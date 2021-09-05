蔡東杰《瘋狂的年代》用歷史讓人深切地感覺到戰爭就在身邊

文／暖暖書屋文化提供

面對人類在二十世紀上半葉連續爆發彼此瘋狂殺戮之世界大戰，我們究竟該如何加以詮釋並重新理解其因由？

除了根據勝利者的正義以界定善惡兩方，是否存在其他客觀之切入角度？更重要的是，在對大戰蓋棺論定之餘，歷史究竟給了我們甚麼啟發與暗示？

相較一般鎖定十九世紀以來之情勢演進，本書試圖將視野推回十七至十八世紀兩百年戰爭帶來之歷史遺產，再次耙梳歐洲將自身與整個世界帶向極端不理性對抗之始末，並由此預測未來全球走向。

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作者蔡東杰為中興大學國際政治研究所教授；酷喜讀史，長期聚焦於破除因各種中心觀所致之視野偏狹，迄今著作甚豐，除十餘冊關於外交史與東亞研究學術專書、與上百篇文章散見各主要學術期刊外，近年來並致力以深入淺出文筆，在歷史、論述與群眾間搭構理性之對話橋梁，普獲好評肯定。（圖／暖暖書屋文化提供）

在二戰結束迄今已有七十六年的今日，儘管關於戰爭爆發之來龍去脈已有無以數計之研究成果，正如眾所周知，由於詮釋角度、政治立場與受到主流價值影響所致，某種偏見（或單單只是不同意見）在歷史學家之間可謂相當普遍，這既使歷史永遠都有重新書寫的空間，更有不斷反覆整理之必要。

在「西方（歐洲）中心」與「美國霸權秩序」之引導下，戰爭之起因與發展雖然慣常聚焦於歐洲歷史本身，然而，本書仍憑藉站在「西方之外」的客觀優勢，以及近年來包括全球史在內新研究成果之鼓勵，從「長戰爭」（the Long War）角度重新揭示歷史，嘗試在既有論述窠臼之外，發掘出更具啟發性之結論。

更有甚者，在金融海嘯、地緣政治危機與中國崛起帶來之結構性衝擊下，猶如兩次世界大戰不啻部分是英國在十九至二十世紀之交霸權衰落之果，隨著美國領導地位與世界秩序內涵備受質疑，透過重新理解這段歷史，是否將有助於我們更能鑑往知來，掌握下一步世局之微妙脈動？

在二戰結束迄今已有七十餘年之際，儘管關於戰爭爆發之來龍去脈已有無以數計之研究成果乃至定見，正如眾所周知，由於詮釋角度、政治立場與受到主流價值影響所致，某種偏見（或單單只是不同意見）在歷史學家之間可謂相當普遍，這既使歷史永遠都有重新書寫的空間，更有不斷反覆整理之必要。

在「西方（歐洲）中心」與「美國霸權秩序」之引導下，戰爭之起因與發展雖然慣常聚焦於歐洲歷史本身，本書仍嘗試憑藉站在「西方之外」的客觀優勢，以及近年來包括全球史在內新研究成果之鼓勵，從「長戰爭」（the Long War）角度重新揭示此段歷史，希望在既有論述窠臼之外，發掘出更具啟發性之結論。

更有甚者，在金融海嘯、地緣政治危機與中國崛起帶來之結構性衝擊下，猶如兩次大戰不啻部分是英國在十九至二十世紀之交霸權衰落之果，隨著美國領導地位與世界秩序內涵備受質疑，透過重新理解這段歷史，是否將有助於我們更能鑑往知來，掌握下一步世局之微妙脈動？

面對人類在二十世紀上半葉連續爆發彼此瘋狂殺戮之世界大戰，我們究竟該如何加以詮釋並重新理解其因由？除了根據勝利者的正義以界定善惡兩方，還有沒有其他客觀之切入角度？更重要的是，從阿富汗、敘利亞、烏克蘭、南海，乃至台灣海峽，當前硝煙四起的大國競合與對峙，到底會將世界帶向何方？世界大戰帶給我們的是否只有歷史，抑或更是可資借鏡之啟發與教訓？

●本文摘暖暖書屋出版之《瘋狂的年代-世界大戰源起與全球秩序未來》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。