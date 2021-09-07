下屬沒動力又愛搞小團體？身為主管的你，可能做錯的2件事

文／黛博拉．葛倫費德（Deborah Gruenfeld）

「領導者」不應該將兩件事分派出去：一個是願景，另一個是角色。這是什麼意思？

在任何情況下，團體裡面位階最高的成員都必須利用伴隨個人職務而來的地位、大指明方向。領導者必須經常出現在舞台上，闡明方向和目標，讓每位演員專注於將大家凝聚在一起的共同目標。沒有清晰、帶領大家向上提升的共同目標，組織就會分崩離析，落到最低限度的平庸。對於那些感到最沒有安全感、需要證明自己、需要搶先抓住機會做點事情提升個人重要性的人來說，組織就淪為戰場。

領導者使用權力的方式，為組織其他成員搭建表演舞台。當組織最有權勢的成員不願意針對組織願景表達立場，其他人就會爭奪掌控權，試圖建立自己的派系，在工作上也就離心離德；而缺乏上位者指示明確方向，組織就會空轉，無法完成任何有進展或有意義的工作；而在沒有明確共同目標的情況下，個人轉為追求自己的目標，這樣他們的工作才有意義。

有時候，掌權者試圖逃避這些責任，因為他們擔憂自己顯得過於專制、跋扈、自我膨脹（或者他們只是擔心自己犯錯）。舉例來說，新手領導者將定義願景、目標或策略這些工作指派出去，這種事情其實很常見，因為他們試著透過這種方式學習並取得最大共識。但這樣做往往鑄下大錯。找出組織中其他人認為什麼事情是重要的，並以他們的意見通知策略選擇，這樣做當然沒有錯。但是，領導者有責任擔當主角，帶領大家身先士卒，也就是要冒險帶頭作先鋒。

為了在任何情況下扮演領導角色，還必須將自己當成他人學習的榜樣，無論你是否這樣看待自己。你要向別人展示，事情是如何做到的，並且要樹立值得令人尊敬和景仰的榜樣。如同組織學者李．波爾曼（Lee Bolman）和泰倫斯．迪爾（Terrence Deal）在其合著的《組織重構》（Reframing Organizations）中所述，當你將領導視為你所扮演的角色或一部分，就會意識到組織中最受矚目的行為者是鮮活生動的象徵，展現出組織最神聖的價值觀。強大的領導者不僅鞭策大家做出成效，領導者的作用也在「消除疑慮，促進成員對組織宗旨的信念，培養成員的希望與信心。」換句話說，領導者會有意無意地代表某種重要事物。

（圖／Unsplash）

領導者要當部屬的「安全堡壘」

美國空軍學院校長傑伊．席佛利亞（Jay Silveria）中將就很清楚該怎麼做。在Youtube 上搜尋席佛利亞的影片，就能找到說明如何運用主角身分創造有益文化（culture of beneficence）的絕佳實例。但首先，我們說明一下背景。

二○一七年秋季，新學年要開始了。位於科羅拉多泉、競爭激烈的美國空軍學院預備學校發現，有五名黑人預校生在留言板上遭受種族歧視。席佛利亞立即採取行動，他一身戎裝召集四千名學生和一千五百名教職員。他對與會的大家說：「如果你對此事感到憤怒，那麼你是對的。」他將對這五名預校生的侮辱定義為對在座每個人的侮辱。他說：「你們當中有些人可能認為，那是發生在預備學校的事，跟自己沒有關係。」他表示，那些學員對種族多元化的抨擊，就是對軍隊做出抨擊，因為多元化賦予軍隊力量。他說：「這是我們的制度，沒有人能奪走我們的價值觀。」 許多領導者也強調這些事，但他們在演講結束時，並沒有像席佛利亞這樣做。

書名：《懂權力，在每個角色上發光》作者：黛博拉．葛倫費德（Deborah Gruenfeld）出版社：天下雜誌出版時間：2021年8月25日

席佛利亞說：「把手機拿出來，」他敦促大家錄下他所講的話以備不時之需。然後，他做出總結：「如果你不能以讓人有尊嚴並受尊重的方式對待他人，那就滾吧。」

做為領導者，善用權力就是建立所謂的「安全堡壘」（secure base），這是人質談判專家喬治．科爾瑞瑟（George Kohlrieser）提出的術語，意指「某人、某處、某種目標或目的，能提供一種保護感、安全感和關懷感，並為大膽、探索、冒險和尋求挑戰的行為提供靈感和活力來源。」科爾瑞瑟借鑑英國研究人員約翰．鮑比（John Bowlby）的依附理論（attachment theory）寫道，那些覺得可以安全依附權威人物

的人，在心理上就對自己更感到安全，相較於那些更需要較多幫助的人，他們的行事更有智慧也更成熟。 為什麼這個結果在組織中很重要？因為當權者不僅要為自己的行為負責，也要對所管轄範圍內發生的惡行負責。這就是為什麼如此重要的角色，組織必須找對人才來擔任。要建立一種讓人們感到安全又有能力發揮最佳表現的文

化，領導者不僅要制定方向並以身作則。重要的是，領導者必須依據有益和成熟度等標準，確保組織其他成員能獲得獎勵、晉升並擔任重要職務。

●本文摘選自天下雜誌出版之《懂權力，在每個角色上發光：史丹佛MBA爆棚選修課，擊敗沒安全感、霸凌，讓自己被需要就能自信發揮影響力》。