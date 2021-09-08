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《費德勒：王者之路》勝利時心懷感激，挫敗時繼續邁進

聯合新聞網 / 商周出版
書名：《費德勒：王者之路》 作者：克里斯多夫‧克拉瑞Christopher Clarey 出版社：商周出版 出版時間：2021年9月4日
書名：《費德勒：王者之路》
作者：克里斯多夫‧克拉瑞Christopher Clarey
出版社：商周出版
出版時間：2021年9月4日

22年職業生涯、20座大滿貫，超過1000場勝利，稱霸世界第一寶座310週！

「上帝派喬丹去打籃球，自己則化身為費德勒

《費德勒：王者之路》本書是一部獨一無二、全面完整的費德勒傳記，涵蓋費德勒職業生涯的最新發展，由《紐約時報》頂尖網球記者克拉瑞撰述。他從費德勒初崛起時便開始追蹤，至今進行超過20次的深入訪談，對於費德勒的成長轉變、訓練方式、球技特點，都提供了最專業、詳實的深入剖析。這本費德勒職業生涯的精采傳記，道盡你想知道關於「費神」的所有一切！（編按）

兩人比分三十比三十，費德勒只要再兩球就會取得勝利。

時任休威特教練的拉席德說：「在這個階段，任誰都賭羅傑會贏。」比賽當下，他就坐在羅德．拉沃球場的看台，身旁的瑞士隊球迷搖著牛鈴替同胞好手加油，澳洲球迷同樣賣力為休威特應援，但看起來士氣低迷。

不過，就在下一分，也就是費德勒發的第一顆球，休威特打出一記漂亮又深遠的正手回擊，壓在偏後方一點的底線位置。費德勒以為那球應該是出界，所以反應慢了一拍，反手迎球但打出界。比分來到三十比四十，費德勒面臨破發點，休威特緊接著再打出一記深遠回球，費德勒切球回擊掛網。

局數這下來到五比四，換邊休息時間，瑞士隊隊長羅塞特眼看事態緊急。跑到費德勒面前蹲了下來，把手放在正坐在休息板凳的費德勒大腿上，嘴裡快速說著法語，不斷給予他建議和加油打氣。

不過這依然無濟於事。接著輪到休威特發球，儘管費德勒兩度將比賽推至賽末點，但頑強的澳洲野兔手感火燙、能量爆發，又拿下搶七，硬是將比賽推至第四盤。

「和頂尖選手來場激戰，對休威特而言很重要，」拉席德說，「因為一旦他自己進入了像是拳王洛基的迎戰狀態，就會躍升到另一個檔次，只有他自己才感覺得到。他會開始相信一切皆有可能：『我一定會扭轉局勢，再次變強。』彷彿吃下了一罐菠菜的卜派。」

拳王洛基的比喻對休威特來說意義重大，有好幾次在比賽中，甚至可以聽到他對自己喊著：「上吧！洛基！」

第四盤比分非常接近：休威特和費德勒在網前對峙，最後休威特以雙手反拍截擊破發，七比五拿下第四盤。不過，第五盤隨著費德勒的體力（還有心理狀態）下滑，休威特逆轉取勝，比賽最後，費德勒送出一顆接近休威特頭頂位置的球，而休威特回敬瑞士同齡好手一記再見扣殺，以五比七、二比六、七比六（四）、七比五、六比二，為澳洲隊贏得精采的一仗。

休威特後來說：「這場勝利比贏得溫網和美網還要過癮。」

費德勒在場上依舊保持冷靜和風度，但私底下就是另一回事了。

應羅塞特邀請而加入瑞士隊的資深法籍教練喬治．德尼奧說，費德勒賽後一個人默默躲在穿線師工作的小房間裡不出來。

「我從沒看過一個男人哭成那樣。」德尼奧接受法國《網球雜誌》（Tennis Magazine）訪問時說道，「沒有人敢去打擾他，我之後進去了小房間一下，看到費德勒用雙手摀著自己的頭。」

多年後，費德勒告訴我：那場與休威特的對戰堪稱他「最慘痛的失敗」之一，不過也是這場對戰，讓他打從骨子裡明白，自己是有能力打敗最頂尖的好手。他面對主要宿敵休威特，至少連續將近三盤佔了上風。費德勒固然缺乏完成任務的沈著冷靜，但是他的實力也更上一層樓。他自己清清楚楚感覺到了。

令人驚訝的是，二〇〇三年台維斯盃的挫敗，並沒有為費德勒同年後續的賽季蒙上陰影，反而看到他更能從沮喪的情緒中迅速恢復，有些還是非常難捱的沮喪時刻。

「費德勒的恢復速度實在驚人。」費德勒長期合作的教練之一安納孔告訴我，「他的確有失意的時候，但通常當天晚上或隔天早上就好得差不多了。我從來沒有看過任何人能夠在勝負中找到那麼好的平衡：勝利的時候心懷感激，挫敗的時候繼續邁進。」

●本文摘自商周出版《費德勒：王者之路》，欲知詳情請見原書。


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