糾察隊在身邊！約束瑞士人的無形力量：告密風氣

文／蘇瑞銘Ricky

不管是住在社區大樓，還是獨棟的透天別墅，多數瑞士居民都非常遵守規矩。其中一股規範人們的無形力量，就是打小報告的風氣，尤其鄉下很多退休老人平時喜歡看著窗外，有意無意地監視自家周遭的一舉一動。

習慣有規範的生活

瑞士良好的居住環境，是有賴全民共同努力的成果，這句話一點都不誇張。因為萬一哪天不遵守規矩的話，小心！去檢舉你的人說不定就是隔壁鄰居。往好的方面思考，這樣的行為是彼此互相監督，提醒自己凡事得小心謹慎；不過往壞處想，怎麼好像活在白色恐怖的年代。

隨便亂停車、垃圾回收沒做好等小違規事件，似乎不是什麼太嚴重的事，不過有很多瑞士的長輩生性雞婆，會樂意主動打檢舉電話。也許這些民眾為了維護周遭環境，而不自覺地變成義工糾察隊。但是別人家裡面的私事，諸如花園太雜亂、小孩的衣服沒穿好、懷疑假結婚等情況，被鄰居關心的案例時常耳有所聞。

先姑且不論他們為什麼愛管閒事，至少可以確定的一點，在這種全民制約的壓力下，迫使大家更會注意自己的行為。許多人的觀念裡，認為沒有妨礙到他人的權益下，就是可以接受的範圍！可是一旦讓中規中矩的瑞士人看不慣的行為，經常看見老伯伯或老太太，熱心地挺身而出去糾正他人。

如此嚴謹的社會環境，造就民眾懂得自動自發地守秩序，不免讓人感到隨時有成千上萬隻眼睛盯著你的所做所為，「敦親睦鄰，守望相助」這句口號，在瑞士絕對是發揮到極致。

書名：《瑞士幸福式：向最富有小國學過精準美好生活，全世界最宜居國度的160個日常觀察》作者：蘇瑞銘Ricky出版社：創意市集出版出版時間：2021年8月26日

辦公室也得注意「抓耙子」

這種告密檢舉的風氣，並不侷限在住家周邊，連辦公室身邊的同事也可能成為「抓耙子」。瑞士超過七○％的公司都有合法的申訴舉報管道。雖然這樣的做法是監督工作上的效率，並且防止腐敗或違反職業道德的行為，但依然有小部分是因為個人的厭惡而惡意檢舉。

根據監控貪汙腐敗的國際透明組織（Transparency International）評比，瑞士企業的「清廉印象指數」幾乎每年都位居世界前五名的位置。由此可見，告密的風氣讓瑞士人不僅在居家生活上一絲不苟，連工作上也相當潔身自愛，因為糾察隊員就在你我的身邊。

●文章摘選自創意市集出版之《瑞士幸福式：向最富有小國學過精準美好生活，全世界最宜居國度的160個日常觀察》。