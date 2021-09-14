張亦絢／我想做一個奇奇怪怪的人──新書《感情百物》後記

《感情百物》這本書是小說家張亦絢對生命中100個物件的感情用事。物件有些常見，比如眼鏡、單車、OK繃、帆布包、小鈴鐺、迷你指甲剪；有些僅此一件，像旅行帶回的明信片、鑰匙圈、紀念品；有些甚至「物已不存」。也有某些不起眼的東西，是因為時間的因素而逐漸獨特。選物的標準無關有用無用，重要的是「關於感情，它們可以說些什麼？」，帶領讀者打開100個物件的暗門，走進感情的最夾層。全書文字看似輕盈卻又深刻無比，一本你從未見過的張亦絢。（編按）

文／張亦絢

我還想寫電風扇......，而且，襪子、梳子與小凳子，也還沒寫到——最後，我停止了自我折磨——我當初訂的題目叫做「感情百物」，可不是「世間萬物」啊。我現在已經很習慣會被問下一本書的想法了，如果是小說，那是什麼也不說，小說以外，就彈性。在一次跟瓊如與蕙慧姐碰面吃飯的路上，書名突然浮現。通常我的書名都是最後才決定，但這次相反，是先有了喜歡的書名。

把計畫說出來時，我確定會寫的東西，仍不超過十個。過程中，我還跟瓊如開玩笑：「妳是不是很擔心我寫不到一百個啊？」我跟她保證可以寫到，說起來，這是盲目的信心，但我覺得書寫好玩的地方也在於，當一個東西隱隱然出現時，就要開始，不會讓自己無盡地等待——我用一天一則計算，扣掉休息日，覺得一百多天後就可以寫完，但我比較喜歡在秋天出版，所以它對我來說，就是一個單純、愉快的計畫。

現在回頭看，對於它為什麼會誕生，想法才比較清晰——尤其是寫到一百篇的結語「把感情鈔票分出去」時，自己都嚇一大跳，那麼呼應主題，那麼總結：寫感情百物，我為的也是要「把感情鈔票分出去」——如果我是讀者，可能會覺得這是算好的，但實際上，決定寫那一篇，並不知道會寫出什麼，起筆只在於我覺得，要有一個與「貨幣」有關——提款卡、硬幣或支票本都「檢閱」過，才想到我的「一百元美鈔」——我阿嬤與這本書也有淵源，主要因為她是半文盲，所以我很熟悉「只能以具體事物交談，太抽象就不行」的宇宙——李維史陀的書都出版那麼多年了，「文字不等於文明，甚至可說外於、害於也晚於文明」這樣的觀念，理論上應該廣為人知，但實際上當然還是未必——雖然我使用的仍是文字，但「改變文字的位置」的想法，應該也是某種「遠方的鼓聲」。

中間我曾發現一張中日對照的歌詞，應該是在蔡瑞月舞蹈社，為紀念白色恐怖而唱的，歌單與「陳欽生的白咖啡」一樣，考慮了很久沒有寫。後者是因為我無法確定是哪個牌子的白咖啡，前者是因為歌單的「物性」感覺不夠物——白色恐怖、舞蹈與推理小說，都是我原本希望「有一物代表」，但因我沒有掌握「夠物之物」，只好「暫且放棄」。

「讓物主導」的方法有其兩面性，它可以指向還沒文字的邊角，但「沒有東西的東西」就比較難寫——所謂「沒有」，未必是不存在，而是在此時此地，我本人剛好「沒有」。除了「讓物主導」，另一個原則是「讓感情主導」——換句話說，我想問的是「那個感情是什麼？」也就是說，我完全不打算進行知識教育，雖然這方面的百科都非常好看，可是我的方向是清楚與其區隔開來的。選物，既不是因為其居功厥偉，也不是只因為有趣，而是「關於感情，它們可以說些什麼？」

——在這個度量上，我也規定自己：可以文學，但不可以太文學 ; 可以藝術史，但不可以太藝術史——這兩者對我都有誘惑力，「撐到一百物不把夏宇的詩集寫進來」與「克制想寫某藝術品的慾望」，是過程中，不時訓斥自己的句式——後者是因為書寫已有慣性，意見一向就多，但這等同「退回舒適圈」。前者是因為，夏宇是「字物同體」（參考「雌雄同體」）的表率，會形成誘惑，也蠻自然。

在剖測上，盡可能做到不重複與不避諱——有禁忌成分的東西，我也寫了——但目標比較不是在寫「禁忌百物」，而是進入「感情的夾層」，這個部分，物能嚮導的低度，是邊寫才邊發現到的。算是很寶貝的收穫。如果要再加一點，對我個人的意義，其實只不過是「我想做一個奇奇怪怪的人」——我當然還是會寫比較不奇怪的東西，比如小說。但「做一個奇怪的人」，對我很重要，所以「我的奇怪系書寫」，我大概會讓它與另一線並存。

我是一點制式氣氛就會昏迷的人，制式這東西到處都在，就算文學，一不留意，也是會有，而我也同樣「很受不了」——從小我就有「一痛苦就睡著」的毛病，我保護自己的唯一手段，就是保存我自己的奇怪，以對抗制式對我的傷害——我固然可以用許多角度談這本書，但最私人部分，就是它是「奇怪讓我自在」這種需求的成立。如果能保護其他也被制式所傷的人，當然就更理想了。

拍照時，原本我是想用「證物照」的風格拍它們，「沒有要成為『佐內正史』喔！」不過，疫情進入三級後，意外吃了很多苦頭。然拍到「乒乓球」時，我感覺非常幸福與值得。拍畚箕時，我本想要大清早趁沒人時，但沒起早，一直被各種人關心。（不要跟我聊天啊！神經質的我經常驚慌。）其中有個東西，還是孫梓評出動，不然我搞了幾星期還搞不定。光是過程，都可以寫小說了。如果不是疫情，這些原本都是零難度。有少數也忽然變成要計算「我的足跡會不會太複雜？」那樣苦惱著進行。還好不管外送員、燦坤的職員、數家麵線攤與塔吉等店家，在我給他們添麻煩時，都仍慷慨地助我一臂之力。這個「關起門來」的寫作，因為本人極度不才的緣故，事實上非常勞師動眾。儘管意外，還是要致上深深感謝。也謝謝梓評在我說「我要堅強起來」時，說了「但這樣很悲傷呀。」使我在精神上「破涕為笑」。

瓊如在過程中，寫了若干信給我，讓我確定「除了我自己知道我在做什麼」，「她也知道我在做什麼」——我想到還會笑，「那麼照顧讀者的福利喔！」因為基本上有默契，所以我笑了，知道會做到，就沒細細回覆——但讀者們似乎應該知情一下，編輯替你們著想甚多，雖然我也是——但我覺得編輯部分真的頗為感人，就記一下。我要謝謝瓊如的部分不在「她督促」（被督促我還是有點毛啦，雖然想法很一致。），而是「她懂得」。

每次要感謝的人都很多，但這刻我特別想到我的小舅舅，有次我說：「最奇怪的是，我覺得我都沒有被傷到耶！」他馬上反駁：「不不，妳還是被傷了，不然妳不會記得。」真的嗎？我很驚訝。《感情百物》也是「記得之書」，但這記得是「無傷」或「有傷」，我不確定。確定的是，沒有其他人「救援記得」的言行，它不會存在。所以，小舅，謝謝你，以及所有類似的存在。沒有你們，就不會有這本書。

二〇二一年八月十四日

●本文摘選自木馬文化最新出版之《感情百物》。