【歷史的轉換期3】古典晚期社會與伊斯蘭教的出現

文／龜谷學、菊地重仁、大月康弘、妹尾達彥

古典時代晚期與穆罕默德

所謂的「古典時代晚期」（Late Antiquity）是一九七○年代彼得．布朗（Peter Brown）首度使用的時代劃分詞彙，爾後迅速普及，意指介於統治環地中海地區的羅馬帝國「衰退」到歐洲中世紀開始的時期。當時以基督教為主的一神教信仰在中東廣為流傳且漸趨激進，是信仰狂熱蔓延的時代。

古典時代晚期雖可說是基督教勢力及教義逐漸發展的時代，然而中東的基督徒卻未必齊心一志。他們分裂成各個教派，同時還有基督教出現前便已存在的猶太教、祆教或多神教信仰，以及受基督教影響的摩尼教等形形色色的宗教信眾。此外，基督教內部各派更在教義上產生嚴重對立，不過多數人未必對這類神學論爭感興趣。歷史學者坦努斯（Jack Tannous）曾以使用敘利亞語的基督徒為主要研究對象來分析當時的中東社會，他稱當時的這群人為「單純的信徒」（simple believers）。儘管他們透過教會儀式參與基督教，卻幾乎對三位一體或其他基督教論爭毫無所知。坦努斯表示，不光是一般信徒，教會成員也多半如此，其他宗教的信仰者恐怕也是相同情況。

上百萬穆斯林於大清真寺朝聖。（圖／Unsplash）

就政治面來看，西元五○○年左右的中東地區持續被羅馬帝國（拜占庭帝國）與波斯薩珊王朝瓜分，六世紀中期羅馬帝國查士丁尼一世（五六五年歿）及薩珊王朝的霍斯勞一世（Khusrau I， 五七九年歿）各自改革陋習，確立了更穩固的體制。兩個帝國之間時戰時和，也不斷與東西方其他勢力交戰。這兩個國家分別以基督教與祆教為國教，為了實現各自教義提及的末日救贖而爭鬥不休。不過雙方並未就此中斷交流，尤其在古典晚期的最後，猶太教徒和羅馬帝國境內的異端基督徒還將希臘學術傳入了薩珊王朝。

七世紀前期穆罕默德宣揚伊斯蘭教時，阿拉伯半島西部正好與上述古典時代晚期社會接鄰，故伊斯蘭教可說是在古典晚期延伸線上出現的宗教，不過近代以來的主流史觀，長期都將古代中東與伊斯蘭教興起後的中東分開看待。原因有二。一是穆斯林談論歷史時，往往將穆罕默德以前的時代定位成尚未認識伊斯蘭教的「蒙昧時代」（Jahiliyyah）。而阿拉伯半島離中東主要地區較遠，古代文明傳統傳播有限，影響之下也使得穆斯林史觀沒有關於與古代文明間直接繼承關係的描述。

再者是近代西歐的學者在依循近代歷史學重新建構中東歷史時，將埃及和美索不達米亞等地的古文明視為早於希臘羅馬的文明而納入歷史系譜，卻把伊斯蘭時代以後的中東視為「異教徒」統治地區，跟自身的歷史切割開來。一直到近年這樣的觀點才逐漸修正，歷史學者開始把伊斯蘭教放在古典時代晚期的環境中加以研究。不過關於伊斯蘭教創立的歷史背景，也就是穆罕默德的為人如何，又對當時社會造成什麼樣的影響，由於他活躍的阿拉伯半島西部位於古典晚期中東的邊陲地帶，因此難以判斷。當然，穆斯林們也留下許多關於穆罕默德的資訊，談論伊斯蘭教發祥的歷史時基本上皆以此為依據。

不過當今我們所知的穆罕默德相關事蹟，幾乎都來自於阿拔斯王朝以後彙整而成的口傳內容。就近代西方理性主義的角度，亦即現代歷史學的標準來看，這種僅以後世信徒的紀錄來描繪某宗教創始人的資料， 很難稱得上「客觀」。

然而，若從古典時代晚期中東世界的觀點來看，穆罕默德應該是古典晚期末出現在中東的諸多宗教人士當中最為成功、影響最為深遠的人了。

伊斯蘭教義的形成

儘管有些西洋研究者主張伊斯蘭教的起源完全不若穆斯林所言，基本上伊斯蘭教的核心還是奠基於穆罕默德時代。同時代猶太教徒和基督徒留下的片段記述中，也幾乎找不到足以推翻伊斯蘭教傳承的證據。

穆斯林的傳承結合了穆罕默德的人生經歷，講述教養與祭儀的由來。據說穆罕默德四十歲時得天使吉布列（加百列）降示創立一神教信仰，此後穆罕默德信奉唯一真主，覺醒成為先知。例如伊斯蘭教有「六信五功」的基本原則與功課，雖然五功幾乎確定始於穆罕默德時代，卻難以斷定是經歷了怎樣的過程才演變成現在的形式。

五功第一項為念清真言，即接受一神教信仰，承認穆罕默德為先知，改宗時須公開念誦。這是伊斯蘭教最重要的部分。然而其中的第一句「萬物非主，唯有真主（阿拉）」（La illaha ill Allah） 和第二句「穆罕默德乃真主的使者」（Muhammadur Rasul Allah），卻不曉得是從何時開始結合使用。在後世的穆斯林眼中，自然是源自穆罕默德時代，但若以可信的同一時代史料為基準，觀察少數遺留下來的貨幣銘文和石碑碑文上的清真言，可以發現這兩句曾有過幾次變化。然而在穆罕默德去世後約半世紀的時間內，這兩句都未曾結合在一起使用。

（圖／Unsplash）

例如在約旦發現被認為是七世紀的碑文，內容為「我作證，『萬物非主，唯有真主』」，並未提及穆罕默德。另外，第二句「穆罕默德乃真主的使者」首見於第二次內亂期間自稱哈里發的伊本． 祖拜爾在伊拉克地區發行的貨幣銘文，不過卻沒有第一句。直到平定第二次內亂的伍麥亞王朝第五任哈里發阿卜杜．馬利克進行貨幣改革後，兩者才同時出現在貨幣銘文上，但新發行的貨幣把第一句擺在幣面中央，第二句卻置於外圍，比重相當不均。而在伍麥亞王朝的貨幣上，第一句後面接的是「神是唯一，無人能出其右」，強調穆斯林不同於遵奉三位一體的基督徒。

以官方性質的同時代史料來說，最早對等並列兩句話的，是阿拔斯王朝發行的貨幣。貨幣正面中央為第一句，背面中央則是第二句。此安排應是要強調阿拔斯家族即為「穆罕默德家族」，也就是穆罕默德的近親，帶有將什葉派立場納為己有的政治意圖。隨著伊斯蘭教的架構在阿拔斯王朝漸趨明確，以及當時社會的交互影響下，表明穆斯林身分認同的「清真言」也跟著固定下來。

關於「伊斯蘭教」和「穆斯林」等用語何時與身分認同結合，實際上也是眾說紛紜。初期清真言使用的動詞多為「我相信」，而非「我作證」。如同美國歷史學者多南（Fred McGraw Donner）在《伊斯蘭世界的誕生》（Muhammad and the believers）中提到的，初期伊斯蘭時代信眾的身分認同並非「穆斯林」，而是「穆民」（Mu'min），意即「信士／信仰者」，泛指一神教信徒，顯見初期伊斯蘭時代一神教信仰的界線並不明確。此外，侍奉伍麥亞王朝哈里發阿卜杜．馬利克的基督徒，大馬士革的聖約翰（Yuḥanna AlDemashqi，七四九年歿）也視阿拉伯人信仰的新興宗教為基督教的異端之一。這種看法雖然含有基督徒對「新興宗教」的偏見，另一方面卻也暗示著在當時的社會裡，此信仰並沒有明確的架構。

然而中東地區的基督教，也並非全體皆有一致的教義。基督教將耶穌定位為神子與彌賽亞，伊斯蘭教卻把耶穌視為人類先知，置於猶太教以來的先知系譜，也否定基督教神性與三位一體等觀念。不過這種思維並非伊斯蘭教首見，也同樣存在於古典晚期中東多元化的基督教思想之內。根據紀錄，八世紀後期伊拉克北部當地領主就是一位抱持這種想法的基督徒。

伊斯蘭教的出現，最終讓中東轉變成以之為基礎、並將各種不同群體包攝其中的「伊斯蘭社會」，不過這些信仰未必有明確的區分。這代表伊斯蘭教創立時應該是獨立於中東核心區域的宗教現況之外，社會也非一夕之間突然改變，而是在先前模糊不清的宗教認同中逐漸成形。

●本文摘自 臺灣商務印書館 出版之《【歷史的轉換期3】750年 普遍世界的鼎立》。