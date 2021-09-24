你能做什麼來對抗氣候變遷？哈佛教授的6項建議

文／瑞貝卡．韓德森（《重新想像資本主義》作者）

「我能做什麼?」這是我最常被問到的問題，無疑也是最重要的問題。

我們很容易掉入一種陷阱，以為只有英雄才能改變世界。然而，現實世界不是這樣運作的，成功的領導者是眼見改革浪潮已風起雲湧，於是順勢而為。美國的民權運動不是馬丁·路德·金恩（Martin Luther King）的個人傑作，而是歷經成千上萬非裔美國人和支持他們的盟友幾十年的努力，大家不畏危險和艱苦，勇敢捍衛改革，運動才逐漸成形。納爾遜·曼德拉（Nelson Mandela）並沒有一手結束南非的種族隔離政策，而是在成千上萬人參與、幾百人喪命的五十年奮鬥的基礎上，才一舉成功。

葛莉塔·桑伯格（Greta Thunberg） 開始在瑞典國會外面為氣候變遷抗議的時候，只是一名十五歲的學生，她說，氣候如果真的已經進入緊急狀態，為什麼我們卻毫無作為? 一年後，估計有來自一百二十五個國家的一百六十萬名學生走出校園，參加了全球氣候罷課行動。我知道有一家跨國公司因此徹底改變了永續發展策略，因為員工都覺得公司的行為太愧對孩子。

你可以發揮重要的力量，可以做的事情也很多，且容我一一說明。

改變世界的六個步驟

一、找到屬於自己的使命。你最珍惜什麼? 你願意為什麼而戰? 什麼東西對你來說有至高無上的價值? 不管選擇做什麼，都要符合你內心深處的內在價值。

有一種尋找使命的途徑，是反思當代的重大問題在你人生當中產生了什麼回響，例如你曾經很喜歡一個地方，如今卻遭到徹底破壞。有些人是為自己的孩子而戰，有些人純粹是被強烈的正義感驅動。你如果還不確定自己想要什麼、為何想要，不妨花點時間弄清楚想法。推動變革任重而道遠，使命必須跟你內心的熱情一致，才不至於讓你身心俱疲。

二、現在就做點什麼。下定決心少搭飛機、少開車，或盡量只買善待員工的公司的產品。做好住家保溫隔熱，如果有可能，在屋頂上裝太陽能板，或者向綠能供應商購買電力。計算碳足跡，估算自己對環境造成的損害，只要能力許可，盡量做出補償。勇敢邁出第一步，許多事自然接踵而來。

三、把你的價值觀融入工作中。創立一家懷抱不一樣的願景的新公司。我參加過很多次這樣的會議，會中大企業的主管們最後同意公司需要變革，決定性因素就是小本經營卻充滿熱情的新創公司對他們構成了威脅。諸如第一太陽能 （First Solar）和博隆能源（Bloom Energy）這樣的新創公司，讓成千上萬的人相信，再生能源和節能方案是有利可圖的，因而開啟整個嶄新的產業。

四、進入政府部門工作。倘若不先重建社會對各級政府的信任，我們走不遠。要實現這一點，政府部門裡要有聰明能幹的人，理解企業可以成為解決方案的一部分，只不過外部性需有合理的定價，企業力量也要有民主力量的制衡，社會才能繁榮興旺。

書名：《重新想像資本主義》作者：瑞貝卡．韓德森（Jongryn Mo）出版社：天下雜誌出版出版時間：2021年9月10日

五、採取政治行動。我知道，這個說法會令人退避三舍，但這是絕對必要的。政治人物解決氣候問題的步伐慢得不得了，設法提高公眾壓力是絕對必要的手段。找一個你認同、積極採取政治行動的團體，加入他們。

有人會告訴你，做什麼都為時已晚了，或者這行不通的，或者事情永遠不會有任何改變。但不管任何時候都不會太晚，事情有可能變得更糟，升溫六度的世界遠比升溫二度的世界糟糕得多，會是一場浩劫。在改變開始加速以前，一切都會顯得太慢。在山崩地裂到來之前，一切看起來也很正常，只不過有幾顆小石子滾下山坡。

六、好好照顧自己，記得樂在其中。不要用世界有沒有被你拯救來衡量自己成功與否，沒有人能拯救世界，每個人只能做自己能做的。

●本文摘自天下雜誌出版之《重新想像資本主義》。