《薩提爾的親密修復練習》當情緒來襲，你可以怎麼做？

文／王俊華

情緒來的時候，陪伴不是一件容易的事情，它需要技巧、需要耐心、需要時間。

除了我們常說的找信任的人傾訴、運動等方式之外，我把幾個具體的方法簡單介紹如下，供參考實踐。

放鬆呼吸法

關注呼吸，放鬆身體，去覺察：我現在的感受是什麼？或者，我身體的哪個部分不舒服？然後，把注意力放在體驗感受上、放在身體的那個部位上。呼吸，特別是長長的、反覆的呼氣，直到感覺或身體輕鬆下來。

通常，這個時候會有新的感覺，比如開始是生氣，現在是難過；或者身體的其他部位感覺不舒服，如原來是肩膀，現在是胸口；再或者，有新的念頭閃過，比如「我覺得自己很無能」等。沒關係，繼續上述的過程，放鬆、呼吸，特別是呼氣......直到慢慢平息下來。

靜觀情緒法

覺察到情緒後，找一個安靜的地方坐下來，閉上眼睛，去體驗自己的情緒，辨別那是什麼，比如壓抑，你能賦予它形狀、大小、顏色或溫度嗎？是黑灰色的、大片大片不規則形狀的烏雲嗎？然後有意識地放鬆身體，覺察呼吸，看著它......它會變得不一樣，繼續看著它......直到你感覺平靜下來。

把光帶進黑暗

如果前面靜觀情緒時，如果很難給情緒賦予一個顏色、形狀，抑或是大小，甚至沒有畫面，單單就是彌漫開來的一些感覺，那麼可以分兩步：第一步，允許甚至鼓勵這種感覺擴散、彌漫到你身體的各個部位，就好像你的身體是一個氣球或者夠大的容器一樣，盡可能地充滿。不用擔心，這是充分體驗、面對過程中的必要步驟。第二步，找到你的內心之光，或者想像你帶進來一束光，哪怕它開始的時候很微弱─如果你有足夠的耐心，是可以的─聚焦在這光上，讓它慢慢地擴散開來。讓光照進來，黑暗就不見了，情緒會慢慢平靜下來。

坐下來寫作

我有一個經常使用的方法是，不安的時候就坐下來寫作。即覺察到自己有情緒時，可以按照「冰山」隱喻從上到下的順序這樣如實地寫下來：我現在的感受是......，比如「很生氣、難過」；我現在的觀點和想法是......，比如「我認為他對我粗暴是因為他不在意我」；我現在的期待是......，比如「期待他說話溫和」，或者「期待我自己不要太軟弱」等；我現在的渴望是......，比如「我真正想要的是被重視、被愛、安全感」。

書名：《薩提爾的親密修復練習》 作者：王俊華 出版社：采實文化 出版時間：2021年8月26日

寫作的過程是讓自己靜下來、慢下來的過程，很多新的感覺、想法、視角會在寫的過程中冒出來，比如「我認為他對我粗暴是因為他不在意我」，很可能你這樣寫出來的時候，一個不一樣的解讀就出來了，「他對誰都這樣，對在意的人也會這樣粗暴」......觀點和解讀的變化會使感受、期待的層面也隨之發生變化，情緒也會得以緩解。寫作也是覺察自己、深入瞭解自己的有效方式，是個人成長的重要途徑。

●本文摘自 采實文化出版之《薩提爾的親密修復練習》。