高希均／管理大師「韓第」的經典出版緣起

文／高希均（美國威斯康辛大學榮譽教授，遠見天下文化事業群創辦人）

「從我寫作的房間可以遠眺英格蘭東部的田野與森林。這真是抒情詩一般的田園景致，只等待後代如康斯塔伯（John Constable；英國畫家）般的畫家用油彩把它捕捉下來。看著古老的照片，你會覺得眼前的景色跟一百年前一模一樣，有些事物是不會變的。」

是這段話的引誘，使我要去探訪這個景色。2003年9月下旬，從倫敦坐火車出發，一個半小時後，到達了這座田園之美的小鎮諾福克（Norfolk）。迎接我的，就是主人韓第夫婦（Charles and Elizabeth Handy）。

坐在那一大片落地窗的書房中，望著窗外那無邊的田野與綿延的森林，那是一種人生的美；討論著伊拉克的砲火與落後地區的貧窮，那是一種現實的痛。韓第不是一個悲觀主義者，他以歐盟為例，指出「經濟繁榮代替了戰爭夢魘」。他驕傲的說：「我不只是愛爾蘭人、英國人，我是歐洲人。」

年已八十九歲的韓第，他晚年的聲譽始終未減。學術界與媒體常用各種稱呼表達對他的尊敬：「企業思想家」、「出色的教授」、「真正內行的專家」，還有人尊稱他是「英國的國寶」。對他的最大讚賞應當是：「在現實生活中，韓第比政府更能改變這個世界。」

多年的著述中，他綜合地提出了值得大家深思的論點：

（1）提升關懷的文化：不能只顧一己之私，要愛人如己。

（2）共擁一套道德標準：沒有這樣的道德標準做後盾，法律很難有效執行。

（3）改變世界：以各種方式來詮釋這個世界是不夠的，必須在實質上大家共同努力來改變它。

（4）按自己認為正確的方式生活，然後快樂地活著。

（5）終身學習，變中求好。

書名：《你是誰，比你做什麼更重要》、《你拿什麼定義自己？》、《大象與跳蚤》、《第二曲線》 作者： 查爾斯．韓第 Charles Handy 出版社：天下文化

「天下文化」近四十年來出版了四千餘種書，特別挑選組合了韓第的五本著作，就是希望全球華文讀者能夠揉合東西方思維，在當前新冠病毒蔓延，全球化受到挫折與質疑聲中，冷靜的思考一種前瞻、樂觀、合作、正義的理念。

那麼我們就鬧中取靜，擺脫手機，展開「閱讀韓第」的心靈之旅。

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