中和，也不是妥協。否則孔雀尾就不會變成一道彩虹，而是混雜的灰色色塊。

●本文摘自 心靈工坊 出版之《擁抱陰影：從榮格觀點探索心靈的黑暗面》