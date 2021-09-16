顧玉玲／黑暗與亮光──《鐳女孩》推薦序

借鑑歷史，從來不是促成我們「珍惜現在」，而是汲取前人的抵抗精神，面對當下的困境。「鐳女孩」這面鏡子，照見悲傷，也映現勇氣，在暗夜中發出瑩瑩微光。（編按）

文／顧玉玲（北藝大文學所助理教授，北捷潛水夫症戰友團召集人）

預知死亡紀事

就在二十世紀前半葉的兩次世界大戰之間，因應戰爭需求而大發利市的鐳夜光塗料工廠，散布在美國奧蘭治、渥太華、沃特伯里，畫盤女工因工作長期接觸含鐳塗料，導致輻射物質積沈體內，吞噬牙齒、侵蝕顎骨、關節處長出腫脹肉瘤。鐳女孩們付出沉重的健康與性命代價，接二連三挺身對抗大企業，挑戰受資本挹注而隱蔽真相的科學證據，最終留給後世重要的科學與勞安資產，影響至今。

作者凱特．穆爾（Kate Moore）收集大量剪報、影像、訴狀等史料，採訪相關人物的後代，以這些閃閃發亮的鐳女孩作為敘事主體，細筆寫下她們的性格、外貌、夢想、身世，以及工廠裡的勞動流程，發病求醫的脈絡。陸續登場的還有企業幹部、科學家、雇主、醫師、律師、調查人員、勞動官員、民間團體、新聞媒體、社區居民、工人家屬等，各有不同的實質介入。作者以科學論證、訴訟過程編織為推動故事的情節，將這個發生於百年前的職業災害案例，留下清晰動人的敘事，每個人物及場景皆歷歷如繪。

雖然鎖定個別女工歷經勞動、發病、訴訟，但作者不忘將人物鑲嵌在歷史脈絡中。鐳女孩進入工廠的時機，咆哮的二０年代（roaring twenties）即將展開，當時經濟繁榮，人們信仰科學，再過幾年，女性也將擁有投票權了。她們多半來自貧窮家庭，部分是移民第二代，她們掙錢養家，時髦活潑，懷抱夢想，自由戀愛，渴望外出見見世面。鐳所象徵的高科技、萬靈丹，甚至因美國參與一戰後鼓吹民眾支援戰事，生產戰爭設備的飛機、潛水艇、戰艦、士兵手錶所需的含鐳塗料畫盤，都隱含了為國貢獻的愛國情操，帶來榮耀。

但讀者從序言裡早已讀到，1901年巴黎的科學家被背心口袋裡試管內的微量鐳燙傷，暗示這個發光元素雖然蘊藏神力，也可能釀成災厄。我們彷彿親眼目睹了這些青春美麗的少女們，毫不知情地以舌舔舐含鐳塗料的筆尖，對身體及衣服上沾滿發光塗料不以為意地相互取笑，讀者忍不住心驚膽跳、憂心忡忡。幾年後，剛滿二十歲的少女們，因牙齒掉落、顎骨碎裂、關節腫脹而四處求醫、治療無效，每個過程都令人心碎。等到女工死亡促成1923年禁止鐳工廠的舔尖勞動，但遠在八百哩外的鐳工廠卻蒙蔽新知，新一代的畫盤女工仍繼續「舔、沾、畫」的致命流程………。我們宛如預知死亡紀事，一切都無法挽回。

因鐳中毒顎部長出惡性肉瘤的錶盤女工(正面)。（圖／商周出版提供）

因鐳中毒顎部長出惡性肉瘤的錶盤女工(側面)。（圖／商周出版提供）

歷史近在眼前

距今百年前的美國鐳災害案例，對於台灣工人來說，竟是如此熟悉。上個世紀末，台灣陸續爆發兩起重大職業病案例：1996年台北捷運潛水夫症工人走上街頭，1998年RCA（美國無線電公司）罹癌員工集結抗爭。彼時我正擔任「工作傷害受害人協會」的秘書長，直接參與工人的組織與行動，全程見證了跨國財團的傲慢卸責、科學證據的曖昧多義、及官方反應的遲緩被動。二十多年來，仰賴工人奮戰不懈的莫大勇氣，訴訟求償的官司跨越新世紀，至今猶未結束。

閱讀楷瑟琳．伍夫在法庭上提出證言，不斷以手帕拭嘴以抹去嘴裡流出的膿水，我也禁不住落淚，無法不想起因RCA工作而罹患鼻咽癌的黃春窕，在法庭上邊擦拭嘴角不由自主流出的口水，邊用力說出：「我非常願意作證！」一次又一次。還有那些來不及等待判決已然逝去的工人們。不管是台北捷運工人在異常氣壓作業中，因減壓不當而造成氮氣泡無以排除，導致骨壞死；還是RCA工人因有機溶劑在封閉廠區積聚，長期飲用受污染的地下水，造成流產、死胎、罹患癌症，彷彿歷史從未遠去，傷害近在眼前。

工人付出不可言喻的痛苦代價，但正義從來不曾兌現，除非卯盡全力從行動中破碎不全地提領。鐳女孩拖著病體堅持訴訟的勇氣，將自身經歷轉換為集體教材的意志，也是我所經驗的台灣工殤史。在勞資不對等的權力結構下，工人職業病面對的難題百年來不變，以下提出數點作為參照：

1．勞動控管，謀財害命

在書中，畫盤女工以舌舔尖畫毛的鏡頭，一再重複出現。那近乎自殺的勞動模式，卻在工廠裡代代相傳，即便後來出現清水、擦布、玻璃筆等替代方式，都因其效率不佳、浪費塗料，還是被棄用了。最終在法庭上，雇主將過錯推給女工個人行為導致自身受害。這幾乎是我在職災爭議時，最常面對的卸責說辭，而台灣針對重大職災的勞動檢查，也記錄著大半事故肇因於「工人的不當勞動行為」。事實上，資方以薪資結構、工作流程所形塑的「勞動控管」，才是關鍵。不管是生產線的速度控制，還是「論件計酬」催促工人追求效率，選擇「好用」而非「安全」的工作模式，幾乎是內建在勞動控管中的必然結果。如果，女工們都知道鐳的危險，誰還會舔尖自殺呢？如果，玻璃筆拖慢生產效率，調升單件酬勞以維持工資水平，不就是自由勞力市場的必然嗎？說到底，只要工安資訊不透明，知識片面由雇主掌握，工人無法決定勞動流程，商品生產終究是「謀財害命」：謀財團利益，害工人性命。

2．因果關係，證據就藏在人體中

科學並不客觀。許多研究者都拿了鐳公司的經費，不利於資方的研究報告若非延遲公開，就是隱匿真相，官方也未積極全面調查，致使女工在不知情的狀況下繼續受害。微量鐳的使用，消費面與生產面並不相同。因為年輕的女工們死了，科學家才發現，鐳的趨骨性使其沉積在工人的骨頭與牙齒中，破壞紅血球，造成貧血及白血症，最終造成鐳肉瘤。新藥上市尚且經過多次測試與嚴格規定，但生產製造的過程中使用的新科技、新元素，卻經常是由於工人抗爭後，才被暴露危險性。聯合國早在1981年就指出，至少需要八十年的試驗研究，才能確定當前電子業中廣泛使用的五萬多種化學元素對健康的危害。職業病是持續的、長期的、隱藏的傷害，損害因子埋進個別工人身體，當工人離廠四散，更是難以追蹤。若要在法庭上取得因果關係的證明，恐怕要屍橫遍野才得以達到科學上有意義的數據。

3．追訴期限，有傷害就有時效

追訴期的設定，未曾考慮疾病的後發性。一場礦災、氨氣外洩、鷹架倒塌的集體職災，死傷者眾，容易引發囑目，資方相對不易逃脫責任，但損害賠償也相對可以估算。職業病則不然，時間拉得很長，個案零星出現，資方若承認一次錯誤，只怕引發工人串連的滾雪球效應，沒完沒了，如書中的鐳企業，若不是以私下個別和解方式掩人耳目，就是要求協助團體或律師承諾未來不再涉入，這些都是北捷案長達四分之一世紀的抗爭中，具體發生過的。台灣的職業病案例，幾乎在提起訴訟時，首要面對的就是資方律師質疑有效期限。書中的貝克斯法官，很早就提出極具啟發性的見解：「在鐳造成傷害的每一刻，追訴時效都必須重新計算。」也就是說，職業病的追訴期不只是當事人「知悉」那一刻開始計算，只要持續在人體造成傷害，每一刻都有效。

暗面與亮面的多重隱喻

本書的副標，將黑暗歷史與閃亮女孩對照，形成多重隱喻。

黑暗，指的是商人發戰爭財，漆光錶在兩次的世界大戰中大發利市，用於殘酷的戰備需求。黑暗也同時指涉，工廠為求生產效率，鼓勵女工們舔尖工作，同時隱匿科學證據、體檢資料以迴避責任，為維護資本利益而扭曲事實，連驗屍報告都是假造的。

亮光，顯性的是鐳粉帶來的渾身發亮，在暗房，在夜間街頭，在家中臥室，甚至到臨終時皮膚仍透出微光，乃致於茉莉下葬五年後開棺驗屍，棺木也散發鐳光，每一處組織和骨頭都找得到輻射的證據。隱性的閃亮則貫徹全書，來自鐳女孩堅持為求真相而戰，將遺體貢獻給科學研究，對後人有用。

表盤畫工的抗爭，使大眾了解鐳的危害，促成美國制定「職業安全與健康管理法」，也啟發了二戰後對核彈危害的研究。一如台灣的職業病工人抗爭，促成2003年「職災勞工保護法」實施，以及勞保條例、勞安法的修訂。當楷瑟琳訴訟成功時，正值二戰爆發，美國參戰後，鐳表盤塗繪工業較一戰時更為興盛，但鑑於鐳女孩案，工廠設立較高標的安全準則以保護畫盤工人。而台北捷運的異常氣壓作業，導致高達六成以上的工人罹患潛水夫症，也帶動相關作業標準的修訂，數年後開挖的高雄捷運，依北捷經驗而大幅降低工人入坑時間，並提供足夠的加減壓時間，從而沒有罹病記錄。

可惜的是，當鐳女孩成為美國的「科學資訊的蓄水池」，北捷和RCA的罹病工人多年要求建立健康資料庫，定期健檢追蹤以作為未來相關行業的防治職業病指標，卻未能如願。長久以來，台灣職業病一直是勞動現場最不可深究的大黑洞，在勞保局的統計數據中，每年只有寥寥百例。相較於台灣每年高達五、六萬例的職業災害，職業病少得離奇；對照歐美日各國每年上萬病例，台灣職病率更是少得可疑。究其原因，主要在於官方疏於調查、從嚴認定，既未建立工人長期健康追蹤，也沒有完整勞動環境檢查，職業傷病的因果關係難以佐證，受害工人求償無門。

鐳女孩們將受傷的身體，貢獻給未來的集體健康。新科技、新的化學元素永遠沒有足夠的安全指標，因為那超乎人類的經驗值，當受害者成為行動者，個人生命便內含多重的公共意義，他們既追究職災責任，釐清勞動現場真相，也轉化自身經歷成為未來的警訊。黑暗與亮光的對照，無非是打開一點出口，讓整個社會面對，集體發展的不平等代價。

●本文摘自商周出版之《鐳女孩：二十世紀美國最黑暗的歷史與一群閃亮的女孩改變世界的故事》推薦序。