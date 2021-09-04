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《2022占星手帳》：木星在雙魚、牡羊徘徊，重新開始的契機

聯合新聞網 / 春光出版
書名：《2022占星手帳》 作者： 艾曼達（Amanda） 出版社：春光出版提供 出版時間：2021年9月4日
書名：《2022占星手帳》
作者： 艾曼達（Amanda）
出版社：春光出版提供
出版時間：2021年9月4日

專業占星師Amanda透過多年經驗，解讀天地的啟示，出版新作《2022占星手帳》。占星手帳融合設計美感與專業占星知識，帶領我們順應變化，穩住身心，迎接嶄新的一年。手帳收錄超過400筆全年占星資訊，完整記錄行星動向、水逆、每日月亮星座、月空時間。每月皆有星座個別分析，外加四季運勢精闢解說，一手掌握整體趨勢與個人優勢！（編按）

文／魯道夫（專業占星師）

在經歷過兩年的風風雨雨之後，相信大家都對來年有著相當大的期盼。人們逐漸地適應後疫情的生活，這兩年在歐洲居家辦公與遠距教學逐漸成為常態；儘管人們對疫情仍有些謹慎，但也不再是全副武裝的戒備。如同Amanda老師在書中所提到的，木星、土星在2020年底在水瓶座合相之後，象徵著人類的社會文化步入了新的紀元，這一切都與水瓶座這一個強調人文精神，團隊合作，重視社區社群以及全人類一體的星座有關。

這種命運共同體的模式我們在疫情的影響之下也感受到了。病毒是不會因為國界、縣市界線而有所分別的，這也是2021年木星短暫進入雙魚座的時刻帶給人們的體驗。就在那時，也是台灣受到疫情深刻影響的時刻。再多的分別心，哪個縣市管理得比較好、哪個區域是重災區，其實都只是新聞資訊，如果我們自私地自掃門前雪，病毒就會在不留神的時刻來到身邊；相互地支持關懷，了解我們都在同一艘船上，是一個重要的木星雙魚精神。

2022年木星在雙魚、牡羊之中徘徊，象徵著一個循環的末端，並且重新開始。我們在過去兩年了解到許多新的生活模式與態度，生活將與過往不同。而緊接著2023年起將會因為冥王星進入水瓶座而有另一個重大的波動，因此2022年成為一個稍微可以喘息且享受木星回到雙魚座的悠遊自在的時刻。Amanda老師的手帳在許多年來作為根據星象排定日程的好用工具，相信能夠幫助大家在接下來的時間當中掌握未來，將好運發揮到最大的可能。

●本文摘選自春光出版之《2022占星手帳（旋轉星軌燙銀圓背軟精裝）：一手掌握水逆、月相、全年星座運勢》推薦序。

專業占星師Amanda老師〈年度占星講座：2022年運勢解密〉活動

課程時間：9/10（五）19:00 - 21:30⁣

課程地點：Zoom 線上直播⁣

了解更多：報名至9/6（一）為止：https://is.gd/HXC1EM


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