金鐘視帝周渝民攜手張榕容打造強勢新作《逆局》，原著小說現正熱銷中！

文／奇幻基地出版編輯部

愛奇藝原創劇集《逆局》，堪稱2021最強卡司陣容。由金鐘視帝周渝民、亞太影后張榕容、金獎演員吳興國、金鐘視帝李銘順、朱軒洋、曾敬驊、紀培慧等主演，《誰是被害者》導演莊絢維、陳冠仲打造懸疑驚悚全新大作！

周渝民在《逆局》中詮釋律師、受刑人及心理剖繪專家等三重身份，精湛的表現有如知名電影《雙面人魔》中玩弄人心的漢尼拔醫生。問及劇中詮釋三個身份如何轉換，周渝民表示：「每個角色都有中心思想，劇本角色層次寫得很漂亮，邊拍攝邊跟著角色一起成長。」

（圖／取自電影「逆局」的臉書）

（圖／取自電影「逆局」的臉書）

《逆局》劇情描述殘忍連環殺人分屍案與懸而未解的謎團。熱血菜鳥刑警任非（朱軒洋飾演）為破解神秘懸案求助於犯下重罪入獄，被判無期徒刑的警院鬼才教授、辯護律師暨犯罪心理學專家梁炎東（周渝民飾演），聯手找出案件背後真兇！複雜燒腦的劇情，讓人讀後大呼過癮。

（圖／取自電影「逆局」的臉書）

（圖／取自電影「逆局」的臉書）

《逆局》將由城邦文化奇幻基地出版發行發行同名原著小說《逆局．上下冊》。原作由《破冰行動》愛奇藝文學獎推理作品首獎暢銷作家千羽之城所創作， 目前已於博客來、誠品、金石堂、讀書花園等各大網路、實體通路上市販售。電子書預計將於9月17日上架。購買套書還可獲得限量附贈的5張精美劇照贈品。

愛奇藝首部華語原創劇集《逆局》將於9/3起每週五於愛奇藝國際站全網獨播，20:00更新， VIP 搶先看2集，9/4(六)緯來電影台21:00播出。

《逆局》原創劇集的終極預告，搶先看！