海禁、遷都皆緊扣經濟議題？洞察現代中國的原點──明朝

全球化浪潮並非始於今日，從古到今的環境變遷、氣候暖化和貿易往來，推動了中國能源革命、貨幣經濟等重大轉捩點。 本書將引領你從世界觀的角度，洞悉中國如何發展成今日的面貌，而我們又該如何面對這強勢崛起的國家！（編按）

文／岡本隆司

現代中國的原點──明朝

打壓江南以平衡南北發展的差異

在這裡，明朝還有另一項至關緊要的目的，那便是消除南北的發展差異。過去在蒙古帝國時代，負責經營中國的忽必烈採取了不同的方式來治理華北和江南。獲得青睞的江南因而成為經濟成長的源泉。以結果來看，江南的商業蓬勃發展，人口也急速增加。不管進入明代以後的經濟如何蕭條，或是只能使用金銀進行商業交易，筆者推測江南應該仍保持一定規模的運作。

但是華北相較之下卻十分貧窮。歷經氣候寒化、戰亂破壞，也有許多遊牧民族留在此地，以物易物的經濟形式占了更高的比例，自然導致這樣的結果。明朝的經營目標，本來就是打算把統治疆域整合為純粹的「中華」，所以消除南北發展的不均也是勢在必行。姑且不論南北的文化和習俗相差甚遠，至少在經濟財政方面，必須盡力達成一致。

因此，難題便在於南方和北方，誰要擔任配合對方的角色。以常識判斷，應致力經營華北，提升到與江南相符的水準，這樣全國上下都能雨露均霑。然而，明朝卻缺乏提升華北經濟水平的能力，因此只好採取完全相反的做法，壓制江南的發展，使其貧窮化來配合華北的水準。

而且為了達到這個目標，明朝採取了非常激烈的手段，將種種莫須有的罪名強加在江南的地主和官僚身上，並以連坐制為由屠盡上萬人口。

在明太祖統治的時代，發生過無數次的冤獄事件。觀其目的，大多是為了排除威脅自身權力的功臣而痛下殺手。例如在胡惟庸案，身為宰相的胡惟庸被安上專橫叛逆的罪名而遭到誅殺。自此以後，中國朝廷不再設立宰相之位，皇帝手上的權力因而擴大。

的確我們不能否認，這背後具有權力鬥爭的目的。話雖如此，筆者還是覺得不需要殺盡親族或相關人士，也不必要一而再、再而三發起大規模的冤獄或屠殺。因此，這一切的作為還是別有目的，應當視為明朝政府為了徹底打壓南方的權力階級所採行的作為。

而且先前提過，海上交通管道已經因為海禁遭到阻斷，導致商業貿易變得困難，江南經濟受到打擊。明朝的目標，便是希望江南退化到和華北相仿，以物易物的經濟模式。

靖難之變

其實朱元璋自己是出身南方，明朝也將首都設在南京。然而政策面卻是徹底打壓、甚至瓦解江南的經濟。也就是說，朱元璋是站在華北的立場，思考如何統治江南。學界一般認為，明朝雖然是「南人政權」，卻企圖立基於北方來建立統治。在這個大前提之下，皇太子卻於朱元璋在位時提前離世，因此最終並未達成這個目標。但他希望把首都從南京遷往華北的盤算昭然若揭。

殊不知偶然實現這個目標的人，正是朱元璋的四子朱棣。第二代皇帝建文帝，是早夭的皇太子的兒子，也就是朱元璋的嫡孫。然而他卻反對祖父至今的方針，認為應該以江南作為據點，擘劃政權方策。朱元璋的兒子們當時大多駐守在北方，防備蒙古來襲。對建文帝來說，叔父們是必須剷除的對象，其中能力最強、勢力最大的朱棣，更是主要目標。朱棣察覺處境日益危險，一怒之下就舉兵擊敗建文帝，自己登上帝位。他可能是明朝史上最著名的皇帝—「明成祖」，而這場篡位的內亂，史稱「靖難之變」。

朱棣過去將據點設立在蒙古帝國和元朝的首都大都。原先時代遞嬗到了明朝，這個地方在蒙古撤退之後，被賦予了帶有「平定北方」意義的「北平」這個名稱。在朱棣登基為明成祖之後也未曾改變主意，反而把首都移至此地，改稱「北京」。

北京紫禁城

明成祖挪用了忽必烈建設的大都並加以改建，打造了北京。現今北京城的原型，大約就是這個時候完成的。不過，他並沒有破壞南京。畢竟是父親明太祖建設的都城，為了表示對父親的敬意，明成祖保留了南京城的規模。所以當時的中國同時存在北京和南京兩個都城。

將首都從南京遷至北京

從此以後，中國的首都始終設在北京，只有蔣介石建立南京國民政府的時期例外。由於蔣介石不承認北京的首都地位，當時北京又恢復過去「北平」之名。

另一方面，清朝以後「南京」這個名稱也跟著消失。畢竟王朝更迭，清朝對明太祖沒有任何道義上的責任，因此將「南京」改稱為「江寧」。這是自古以來的地名，象徵「祈求江南安寧」。清朝自北方而來，是一個統治江南的新政權，這個地名無疑更符合需求。

甚至在日本歷史教科書上，清朝在鴉片戰爭敗給英國之後，兩國簽訂的條約一般稱之為《南京條約》。此條約名稱其實是根據英文文書而來，如果查看中文原文的史料，實則記載為《江寧條約》。只是從那個時候開始，「南京」已是一個膾炙人口的地名。

書名：《歷史學家寫給所有人的中國史：從環境、氣候到貿易網絡，全球視野下的中國史》 作者： 岡本隆司 出版社：臺灣商務印書館出版時間：2021年9月1日

北京和北平，南京和江寧。乍看之下，或許只不過是單純的地名問題。實際上，背後卻牽涉著南北孰為中心，該如何統治中國等重大的問題。

此處且讓筆者閒聊幾句，我們從中可以看出，中國習慣將首都賦予「京」的名稱。若以這種感覺或觀點來做評斷，日本的「東京」較為符合語感，「京都」則頗為牽強。不過在現代中國，「北京」和「南京」的地名也同時存在，這種語感到了現代依舊沒有出現太大變化吧。

回歸正題，明成祖承襲明太祖的路線，持續打壓江南的地主階級。這些人可以說是前代皇帝建文帝的同路人，這種做法或許也帶有報復性的意味。

同時，遷都北京也是一項艱鉅的任務。為了達成目標，政府大量吸取江南的財富，將之轉用到建設並維持新首都的運作。因為從明太祖選定的後繼者手中奪取皇位，明成祖感到內疚而以繼承明太祖的政策為目標，並且強而有力去推行。

明成祖實行的政策之一，便是從江南大量運輸物資到北京。為此他重新修建大運河，也大量動員先前談到從事徭役的人員。我們不難想像當時被動員的百姓面對何等艱難的苦役。而明成祖此舉最終也威脅到了明朝的財政。

●本文摘自 臺灣商務印書館 出版之《歷史學家寫給所有人的中國史：從環境、氣候到貿易網絡，全球視野下的中國史》。