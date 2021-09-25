學日文只會「斯勾伊」、「卡哇伊」？ 不詞窮寫出成熟文章的技巧公開！

すごい(好厲害) おいしい(好好吃) かわいい(好可愛)！只會說籠統的形容詞，是無法留下任何印象的。動詞描寫、擬聲擬態語、譬喻法......，只要掌握九大原則，日語文章表達不再令人困擾！新書《揮別形容詞：不詞窮寫出成熟文章》低門檻高效果，幫助你強化既有初中級日語能力！（編按）

文／石黑圭

各位是否都希望，自己的文章能更有說服力呢？在文章的撰寫技巧中，即有一個稱為修辭學的領域能夠滿足這個需求。

那麼修辭很困難嗎？隨便舉例便有譬喻、反覆、倒裝、映襯、誇飾、贅語等各式各樣的修辭方法……。的確，若要學習專門的修辭學，就會學到多不勝數的表現手法，然而那真的是修辭的本質嗎。我不這麼認為。重要的並非方法，而是思維。

所謂的修辭，即是「表現上的小工夫」。我們在烹煮料理，招待親密友人或客人時，會直接把料理端上桌，只要對方能吃得下去就好嗎？我想還會留意到容器或盛盤，讓料理看起來更加美味吧。

（圖／Unsplash）

文章也是相同的。平時我們在撰寫文章時，遣詞用字多半憑藉直覺，但是這樣能夠寫出讓更多人容易閱讀的文章嗎？只在意寫手自己的論述，而將讀者拋之腦後，只會寫出難以理解、閱讀的文章而已。此時最重要的，便是修辭了；站在讀者的立場重新閱讀自己的文章，修正難以理解的用詞或是不夠有力的敘述，為文章添加一點小工夫。這就是修辭的本質。

或許修辭可以形容為「表現手法的變化球」。面對一流打者的投手，可以只靠快速直球壓制打者嗎？我想沒辦法才是。只有交互投出詭譎多變的變化球，使球速緩急不定，投手才有機會壓制頂尖的打者。

表現手法上的直球就是形容詞。這是因為當人類碰觸某事物，試著進行描述時，最初開口說出的往往是形容詞。女高中生進到服飾店，最先說出的話常常是「好可愛」。肚子餓的男大學生看到眼前的超大碗丼飯，可能會感動地喃喃自語「有夠扯」。看到用流利英語幫助外國人指路的朋友，大家一定都會說「好厲害」吧。我們的反應就像這樣，總是由形容詞所組成。

（圖／Unsplash）

雖然形容詞在對話中，適合與眼前的說話對象傳達自己的心情，乍聽之下是很有力的說明，但其實是封閉在自我邏輯中的孱弱話語。形容詞並不適合將自己心中的感受詳細傳達給其他人。為了襯托形容詞這顆直球，我們還需要活用變化球來達到傳達意思的目的。

修辭的基本思維，就是「避開形容詞」。該如何將直覺說出的形容詞稍做變化，強化成更有力的表現，而在避開形容詞的時候，又該選用什麼表現方式來代替形容詞。在新書中，將以九項要點來提示這些問題的答案。當然，書中不會提 到困難的修辭用語，而會用豐富而具體的例句來進行說明。

誠摯邀請各位與我一同踏入，這個藉由避開形容詞而誕生的全新表達世界。

●本文摘自EZ叢書館／日月文化出版之《揮別形容詞：不詞窮寫出成熟文章》。