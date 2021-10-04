科幻大師艾西莫夫百年誕辰，《基地》Apple TV同名影集現正熱映中！

文／奇幻基地編輯部

科幻大師艾西莫夫融合對於人類社會轉變的觀察，揉合歷史學、社會學、社會心理學、統計學及數學等等學科，首創「心理史學」設定，創造出經典鉅作「基地系列」。系列更榮獲1966年雨果獎：歷年最佳系列小說獎，深刻影響後世文化發展，影史經典《變人》、《機械公敵》皆為其作品改編。《基地》同名系列影集由大衛‧S‧高耶擔當節目統籌，李‧佩斯和傑瑞德‧哈里斯領銜主演，該影集於2021年9月24日在蘋果公司的線上串流媒體平台Apple TV+首播。

《基地系列》百年誕辰紀念燙銀典藏精裝書盒版 圖／奇幻基地出版社提供

《基地系列》百年誕辰紀念燙銀典藏精裝書盒版 圖／奇幻基地出版社提供

為慶祝科幻大師艾西莫夫百年誕辰，奇幻基地限量推出《基地全系列套書》艾西莫夫百年誕辰紀念燙銀典藏精裝書盒版。限量書盒版將於8/27於博客來預購開賣。典藏精裝書盒鑄上限量燙銀專屬流水編號，每一個書盒都是獨一無二的存在，內含基地全系列精裝書，值得書迷傳家典藏！書封使用進口丹迪美術紙輔以大面積燙銀線條，採硬皮精裝方式呈現經典中的經典質感，整體設計以後現代裝飾風格方式呈現，並以裝飾性的二次元手法，來向以撒‧艾西莫夫致敬。

★1966年雨果獎：「基地系列」榮獲歷年最佳系列小說獎！

★廿世紀三大科幻作家之一、五次雨果獎、三次星雲獎得主

★國際頂尖科學家公推的「最愛」科幻小說家！

▍各界名人推薦評語 ▍

保羅‧克魯曼（Paul Robin Krugman，二○○八年諾貝爾經濟學獎得主）：「基地是我的經濟學啟蒙之作。」

何敬堯（奇幻作家、《妖怪臺灣》作者）：

「科幻大師的星際預言，歷久不衰的璀璨經典。歷史與銀河交織而成的星圖，映照出人性的勇敢，同時也見證了人心的墮落，眼見時代無情遞嬗，人們該如何傳承寶貴的文明與記憶？且讓我們搭乘艾西莫夫巧手鑄造的太空船，航向不可知的宿命終站。」

李伍薰（海穹文化總編輯）：

「艾西莫夫的《基地》系列以充滿懸疑的精彩情節，形塑出瑰麗壯闊的銀河史詩！毫無疑問是一部老少咸宜、值得代代相傳的科幻經典！」

李知昂（梅林‧Ｗ，科幻作家，第一屆倪匡科幻獎首獎得主）：

「『基地三部曲』與後續系列，一部接著一部翻轉讀者的思維，一步接著一步開展宏大的計劃。科幻界不可多得的巨構，不看到最後絕不能罷手！衷心期盼這部經典著作在台灣再度掀起熱潮。」

李柏勳（台大星艦學院前任社長）：

「……科幻長篇作品之最，令人廢寢忘食的經典之作。」

臥斧（文字工作者）：「閱讀『基地系列』，不只讀到有趣的科幻情節，也是思考歷史、社會，以及人類的重要啟發。」

唐鳳：「我小時候就是看艾西莫夫長大的。」

夏佩爾（作家，第二屆倪匡科幻獎首獎得主）：

「本書所要描述的，便是全宇宙的精英們如何窮盡一切知識與智慧，來推演出一場橫跨千百年的鬥智決戰。」

郝廣才（格林文化發行人）：

「艾西莫夫一生寫超過500本書，範圍涵蓋圖書所有分類，給書迷回了十萬封信；為影集《星艦迷航記》Star Trek做科學顧問，打造科幻劇的經典。」

張系國（知名科幻作家）：

「艾西莫夫的重要科幻小說都能提出令人耳目一新的奇幻因素，成為後來科幻小說的典範。」

張草（作者兼醫師兼科幻作家）：

「艾西莫夫從年輕就創造了一個宏大的宇宙，萬萬沒有料到，會是他終其一生都說不完的偉大史詩。」

陳心一（交大科幻科學社前任社長）：

「科幻小說是個極具彈性的文類，不只能夠帶領讀者探索未來，也能包容過去歷史的脈絡。且看艾西莫夫，如何藉著基地這千年的未來史詩，帶領我們穿越帝國衰亡的時代，反思人類文化發展途中的必然與意外。」

陳宗琛（鸚鵡螺文化總編輯）：

「基地的偉大，不是莎士比亞那種偉大，而是因為它最初是刊登在一本兩毛錢的科幻雜誌上，讀者平均年齡是十二歲，而十二歲的孩子看到基地裡的人類遍布整個銀河，跨越幾萬年的興衰起落，他們對世界的想像就不一樣了，例如比爾蓋茲和伊隆馬斯克。」

陳湘婷（交大科幻科學社前任社長與創社社員）：

「在艾西莫夫的《基地》中，歷史並非翻過的書頁，而是滾滾洪流，下一秒出乎讀者預料，卻都在謝頓的掌握中。」

陳瑞麟（中正大學哲學系講座教授）：

「基地三部曲，以及後續的『基地系列』，不僅是首開銀河史詩的一部經典科幻，還卓然傲立於其他一切太空科幻的創作之上。它的價值、內涵、深度、情節、構思，遠非其他作品所能望其項背。『基地三部曲』不只是一套提供娛樂故事的小說，它還飽藏了科學、人文、社會、歷史和哲學的豐富意涵。它也不只是一部科幻經典，還可列入世界文學經典而當之無愧。」

黃海（知名科幻作家）：

「艾西莫夫以其無限想像展示其快意飛越，引領讀者馳騁銀河星空，穿梭億萬光年宇宙。」

葉言都（科幻作家）：「未來的歷史、科幻的極致、城邦的《基地》。」

難攻博士（【中華科幻學會】會長兼常務監事）：

「沒有艾西莫夫的《基地》，大概就沒有喬治盧卡斯的《星際大戰》......」

蘇逸平（科幻作家）：

「在『基地』系列中，本身便是科學家的艾西莫夫獨創了一個貫通全書的『心理史學』，綜合了『氣體運動論』（物理學）、『群眾心理學』（心理學）、『歷史決定論』與『群體動力論』（歷史學），以一位不世出的心理史學巨挈謝頓為主要人物，讓他以宏觀的角度預知了書中銀河帝國行將出現的悲慘命運，並試圖力挽狂瀾，改變似乎無可避免的大黑暗時期到來……」

冬陽（推理評論人）、張元翰（中央研究院物理研究所研究員）、陳穎青（資深出版人）、詹宏志（知名文化人）、廖勇超（國立台灣大學台灣文學研究所副教授）、謝哲青（《青春愛讀書》節目主持人）、譚光磊（知名版權人）等人列名推薦。

●本文推薦書來自 奇幻基地／城邦文化 出版新書《基地》系列艾西莫夫百年誕辰紀念典藏精裝版。