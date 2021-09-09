稀缺、過盛皆是傷！如何擁有《恰如其分的自尊》？

「低自尊」惡性循環是許多人不斷自傷、錯失幸福的罪魁禍首。相反地，過強的自尊心，又容易使人錯估現實情勢、高傲自負，或因過度固執、冒險而招致受傷。 《恰如其分的自尊》由法國著名心理學家「克里斯托夫‧安德烈」與精神科醫師「弗朗索瓦‧勒洛爾」共同撰書，書中將人的自尊分成四大類，希望讀者擁有恰當且穩定的自尊，不過高也不過低，既不盲動，亦不消沉。引領進入深層自我探索，幫助你看見、調整、根治失衡的自尊與生活。（編按）

文／克里斯托夫‧安德烈、弗朗索瓦‧勒洛爾

學會管理自己的渴望

對於研究人員來說，自尊問題還是一片廣闊而有待開墾的領域，目前尚未出現完整的理論體系，前人的研究方法豐富多樣，不易摸清門道。接下來，我們要帶領你瞭解一下目前通用的四大理論，唯一的目的，就是讓你更完整地認識你的自尊。

威廉．詹姆斯（Willian James）是現代科學心理學的奠基人之一，也是最早研究自尊問題的先驅之一。這位美國醫生兼哲學家，發現了一個人的「客觀品質」與「對自己的滿意程度」之間，並不存在直接關係。他為此感到十分驚詫，曾經寫道：「一個能力極其有限的人，仍然可以非常自負，堅定不移地相信自己。而另一個人儘管人生成功，並獲得他人的普遍尊重，卻也可能對自己的能力心存懷疑。」於是他理所當然地得出結論：對自己滿意或不滿意，並不僅僅取決於成功，還取決於我們判斷成功的標準。他將這一結論簡化為自尊方程式。

自尊=成功÷自我要求

換言之，我們獲得的成功越多，自尊水準也就越高，但前提條件是我們對自己的要求不能過高。舉一個例子，你高考取得較好的成績，這算是「成功」，如果你只盼望過關就好，這個成績當然完全能令你滿意。但如果你對自己要求高，想考第一名，同樣的成績就會令你大失所望。在前一種情況下，自尊水準上升；而在後一種情況下，自尊水準下降。

過高的自我要求會妨礙自尊的提升。諾貝爾文學獎得主海明威在名滿天下、到達人生輝煌顛峰時曾說：「重要的不是我已經寫出來的文字，而是我本來可以寫出來的。」不久後便自殺了。有些人天資好、運氣極佳，偏偏對自己還不滿意，這種人就可以用這種理論來解釋。

另外還有一些病人的痛苦也是如此，很多天生靦腆的人，對自己的社交表現要求完美，心裡常想：「我得討好所有人，不可以惹惱任何人，別人問什麼我都該能回答，應答要敏捷……」這令他們的自尊隨時處在壓力之下。

反過來，有些人的生活在別人眼裡看來境遇不佳，他們卻心理穩定而幸福，部分原因，大概是他們能滿足於自己所擁有的。

（圖／Unsplash）

成功，可能越吃越重鹹

詹姆斯的公式，不僅可以解釋剛剛提到的自尊水準問題，還可以解釋自尊的發展變化。

五歲的蒂奧第一次成功地拋開輔助輪騎自行車。他很明顯地感到十分驕傲，要全家人都來欣賞他騎自行車的風采。幾個星期後，儘管他還是能「像大孩子一樣」騎自行車，但他的自尊水準已經下降，因為他的目標不再是「不用輔助輪騎自行車」，而是「騎得跟哥哥雷米一樣快」。再過一段時間，他的目標可能會變成「放開雙手來騎自行車」。

我們都有過這種體會：初次成功之後，我們的自尊水準大漲，感覺非常開心。但接下來一次次的成功讓我們越來越習以為常，再也沒有第一次成功時那樣強烈的激動心情，而且它們再也「哄騙」不了我們的自尊心，此時，成功在我們看來似乎已經是一件稀鬆平常的事情。

成功能給自尊提供重要的滋養，並不在於提高自尊水準，而在於將其「維持」在較好的水準。想再次使自尊水準大幅提高，我們就得提高自我要求，追求更大的成功，或是在其他領域取得勝利。

懂得放棄，有時是好事

調低對自己的要求，也是對付「成功越來越少、自尊日趨降低」這種問題的有效辦法。老年人就是一個極好的例子，若想快樂地老去，與年輕人正好相反，我們得逐步降低自我要求，至少在某些方面降低一點，比如體能方面。年齡漸長卻不服老，硬要維持運動員身材的話會很痛苦，因為肯定做不到。詹姆斯就說過：「徹底放棄年輕外表和苗條身材的那一天，將是多麼輕鬆愉快啊！」王爾德顯然做不到如此超脫，他說：「年老體衰的最大悲劇是人老心不老。」

說到底，這個關於自尊的議論，主要意義在於提醒人們學會調整自己的期望值。我們得在「好高騖遠」和「懶散懈怠」之間找到平衡點，前者使我們永遠無法對自己取得的成果滿意，永遠想著更高、更多、更遠的目標；後者則令我們一達到目標就很快固步自封，容易滿足。

●本文摘自 方舟文化 出版之《恰如其分的自尊【暢銷經典版】》。