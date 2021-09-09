請想起我，十分鐘就好——惟有錯綜複雜，才得以實現的緣分

一個人悲傷、一個人歡笑、一個人吃飯、一個人獨處……一個人，究竟是好是壞？當無人相伴、分享時，我們不免感到寂寞；當無人干涉、打擾時，我們卻又默默欣喜。在「孤獨」與「享受獨處」之間，存在著微妙的美好，等著我們去體會…… 喜愛旅行的韓國詩人李秉律，時隔五年，帶著幾卷底片與如詩般的散文集再度回歸。身為詩人與旅人，他總是自己一個人去旅行，獨自在山中徬徨、在雨中思索；長時間的獨處之下，他逐漸將自己調整為「一個人」的頻率，因而於本書《愛上名為「自己」的風景》中書寫了獨處時的姿態及念想。（編按）

文／李秉律 （이병률）

請想起我 十分鐘就好

十分鐘，抵達時常光顧的巷弄小店。

只有我知道的十分鐘散步小徑。

品嘗一顆蘋果，或是重複聆聽一首歌的，十分鐘。

既然如此，比起詢問「假如只能活一個月的話，你想做什麼？」的問題，「假如只能活十分鐘，你要怎麼過？」似乎更合適。一個月，我們光是思考想做的事，然後忙著將其一一列出，或許還是個略嫌曖昧的時間長度，但十分鐘的時間，卻是那般緊迫、鮮明，以至於讓我們心切。

即使約定的時間到了，依然會耐著性子在原地，靜待尚未現身的那個人。我們可能會默默下定決心「從現在開始再等十分鐘，不來的話，就離開」，也可能那個人剛好在十分鐘後抵達了。

有些食物，必須等待十分鐘再吃，才能享用到真正的滋味。剛從烤箱出爐的熱騰騰洋蔥派，或密封於瓶中超過數年未曾呼吸的葡萄酒，即是如此。

對我而言，或者對我們而言，迫切需要的可能不是一小時，而是十分鐘，這樣的想法開始籠罩著我。

罹患「無法靜待十分鐘病」的我，還有你，我們不僅連十分鐘都等不了，甚至還會常態性地忽視。我的十分鐘可能對你微不足道，但對我而言，這十分鐘如同難以數計的燃料。無論是提前十分鐘出發，或延後十分鐘出發，我們都可能淋一場滂沱的雷陣雨。一想到我若晚十分鐘出生，就能與你同一天生日，擁有同一種命運的可能性，以及你若提前十分鐘離席，就能與我一起漫步夜路的事實，十分鐘便蘊藏了重要的意義。

在中國的某座城市，我再次搭上火車，前往遙遠的異鄉。

我在那座陌生城市遇見一起搭火車的人，表示會遲到十分鐘，搭不上自己訂好的火車，要改搭下一班兩個半小時後才出發的火車追上我。

上了火車，我坐進位子後，對面坐著一位年紀約剛滿二十歲的僧侶。由於她的頭上戴著一頂毛線織成的帽子，所以沒能即時察覺，仔細看了一身打扮，才發現是一位女僧侶。於是我想：「啊！因為那位遲到十分鐘的人，火車票才轉移到這位僧侶手上。」面前坐著一位身著特殊服裝的人，使四面八方景色的異國情調加倍濃厚了。儘管一心想透過寫作與僧侶交流，卻似乎只是出於我單方面的好奇心而已，於是我很快收拾這份心思。僧侶對窗外的景色無動於衷，因為她在火車奔馳期間一直陷入沉沉的睡眠。

在年輕僧女沉睡的模樣裡，尋不著女性的一抹冷漠，或是高傲之類的氣息，單純像隻幼鹿的僧侶，使我的心驟然變得渺小。睡覺時脫下毛線帽的僧侶，頭頂上嵌著具宗教意味的紋身圖樣；嵌上那麼大的圖樣，勢必相當疼痛。坐在僧侶對面的我，不意味著具有拍照的無禮特權，因此決定好好記憶僧侶睡著模樣的我，僅是默默地窺視。神職人員的神聖之處，在於他們必須度過獨自一人的生活。就這樣，我帶著稱不上什麼特殊的想法，跟著火車一起搖搖晃晃地前行。

浸泡於添加清潔劑的水中十分鐘後便能消除的污漬，或是無法以訊息表達而必須講電話，僅僅持續十分鐘的微妙之事。

九月新書《愛上名為「自己」的風景》。（圖／大好書屋提供）

坐在公園的長椅十分鐘，或睡十分鐘的午覺。

雖然我為那個人著迷是轉瞬之間，那份情感卻以十分鐘氣流的慢速度，傳達給那個人。

在我開始想念你時，你準確地在十分鐘後傳來簡短訊息。

與「光速」那般相似的，太過人性化的，情感時機。

牽著你的手十分鐘，又是如何呢？

答應「牽十分鐘的手就好」後，緊抓著借來的時效，讓一切在十分鐘內漸趨成熟。或是在劈啪作響間，通盤皆輸的，短暫愛情的有效期限。

如果有人問我，「現在只能再活十分鐘，此刻想做什麼事？」的話，我是否能說想飛十分鐘，想盡情地翱翔十分鐘？

我的工作是凝視著自己寫的文字十分鐘。雖然有人會問「什麼工作需要這麼做？」但我的工作確實如此。這不意味著這個工作多麼有意義，或多麼辛苦。我只是在凝視後，將這十分鐘送往世界，恰如需要多加熱十分鐘才行的食物般，恰如想和情人一起在寢室多待十分鐘的依依不捨般。

書名：《愛上名為「自己」的風景》 作者：李秉律 （이병률） 出版社：大好書屋 出版時間：2021年09月02日

不是這一班地鐵，而是多等十分鐘後搭下一班地鐵，才能抵達我們迫切渴望的人生。無論以什麼樣的偶然作為藉口，顯露什麼樣的意圖，此刻也唯有這個方法，能將我導引至美好的時間點。

唯有準時才能順利轉動齒輪的事，確實難熬。因此，每次相約晚上七點與你見面固然很好，我卻也想問問「晚上七點十分見面怎麼樣？」彼此擔心先到的人得等待，你或我說不定會提前十分鐘到約定地點。想必會在那裡思考著十分鐘後的事吧？只因這也是一種喜歡。

所謂「準時」的時間觀念，不知為何沒有將我們同步，也不知為何將許多人的勤奮逼得手忙腳亂，最終就像扮演著將一切消磨殆盡的行事曆一角。讓這十分鐘滲透到依我們方式而運轉的時鐘，只因你我之間似乎仍存留著「唯有錯綜複雜地相遇，才得以實現」的緣分。

●本文摘自 大好書屋 出版之《愛上名為「自己」的風景》。