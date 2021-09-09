職業占星師魯道夫新書　首本圍繞 「恆星」研究的中文占星學

文／魯道夫（職業占星師）

恆星：揭示靈魂提升的途徑

在四五千年前的巴比倫占星學中，恆星與行星在占星學的詮釋中佔有重要的地位，而在現代的占星學研究中恆星卻被過度忽略，當占星學家們只盯著星盤不再觀察天空時，便已開始與天空失去了連結，甚至忽視了這些可能具有重要象徵意涵的預測工具，這對於占星學來說是相當可惜的。

在希臘與更早的西方文明中，恆星被視為靈魂的居所，也因此，恆星一直具有靈魂的象徵。當星盤上的行星透過黃道度數或共軸觀察產生關聯時，我們可以透過這層關係，解讀某一事件背後更深層的意義。恆星帶領占星師跳脫世俗的框架，跳脫文明、人類或自身文化為主的限制，躍升至星空中，從更廣大的格局來重新檢視我們的生活。

《恆星占星全書》作為中文占星學著作中第一本針對恆星研究的著作，希望能夠帶給占星研究者一個截然不同的角度來看待占星學，並提醒讀者不要只是拘泥於自身的角度來看待事物，不要只是盯著星盤，更要走進夜空去認識星星，以及與許多不同人類文化之間的關聯。

如果你已經有一些恆星的概念，那麼你可以直接跳到第四章，去了解每一個恆星在占星學中可以如何被詮釋。我試著不要只是抄襲翻譯二十世紀占星師羅伯森或艾伯丁的著作，而是進一步的從東西方文明中，找出與每一個恆星有關的神話，盡可能完整的詮釋他們，並找出與我們個人生活之間的可能影響。無論是西元一世紀的曼尼留斯，或是1920年代的羅伯森，甚至是近年的研究者布雷迪博士，都遵循著一個重要的方向—「神話」，星空的神話是我們的祖先賦予這些恆星重要性的紀錄，標示著恆星可能指引的季節、氣候變遷、工作日程的安排、重要節慶的日期制定。例如天狼星與尼羅河的氾濫循環，天秤座與巴比倫人秋收後的市集活動，角宿與中國人的春節與農作的關聯，然後進而延伸出恆星的特質與影響的預言。

如果你是第一次接觸恆星占星學的初學者，那麼請不要錯過從第三章開始的恆星詮釋，在這個章節中，你可以學到如何將恆星應用在星盤上，其中介紹了從黃道度數投影的方法，以及更古老的巴比倫與埃及人的共軸技巧。使用投影技巧時，可以根據書末所附的表格，查詢自己星盤上的恆星與上升天頂的度數附近是否有恆星，接著再去了解這個恆星的特色，並進一步的詮釋這樣的組合對自身所帶來的影響。

如果你想更深入的了解共軸與偕日升星、偕日降星的技巧，那麼你可以根據第三章的描述，透過軟體或網站製作一份相關列表，找出與你的星盤中每一個行星產生共軸的恆星的意涵與影響。

更重要的是，我們必須了解太陽是我們所處星系的恆星，其他太陽系的行星環繞著太陽，這是我們居住的環境，也因此，占星學家重視行星與日月在星盤上的影響。而夜空中的恆星，是那些太陽系之外的天體，當我們要藉由這些遙遠的星體來尋求啟發時，必須記住這些星體與我們所處的時空環境有著相當遙遠的距離，因此他們的暗示與描繪的觀點，可能具有更廣泛、更大格局的「宇宙性」，而不只局限於我們個人生活當中的瑣碎事務。

我真正要說的是，恆星並不適合用來描繪你有沒有財運、你會生幾個兒子、會活多久、會不會被狗咬，恆星在星盤當中的影響，可能是賦予我們一個生活中更深遠的主題與概念，而這些主題或概念可能是靈魂的本質、靈性的根源，以及對我們的生活如何帶來重要的啟發，與揭示靈魂提升的途徑。至於要如何去發揮這些主題，則是我們的自由選擇。例如受到天狼星影響的人不一定真的會有好名聲，也不一定會被狗咬，但是這個恆星的主題是炙熱、守護與為了達成目的必須付出重大的代價，當天狼星在星盤中與金星產生關聯時，可能暗示著此人在金錢、愛與友情方面，有著狂熱的追求與表現，可能為了追求愛情或所喜愛的事物付出極大的代價，甚至義無反顧的付出生命，而這種熱情追求與守護事物的天性，便是此人靈魂提升或人生歷程當中的重要特質。在了解這個主題之後，要將這樣的特質如何展現，便是個人的選擇了。

（圖／Unsplash）

在希臘神話中，牡羊座最為人所知的就是金羊毛的傳說，在思考恆星的意涵時，我們必須同時考量這個星座的神話背景，且不必只局限於希臘羅馬的傳說。

牡羊座的紀錄與符號大約在西元前十六世紀出現，早期這個星座被巴比倫稱為MUL LU HUN GA，意思是羊，但也可以翻譯為僱農。在早期的巴比倫，牡羊座並不被視為是黃道的起點，巴比倫的星曆表一直以接近金牛座的昴宿星團為星曆表的起點，這是因為當時的春分點並不落在牡羊座，而是在金牛座。一直到西元前七世紀左右，牡羊座才逐漸被重視，後期的巴比倫改以MUL UDU NITA公羊來稱呼這個星座，並且在春天舉辦慶典。

在埃及，牡羊座象徵著太陽神阿蒙—拉，這是新埃及的創世神，也被認為是眾神與國王的首領，並邁向唯一天神的地位。當時太陽在春分的位置，就在天空中的牡羊座，被稱作是重生太陽的象徵。埃及人與波斯人都會在春分時在太陽神—拉的神殿舉辦祭典，慶祝太陽回到了北半球，象徵著太陽的重生。

在希臘神話中，女神奈非樂與波艾歐提亞國王生下了一對子女，赫勒和佛里克索斯。後來國王另娶了女子伊諾，而伊諾設計讓國王獻祭他的子女，奈非樂女神向赫米斯借了這隻有翅膀會說話的公羊，以幫助她的兩個孩子逃離伊諾的毒手。金羊背著兩個孩子向東方飛去，但途中赫勒掉入海中，而佛里克索斯則安全的到達了科爾喀斯（位在於今天的喬治亞）。佛里克索斯將金羊獻祭給宙斯，並把羊毛送給了科爾喀斯的國王埃厄忒斯，科爾喀斯在金羊毛的保佑之下成為肥沃的土地，農業商業興盛。

另一個與金羊毛有關的神話是伊阿宋受到叔父的刺激，打算取得金羊毛證明自己是個有資格當國王的英雄，於是號召英雄們與他一同前往科爾喀斯取得金羊毛。在科爾喀斯，伊阿宋獲得了懂得魔法的公主米蒂亞的幫助，成功挑戰了國王設下的條件，取得金羊毛。米蒂亞警告伊阿宋與英雄們必須迅速逃離科爾喀斯，因為國王不會心甘情願的交出象徵國家繁榮的金羊毛。但逃離科爾喀斯之後，伊阿宋就變心了，而米蒂亞為了報復殺死了自己與伊阿宋的兒子。

托勒密認為牡羊座頭部的恆星具有火星與土星的性質，牡羊座的腳與火星有關聯，而牡羊座尾巴的恆星則與金星有關聯。曼尼留斯則說明了在牡羊座影響之下，人們有著冒險、勇氣、不害羞，不會因為失敗被剝奪的事物而失去希望。上述的相關神話都給予我們位在牡羊座恆星的定義，雖然我們只介紹一個位在牡羊座的恆星，但如果你有需要應用其他位在天空中牡羊座的恆星，可以將這些神話的意涵套入，基本上與太陽崇拜、陽性特質、春天、開始、開啟、萬物豐盛的生長有著關聯。而婁宿一（Scheratain）因為同樣在牧羊座的頭部，可以參考婁宿三的詮釋。

●本文摘自 春光出版／城邦文化 出版之《恆星占星全書》導讀。