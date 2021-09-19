《費德勒：王者之路》高於常人的身體素質

文／克里斯多夫‧克拉瑞Christopher Clarey

費德勒是右撇子，主導眼卻是左眼，代表他的左眼比起右眼，可以更加快速準確地把訊息傳遞給大腦。

通常，一個人的主導眼會與慣用手會在同一側。費德勒則是交叉，僅有百分之三十左右的人是屬於這一類。

所以在多羅琴科看來，正拍是費德勒最自然的擊球姿勢，意即他的肩膀轉動時，主導眼左眼可從優勢地位跟蹤球的軌跡。

「如果是右眼主導加右撇子的話，就變成反拍是自然擊球姿勢，像是加斯凱或瓦林卡。」他說明。

多羅琴科在法國時也是俱樂部等級的強手，他回想起在比爾的訓練中心週末與費德勒練球時，他會讓費德勒試著用左手打球，兩人都覺得很好玩。

「我在他的左手下了很多工夫，這樣做可以提高整體協調性，大腦會變得更加對稱，」多羅琴科解釋，「費德勒是創意型人格，容易分心，情緒起伏很多。他會摔拍，然後整場比賽都丟掉。他的心理素質真的不優，所以我們說：好吧，我們來為費德勒打造一種適合他的網球打法，而卡特就是主導角色。費德勒可能不曉得這一切都是為了他量身訂做，不過我們確實研發出了他專屬的技巧。我們不讓費德勒為了打法改變自己，而是打造出最適合他的方式。」

以進攻型、正拍為中心的網球，需要出色的移動、強健的腿力，才能隨時找到突破點閃正拍攻擊。隨著費德勒進入青少年階段晚期，他們特別加強了他的飲食和力量。二〇〇年初，當多羅琴科離開瑞士網總重回布魯格拉團隊時，儘管費德勒的體格還不太起眼，但已經可以臥推超過一百公斤了。

另外，以年輕網球選手的標準來看，他還有很高的最大攝氧量，這對他未來打五盤大戰相當有利。

書名：《費德勒：王者之路》作者：克里斯多夫‧克拉瑞Christopher Clarey出版社：商周出版出版時間：2021年9月4日

「人們常誤以為費德勒有點弱不禁風，」多羅琴科說，「其實他很強壯，超級強壯，那個時候最大攝氧量就有62，對進攻型球員來說是很高的有氧代謝水準了。羅塞特大概50左右，這樣比較好想像，優秀的自行車選手應該是75到80，底線型球員布魯格拉則是72，費德勒比起典型進攻型球員還高出許多。所以他要撐過馬拉松大戰不是問題，看看他職業生涯中贏了多少五盤大戰就知道，他從來沒有中途崩潰過。」

不過對多羅琴科來說，費德勒作為一名運動員最突出的地方，非他的活力和快腳莫屬。增強式訓練，也就是跳箱這類強調重複性及爆發性的訓練，費德勒特別拿手。

「他不斷在破紀錄。」多羅琴科說，「其他人三十秒完成五十五次跳躍，但他可以來個七十次。他真的是很出色的運動員。」

●本文摘自商周出版《費德勒：王者之路》，欲知詳情請見原書。