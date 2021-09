謝伯讓／表情真的反應情緒？──讀《心理學家的面相術》全新增訂版

文/謝伯讓(台大心理系副教授、《大腦簡史》與《都是大腦搞的鬼》作者)

一八五九年,達爾文的《物種起源》掀起狂風巨浪。較少為人知的是,達爾文在一八七二年出版的另一本著作《人類與動物的情感表達》(The Expression of Emotions in Man and Animals),也默默在情緒科學領域中造成洶湧暗潮。

達爾文在《人類與動物的情感表達》指出,有些靈長類動物也會出現類似人類的表情,尤其在接觸到會讓人恐懼和噁心的事物時,表情特別明顯。他因此推論,表情在演化上應該有利生存。比方說聞到噁心味道時,噘嘴、皺鼻和瞇眼的表情,可能有助於阻絕吸入有毒物質。達爾文更進一步推測,透過演化而來的表情,必然具有普遍性(universality),亦即所有人類皆應如此。

達爾文這種「表情反映情緒,而且普世皆然」的想法,後來逐漸變成大眾的一般認知,但可惜的是,或許是因為這樣的想法非常符合大家的直覺,所以一直沒有人進一步去尋找相關的科學證據。

整整一百年過後,證據終於降臨。

一九六○年代,本書作者艾克曼(Paul Ekman)前往太平洋西南部的巴布亞紐幾內亞,他測試與世隔絕的原始部落族人,請他們觀看臉上帶有情緒表情的照片(快樂、悲傷、恐懼、噁心、憤怒或驚訝的表情),然後再要他們從六個情緒詞中選出匹配的詞。結果發現,所有人都能正確完成配對。從巴布亞紐幾內亞到巴西、日本等世界各地,眾盡皆然。即便其中許多受試者根本不熟悉西方臉孔,也都能成功辨識出照片中西方臉孔上的情緒表情。

這項發現證實達爾文的理論,艾克曼也一舉成名!

艾克曼隨後開始推廣表情與情緒的必然與普遍關係理論,也開始販售實驗用的情緒臉孔圖片與「臉部動作編碼系統」(Facial Action Coding System,簡稱FACS)。經由艾克曼的理論架構與實驗方法,原本難以被測量的主觀情緒,變成可以透過客觀記錄臉部表情來捕捉。向來處於邊緣冷門的情緒心理學,也因此扶搖直上。

艾克曼的影響甚至深入實務領域。他主張可以觀察臉部的細微肌肉變化來辨識情緒與測謊。霎時間,艾克曼成為了軍警情報、國家安全與相關私人企業的座上嘉賓。美國中情局、國安局、運輸安全局、聯邦調查局、紐約市警局,都曾根據艾克曼的理論來訓練勤務人員,至今投入已超過數十億美元。

二○○一年,艾克曼獲美國心理學會提名為二十世紀最有影響力的心理學家之一,並在二○○九年獲選為時代雜誌的世界百大影響人物。

然而,就在艾克曼叱咤風雲之際,實務界與學術界都開始出現反思之聲:艾克曼的理論有沒有可能是錯的?

美國東北大學的巴瑞特(Lisa Feldman Barrett),就是反對艾克曼理論的代表人物。在巴瑞特早期的一項研究中,原本她以為人們應該如同艾克曼所描述,可以輕鬆區辨「憂鬱」與「焦慮」這兩種表情。但是事實卻非如此,在她的實驗中,無論如何測試,受試者都很難區辨兩者的表情差異。

在經過後續的一系列研究後,巴瑞特更決定直接挑戰艾克曼的經典實驗。巴瑞特認為,艾克曼在巴布亞紐幾內亞進行的實驗有一項致命缺陷,這項缺陷就是:受試者在看完情緒表情後,必須在六個情緒詞中選出匹配的其中一個。她懷疑這六個情緒詞可能提供了一個理論框架,而受試者就是因為受到了此框架的影響,才被迫進行思考分類,然後做出了眾人一致的反應。

有鑑於此,巴瑞特重新設計了一個「不受理論框架影響」的實驗。她直接交給受試者一大疊不同情緒的臉孔照片,然後要受試者自由把他們自認為類似的照片分組。結果發現,在這樣的實驗設計下,不同文化地區的人展現出了不一致的行為。例如非洲納米比亞的辛巴族人,就把快樂、恐懼和中性表情分別分成三堆,而其他的各種表情則全部混在一起。相較之下,熟悉傳統情緒類別的美國受試者,則展現出比較符合預期的分類方法。

那是否有新的理論,可以解釋這些和傳統理論不符的現象?

在理論方面,巴瑞特提出了她的「情緒建構理論」來和艾克曼的傳統「自然類別理論」做對比。傳統的自然類別情緒理論認為,人類有各種典型的「情緒」,每一種情緒都對應到一種特定的大腦及生理狀態,只要某些刺激出現,特定的情緒就會像反射一般地被「激起」,並展現在腦中及臉部表情之上。

但巴瑞特認為,情緒不但沒有放諸四海皆準的形式,大腦中也找不到和特定情緒相對應的腦狀態。她認為所謂的「情緒」,只不過是大腦針對身體「內感」(interoception;例如心跳速度或發抖等內在身體感覺)的加工結果。也就是說,大腦會利用過去經驗、當下環境,以及語言來把「內感」區分成某些文化上的不同類別。在她的理論中,喜怒哀樂等各種情緒,只是大腦在文化教育下所習得的類別、只是大腦針對「內感」進行詮釋後貼上的情緒標籤而已。

然而,傳統的「自然類別理論」並沒有因此倒地。其支持者仍可反駁:這些不符合傳統理論的實驗結果,可能只是顯示出某種形式的後天變異。人類可能仍具有各種典型的「情緒」,只不過這些類別會受到後天文化的影響罷了。此外,關於表情和情緒之間的對應,艾克曼也可以主張這是平均上的現象,少數的例外並不是理論的致命缺陷。

在二○二一年的今日,藉由再次閱讀這本引發議論的經典著作,我們可以重新反思情緒的本質。情緒是什麼?大腦如何表徵情緒?表情是否與其對應?或許你也會有不同的嶄新想法!

