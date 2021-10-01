傳記名家張戎與丈夫聯手出新書　揭毛澤東鮮為人知的一面

以《鴻：三代中國女人的故事》、《慈禧：開啟現代中國的皇太后》、《宋氏三姊妹與她們的丈夫： 20世紀三位傳奇女子，一部動盪百年的中國現代史》暢銷全球的傳記作家張戎，與丈夫哈利戴合著的重量巨作，當年甫問世即震驚世界，中文版出版十五年來，依舊高踞英美亞馬遜中國歷史傳記分類榜。 張戎夫婦為寫作毛傳，窮十二年之精力，鉅細彌遺解開不為人知的歷史真相。作者走遍世界各地，訪問數百名毛的親友、與毛共事、交往的中外知情人、見證者及各國政要，包括六名總統、六名總理、四名外交部長、十三名前共產黨領袖。（編按）

文／張戎、喬．哈利戴

走出韶山

毛澤東，這個主宰世界四分之一人口命運數十年，導致至少七千萬中國人在和平時期死亡的統治者，出生在湖南省湘潭縣韶山一個普通農民家庭。那是一八九三年十二月二十六日，他的祖先已在這丘陵山沖居住了五百年。

山沖有五公里長、三公里半寬，聚居著六百多戶人家。他們種茶、竹、水稻，年復一年的日出而作，日落而息。這裡既沒有公路也沒有通航的河流，與外界少通消息，甚至到了二十世紀初葉，光緒皇帝和慈禧太后相繼在一九○八年駕崩這樣的大事，也沒能傳到村裡，毛澤東是在事過兩年離開韶山後才聽說的。

毛的父親毛貽昌生於一八七○年，十歲時跟一個十三歲的女孩訂婚。女家隔著一座叫虎歇坪的山坳，來去只有十公里，這樣短的距離，兩村人卻語言各異。毛的母親由於是女人，沒有自己的名字，在文氏家族姊妹中排行第七，就叫作「七妹」。定親多半出於現實的考慮，七妹的祖父葬在韶山，每年要掃墓，文家希望當地有門親戚做歇腳之地。訂婚後，七妹搬進了毛家；一八八五年，貽昌十五歲時他們圓房。

婚後不久，貽昌出去當兵掙錢以償還祖上留下的債務，幾年後他攢足錢還清了債，回家做起了販運白米和生豬的營生。他能寫會算，又有生意頭腦，不僅逐漸贖回了祖上典出的田產，而且買了更多的地，成為村裡最富的人之一。

貽昌人很勤儉，他家老屋是茅草頂，有了錢多年後，他才下決心把草頂換成瓦頂，但仍留下了泥牆泥地。玻璃在當時是稀罕的東西，所以窗戶只是些木框口子，晚上用木板遮起來。家具不過是木床、木桌、木板凳。就是在這樣一間簡陋的屋子裡，在罩著藍色土布蚊帳的床上，毛澤東出世。

毛是第三個兒子，但卻是第一個活下來的。為了求菩薩保佑他不再夭折，毛的母親到處燒香拜佛，還吃上了觀音齋。毛取名澤東。「澤」在十八世紀毛氏族譜初修時，就定為他這一輩的輩名。澤東：施光澤於東方。當他的兩個弟弟在一八九六年跟一九○五年出生時，他們分別取名澤民、澤覃。

毛愛他的母親，對她保留了一種從未給予過他人的深情。母親溫和寬容，從不訓斥毛。從她那裡毛繼承了圓圓的臉龐、傳情的嘴唇和沉靜自持的眼神。毛一生常談起她，談時還十分動容，說小時候母親到哪裡他都跟著，趕廟會，燒香紙，拜菩薩，母親信佛，他也信佛，直到十幾歲時才與佛絕緣。

毛的幼年無憂無慮。他在母親娘家住到八歲，外婆將他視為心頭肉，兩個舅舅舅母拿他當自己兒子看待，一個舅舅作了他的「乾爹」。在文家，毛做些輕鬆的農活，有時在芭蕉塘邊的油茶林裡割草放牛。他也開始識字，晚間，舅媽在油燈下紡線，毛坐在她身旁看書。毛後來說他十分眷念那些日子。

唯一一張為人所知的毛澤東（右立）與母親的合照，攝於一九一九年長沙，母親去世前夕。時年二十五歲的毛澤東，一身讀書人打扮。兩個弟弟 （左起）澤覃、澤民仍穿農裝。 ｜圖片收錄於麥田出版《毛澤東：鮮為人知的故事》（修訂版）

一九○二年，毛回韶山上學。上學就是進私塾，儒家經典是主要課程。深奧的古書不是孩子懂得了的，只能生吞活剝地背下來。毛具有超人的記憶力，當年的同學記得他學習很用功，艱深的書本不僅能背誦，還能默寫。就是在這時，毛打下了扎實的古文基礎，使他後來能寫一手好文章、好詩詞、好書法。讀書成了最大的嗜好，一盞油燈放在蚊帳外的板凳上，一讀就到深夜。許多年後，做為中國的最高統治者，他的偌大無比的床有一半用來堆書，他的談話和寫作旁徵博引，散落著各種歷史典故。只是他的詩詞在當權後大半喪失了詩意。

毛跟老師的關係不怎麼好。十歲時他從學校逃走，說老師要求苛刻，粗暴嚴厲。至少有三間私塾因他的倔強不服管教而委婉地請他父親「另找高明」。母親對他是聽之，任之，但父親不能忍受。父子倆常發生衝突。貽昌付學費讓兒子上學，希望兒子起碼能給家裡記帳，而這正是毛所討厭的。終生他對數字都不甚了了，對經濟學更是一塌糊塗。

體力勞動對毛也不具吸引力，一旦脫離了農民生活，他就再也不做了。貽昌見不得兒子閒著不幹活，自己辛勤勞作，要求兒子也要照辦。毛不聽話，他忍不住就打毛，毛於是恨父親。文化大革命的一九六八年，當毛向政敵展開全面報復時，有一種通行的折磨方式叫做「噴氣式」：受害者面對氣勢洶洶的人群，雙臂被狠狠地擰在身後，左右兩人一手擰臂，一手重重地按頭。毛對紅衛兵領袖說他父親「要是現在也得坐噴氣式」。

其實少年的毛並沒有受父親虐待，也絕不是弱者。父親責備他懶惰，他便頂嘴說父親年長，應該多幹。一天，父子倆當著許多客人的面吵了起來，毛後來說：「父親當眾罵我懶而無用，這一下激怒了我。我回罵了他，接著就離家出走。我母親追著我想勸我回去，父親也追上來，邊罵邊命令我回去。我跑到一個池塘邊，並且威脅說如果他再走近一步，我就要跳進水裡……我父親就軟了下來。」一次，毛講完這個故事，笑著說出他的結論：「他們都怕失去兒子，這就是他們的弱點。攻其弱點，就能取得勝利！」

無可奈何的父親對毛只有一項武器：錢。一九○七年，毛離開第四個私塾後，貽昌拒絕再為他付學費，十三歲的毛只得成為全日制農民。但毛很快找到辦法逃離農活，重新回到書的世界，這就是接受父親的安排結婚。貽昌想要毛安頓下來，做個負責任的一家之長。他給毛找了個媳婦，是自己的姪女，年紀大毛四歲。結婚後毛復了學。

結婚那年毛十四歲。新娘姓羅，人稱羅氏。毛對她沒有絲毫感情，只有一次提起她，是跟美國記者斯諾（Edgar Snow），口氣輕蔑，還把他們的年齡差距從四歲誇大到六歲。毛說：「我十四歲的時候，父母給我娶了一個二十歲的女子，可是我從來沒有和她一起生活過──而且後來也一直沒有。我不認為她是我的妻子，當時也幾乎沒有想到過她。」毛沒提及羅氏早在他們結婚後一年多就去世了。

毛一生對「性」都興趣十足，但似乎對他第一任妻子毫無慾望，跟她結婚是出於不得已。這使毛成為包辦婚姻的強烈反對者。九年後他在〈趙女士人格問題〉一文裡措辭激烈地寫道：「西洋的家庭組織，父母承認子女有自由意志。中國則不然，父母的命令，和子女的意志完全不相並立……這叫做『間接強姦』。中國的父母都是間接強姦自己的子女。」

妻子一死，這位十六歲的鰥夫就要離開韶山。父親想讓他到縣城的米店去當學徒，但毛有自己的打算。他已看中了二十五公里外的一所新式學堂。這時，新風氣已穿透了韶山的山巒，吹進了少年毛的腦子裡。科舉制度廢除了，舊的教育體系沒用了，取而代之的是新式學堂，教一整套外國來的東西，像科學、世界歷史、地理，還有外文。這些新學堂是毛那樣的農家孩子走出鄉村、進入外部世界的大道。

為母親戴孝的毛澤東（右）， 與父親（左二）、堂伯父（右二）、弟弟澤覃攝於長沙，一九一九年十一月十三日。 ｜圖片收錄於麥田出版《毛澤東：鮮為人知的故事》（修訂版）

十九世紀中葉鴉片戰爭後，中國出現改革的巨變。除了整個教育體制徹底改變外，鐵路開始修建，現代工商業開始興辦，政治團體允許存在，報紙也第一次出版。留學生派出國去學習科學，大臣們則出洋考察政體。一九○八年，清廷公布了《欽定憲法大綱》，宣布九年後實行立憲。

書名：《毛澤東：鮮為人知的故事（修訂版）》作者：張戎, 喬．哈利戴 出版社：麥田出版／城邦文化 出版時間：2021年9月2日

毛的家鄉湖南在當時有三千萬人口，是改革如火如荼的省分之一。雖然這裡是內地，但通航的河流把它連向沿海，一九○四年，省會長沙開闢為對外商埠，外國商人跟傳教士紛至沓來。新式學堂如雨後春筍，當毛在鄉間聽說時，湖南已經有一百多所了，比中國任何一個地方都多，還有好幾所女子學校。

毛想上湘鄉縣的東山高等小學堂。學費住宿費貴，毛就請親戚們幫忙，說動父親給他出了五個月的錢。東山使毛眼界大開。從課本裡，他讀到拿破崙、威靈頓、彼得大帝、盧梭、林肯等人的小傳，也第一次親眼見到去過外國的人：一位曾在日本留學的教師，學生們管他叫「假洋鬼子」。多少年後，毛還記得那位老師教他們唱的日本歌，慶祝日本在日俄戰爭中打敗沙俄的驚人勝利。

東山學堂的幾個月為毛開啟了新世界的大門。省會長沙有所專為湘鄉人辦的中學，在毛的請求下，一位老師介紹他前去就讀，儘管他不是湘鄉人。一九一一年春，毛心情激動地到了長沙。這年他十七歲，是他與農民生涯從此告別的日子。

作者介紹 張戎Jung Chang 攝影｜張小鴻 張戎，全球知名的《鴻：三代中國女人的故事》（1991）、《毛澤東：鮮爲人知的故事》（與丈夫喬．哈利戴合著，2005）、《慈禧：開啟現代中國的皇太后》（2013）、《宋氏三姊妹與她們的丈夫》（2019）四部書作者。第一部《鴻》是張戎的家史，後三部為其《中國現代史及其核心人物三部曲》。這些書以四十多種文字出版，在中國大陸以外的銷售量超過一千五百萬冊，獲得讀者極高評價。《鴻》為英國出版史上非小說類最暢銷的書籍之一，名列讀者評選的二十世紀最佳書單。美國《時代》週刊評論《毛澤東》說：「這本書的威力像原子彈」。《紐約時報》稱《慈禧》為第一部全面使用中英文史料的、關於慈禧的權威著作。《宋氏三姊妹與她們的丈夫》被英國政治週刊《旁觀者》讚為「一部不朽巨作」。 張戎1952年出生於四川宜賓，文革中做過農民、翻砂工和電工。1973年就讀四川大學外文系。1978年留學英國，1979年入約克大學專攻語言學，1982年獲博士學位，是中共執政以來第一位獲英國博士學位的中國大陸人。曾在倫敦大學亞非學院任教，為該院榮譽院士。 相關著作：《毛澤東：鮮為人知的故事（修訂版‧限量作者親簽扉頁）》《宋氏三姊妹與她們的丈夫：20世紀三位傳奇女子，一部動盪百年的中國現代史》《宋氏三姊妹與她們的丈夫：20世紀三位傳奇女子，一部動盪百年的中國現代史（作者親簽扉頁）》《慈禧：開啟現代中國的皇太后》《鴻：三代中國女人的故事（23週年紀念版）》 攝影｜張戎 喬．哈利戴Jon Halliday 出生於愛爾蘭的都柏林，作家，歷史學家。畢業於英國牛津大學，曾任職於倫敦大學國王學院。通曉多種語言文字，著述頗豐。

●本文摘選自麥田出版之《毛澤東：鮮為人知的故事（修訂版）》。