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台語文學新里程碑！胡長松最新長篇小說《幻影號的奇航》9/1動人上市！

聯合新聞網 / 前衛出版社
書名：《幻影號的奇航》 作者：胡長松 出版社：前衛出版社 出版日期：2021年9月1日
書名：《幻影號的奇航》
作者：胡長松
出版社：前衛出版社
出版日期：2021年9月1日

文／胡長松

踏話頭

《幻影號的奇航》這篇小說佇2014年10月動筆，2019年底完成，期間有一段時間因為身體的狀況佮工作變動，寫作進度有較慢，對支持我的讀者，我感覺誠歹勢。

身為太平洋南島子民的一份子，我一直想欲寫一部佮海洋有關係的小說，所以對前一部小說《復活的人》完成了後無偌久，我就開始進行《幻影號的奇航》的寫作。我設定伊是一部海洋冒險小說，因為自細漢就真愛讀法國小說家凡爾納（Jules Gabriel Verne，1828～1905）的《海底兩萬里》，抑是英國小說家史蒂文森（Robert Lewis Balfour Stevenson，1850～1894）的《金銀島》彼款小說，受怹的作品鼓舞，我希望這部小說仝款有海上的冒險精神，會當予讀者感覺刺激、心適。另外，這篇小說嘛是科幻小說，佇台語寫作，這是上新的試驗。

我佇《復活的人》探討較濟咱台灣人佇南島族群、認同佮信仰等方面的「內在」議題，毋過佇這部《幻影號的奇航》，我共閣較濟的篇幅囥佇海洋區域議題，嘛會當講是佮國家安全、外交、軍事有關的「外在」議題頂面。借「幻影號」這隻船，我共敘事的空間徙來到曠闊的西太平洋中心。我主要想欲提醒讀者：徛佇西太平洋的第一島鏈，咱台灣人的未來生存，佮四圍的海洋相連，嘛透過海洋，不時佮海洋四圍的國家，包括日本、美國、中國等國，有真深的牽挽──其中互相有相觸對抗，嘛有合作──佇寫作過程，我慢慢了解，西太平洋的第一島鏈逐國，本身就有歷史命運的共通性，佇台灣東爿、第一島鏈佮第二島鏈之間、水域面積達到500萬平方公里（台灣的140倍大）的菲律賓海，更加是咱台灣東向海洋世界的大門埕。這片東爿的海洋世界，該當才是咱台灣人世界地圖的視野中心──相對用西爿陸地做中心的世界地圖。

整體來講，這是一部自頭就佇海上戰鬥的小說──佇軍事、政治、外交、社會、經濟、思想、信仰等等各方面，一直有海洋世界佮陸地世界兩個陣營的戰鬥。戰鬥，發生佇故事的船頂，發生佇太平洋，嘛發生佇台灣社會內部。海有威脅，海嘛有機會，咱台灣人的生存佮生活的品質，佮咱逐世代面對海洋的智慧有關係。我感覺安慰的是，佇小說完成了後的這一兩年，西太平洋的局勢佮第一島鏈的堅固，已經沓沓進入咱台灣人日常的視野。

2015年到2019年之間，《幻影號的奇航》佇《台文戰線》雜誌連載，是第一稿，現此時來到你面前的，是2019年12月完成大修改的第二稿。仝款的故事基礎，毋過小說的結構已經佮早期連載的版本無仝。這个改動，是想欲予小說的情節閣較密，嘛閣較有閱讀的趣味。希望你會佮意！

2021/7/20 胡長松 寫佇《幻影號的奇航》初版前


●本文摘選自前衛出版九月新書《幻影號的奇航》作者自序。


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