陳玉慧最新小說《我們(還在初戀的島上)》反思氣候變遷，為台灣獻上一本「情書」

文／陳玉慧

第五章

晴子音訊全無，

許久之後，

莊不自覺地踏上另一段人生之旅。

莊回到台北後，已經三個月沒出門了，他成為宅男。除了電動遊戲，他沒有想做什麼，他胡亂吃著冰箱可以找到的食物，迴避他媽極度擔心的眼光，他知道他媽刻意留了很多他喜歡的餐點。

他經常想著晴子，她此刻在做什麼，人在哪裡，一樣的問題，那一天她究竟何時離開她父親，而前一夜她又做了什麼。他和晴子的父親後來也和警察局的警員討論過無數次，警察局確實動員了人力追查，但沒有任何下落。僅僅因大海嘯便有一萬五千多人喪生，失蹤人口也有二千多人。

大災難才發生不久，太多人失蹤了，晴子的失蹤好像也被人「理所當然」，這是讓莊最憤懣不平的地方，但隨著日子一天一天地過去，他似乎也逐漸接受了晴子不在的事實，這一點他自己也很驚訝。

有一天，他夢到晴子，在夢中，他和晴子一起旅行，他們在一處花園種樹，晴子很開心。

夢醒後，他沉思了好一會，意識到有什麼希望在召喚著他。他換了床單，把已經壞了許久的紗窗修好了。出外買了樹盆，他種下晴子父親健太給他的種籽。他坐在二樓，看著陽台上的樹盆，隨後，他買了許多種籽在家附近找尋適合種樹的地點，他開始種樹，他觸摸土壤的感覺，種植帶給他一點希望。

他發現腳上的球鞋已經磨出一個洞了，他去買了新鞋，把舊鞋丟掉時，他決定好好過日子。

莊還在學校時，聽過一場演講，雖然他在聽演講的過程中睡著了，但對那位老師苦口婆心講述的內容還是非常有興趣。

那時，他邊打瞌睡邊在筆記本上寫著：蜜蜂迷路了。昆蟲系來的教授說，上世紀末蜜蜂大量消失或離奇死亡，負責出外勤的工蜂再也沒回到蜂巢，導致整個蜂群社會瓦解崩壞， 從法國、歐洲到印度、中國、台灣都出現了蜂群崩潰症，全球的自然生態平衡已遭破壞。

那一次，莊聽到這裡，睡意全消，他開始認真聽講並做筆記，「蜂蜜並不是那麼重要， 而是許多農作物仰賴蜜蜂授粉。」所以蜜蜂對生態重要，莊從此對蜜蜂產生興趣。

在很長一段消沉頹萎的日子後，他和昆蟲系教授聯繫上了。那位昆蟲系教授介紹他一位蘇姓蜂農，那人住在三芝，莊認識蘇師傅後，很快便決定跟著蘇師傅逐花採蜜，當他的助手，大部分的工作就是幫忙搬動三百多個蜂箱。

蘇師傅有時在半夜工作，花開時期，他要把蜂箱搬到野花盛開的地點，採集蜂蜜，收集蜂蠟，清理蜂箱，南風到了便可以採蜜，入冬後，蜂群繼續採蜂王乳，莊也配合採收。一些時候也要幫忙夾蜂王蛹，再用竹片攪出蜂王乳。有時，女王蜂突然分家，則必須緊急另找木箱安置女王蜂。這些經驗對莊都有趣極了。

蘇師傅是龍眼蜜專家，因為龍眼蜜還是台灣人的最愛。師傅說他沒有兒子，「就當我兒子吧，」他滿欣賞這位大學生，盡可能把他知道的養蜂知識傳授給莊，也付了他工資。

「有好基因的女蜂王，才會有好蜂蜜，」蘇師傅有一次感嘆，「我們養蜂人是勞碌命，還是讀書好，」他一向用蜜蜂的天敵虎頭蜂泡好酒，說完便倒了一杯給莊喝。

那時他們紮營，吃著花生和烤肉，莊心生感動，一年來，他跟著老蘇，了解養蜂人，知道養蜂是和大自然互助和共生，也了解生物和造化的偉大。

閒暇，莊靜靜觀察蜜蜂的生活，覺得那個世界結構嚴謹、縝密、高度社會化，他聆聽蜂巢裡的不同聲響，嘎嘎或唧唧，去分辨女王蜂是否準備破繭而出，「蜂群正在開會交談，聯絡感情，還沒做最後決定。」莊佩服無比，蘇師傅已經熟悉到完全清楚那個神奇世界正在進行什麼，莊佩服無比。

師傅平常不多話，工作勤奮，但傍晚開始喝點酒，酒後便滔滔不絕，他笑著說，蜂群的首領是雌蜂，牠們一生的使命是產卵，主食是蜂王漿，一生可以跟許多雄蜂交尾，但交配後便殺死牠們。蜂巢社會的主體是工蜂，負責蜂巢所有的家事和勞務，包括出外採集和釀蜜，辛苦但壽命短。而雄蜂除了吃喝，人生任務就是和蜂王交尾，完畢後自行離去，好像好吃懶做的浪蕩公子。

莊一頭栽入了蜜蜂的世界，他翻閱各種書籍和報告。他從建築的角度看蜜蜂的建築結構，相當驚奇，難怪晉朝郭樸在〈蜜蜂賦〉裡寫過「繁布金房，壘壁玉室，咀嚼華滋，釀以為蜜，」蜜蜂所造的金房玉室都是正六棱柱狀，一個接一個緊密排列，中間沒有空隙， 這是建築學上最經濟的結構。

「明天我老婆要回來，」一天半夜，當莊把蜂箱搬到卡車上時，蘇師傅不經心地說， 他關上車門，看了繫上副座安全帶的莊一眼，才慢慢將車子往前駛去。「春繁忙碌時，老婆一定會回來幫忙。」莊點點頭，他沒想到師傅的妻子還會回來，他以為她已經消失在蘇師傅的生活之外了。

隔天，莊一大早便到師傅家，一個清秀的女孩向他打招呼，她看起來乾淨又清爽，不像是農家會出現的人，而且她好像已經在等候他似的，看著他。

「你就是那位瘋狂大學生？」瘋狂大學生是師傅的用語，嗯，莊看著她，她的眼睛也是很純淨那種。「我是蘇師傅的女兒，蘇一心。」他聽過師傅說他老婆帶著女兒離開他，

她們去了宜蘭，當時莊不敢問他為什麼夫妻各分異地，只聽到師傅語重心長地說，「女人心，海底針。」

廚房有人在煮菜，是蘇一心的母親，她含笑怡人，也親切地接待了莊，「還好，我們老蘇有你幫忙，真多謝。」她煮了一桌菜，並不斷挾菜給莊。

那一天，他們吃過飯後，便在蘇師傅的指揮下，化糖漿，餵養蜂，做好蜂群管理，把七八十群蜂群合併成五六十群。

蘇一心動作敏捷俐落，莊偶爾看到綁著馬尾的她的側影，莊心裡震動了一下。她回頭看莊一眼，「你在幹嘛？」他的臉應該是整個紅了。「沒，幹嘛，」莊假裝清理著飼餵盒，漫不經心地回答。

「我們好像餵太多了，」她放下餵盒，「是哦，」他應答，但沒再看她。這時下起雨滴了，他繼續工作，沒想到才一會兒的時間，她便撐著傘站在他身邊，為他擋雨，蘇師傅這時也剛好走過來，莊手上的餵盒掉在地上。

蘇師傅眼光很嚴厲，在莊還沒說話前，他便教訓了他一頓，「餵太多了，還有，糖水調得太稀了，你自己舔舔看，」他說，「淋幾滴水又算什麼，」他對他的女兒說，「別靠得太近，不是跟妳說過，他是瘋狂的大學生。」

一心撐著傘走了，莊不再說話，心生不願，他不計較酬勞地為師傅工作，師傅當著女兒卻出言有損他的自尊心，他拾起放好餵盒，便走向卡車，拿了外套便往前走了。

莊沒再看到師傅，也不知道他的感受，只大步離開，他聽到他身後有腳步聲，蘇一心跟過來，亦步亦趨，莊回頭看到她，「你爸不是叫妳不要靠近我？」莊說。

「我爸是我爸，我是我，為什麼他叫我不靠近你，我就不能靠近？」她的聲音好自然， 就像她的人。

她的話讓他停住腳步，他們二人就站在樹林內，風吹起來，她的頭髮都亂成一片了， 莊不知道要說什麼，他想替她拂去臉上的頭髮。他當然沒有這麼做，除了晴子，他不會對任何女孩做這件事。

他和蘇一心在林子裡站了一會，她說，「別走，這幾天特別忙，他壓力大，」他沒回答，但跟著她回頭走，他想，現在這樣離開沒道義，但又或許是女孩眼光裡有某種訊息吸引了他。

他和她折回去，大老遠便看到在吸菸的師傅露出了笑容。莊認為師傅的笑容有罪惡感， 他像做錯事般急忙在自己隨身帶的煙灰盒中擰熄香菸。莊也就留下來認真工作了。

蘇師傅是個奇人，他一個人養蜂，雖然有妻兒，但妻子多半時間在山上和另一個男人務農，他們只在他忙不過來的時候見面。他允許他的妻子和別的男人一起生活，一點怨言都沒有。

蘇一心後來把他父母的故事說給莊聽時，正在喝果汁的莊有點疑惑，「他愛妳媽，為什麼妳媽要走。」蘇一心很平靜自然的語氣，「養蜂太辛苦了，他想賺大錢，再把她接回來，」一心又強調了一句，「他說他不好沒關係，他希望我媽的日子過得比他好。」

莊經常和師傅聊養蜂，師傅說過多次，這是凋零的事業，市面上的蜂蜜摻假的不少，許多是由泰國進口，仿裝成龍眼蜜或荔枝蜜，別人是生意，對蘇師傅而言，養蜂是志業。

莊的筆記密密麻麻，厚厚一本。蜜蜂是生物之鏈，沒有蜜蜂，農作物開花時無法授粉，農作物的多樣性將逐漸消失，而蜜蜂的消失將牽動整個大自然的平衡。

他關心大自然生態，初衷也是為了環境保護，在晴子之後，他覺得自己是個感情絕緣體，從來沒想過自己會在這個時刻認識蘇一心。他有甦醒過來的感覺。

●本文選摘自時報出版之《我們（還在初戀的島上）》