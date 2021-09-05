誰也無法置身事外！如何讓孩子理解COVID-19已然改變人類生活？

文／吳文君

獻給城市無名英雄的感謝之書

今年的五月中，臺灣正處在社區感染快速散播開來的階段。當疫情指揮中心宣布第三級警戒，我們開始居家上班、上課，出門必得戴上口罩，餐廳和小吃店僅供外帶和外送，到大賣場和商店採購食物及日用品，必須登記實聯制⋯⋯面對突如其來的巨大變化，我們開始待在同一個地方、待在自己的家中，漸少外出和社交活動。

此時，無論白天還是夜晚，醫護人員正在醫院與病毒作戰；無論晴天還是雨天，食物外送員依然騎著摩托車，將食物送到我們家門口；郵差、快遞、貨運等物流人員，為我們送來信件和包裹；賣場的貨架空了，現場的工作人員不停地補貨上架。還有許多在城市角落移動，照顧我們日常生活所需的人，我們卻不知道他們的名字。

因為疫情的關係，城市陷入幾乎快要停擺的狀態，民眾陷入對於未來感到焦慮、不安的情緒之中，布萊恩．弗洛卡（Brian Floca）的繪本《我們的城市英雄》，立即地、深刻地引起我們的共鳴。這本書提醒我們記得要心懷感謝那些正在為我們付出的人，無論他們是我們的家人、朋友，或者是陌生人，因為他們不辭辛勞、堅守崗位，才能讓這座城市繼續運轉。因而，這是一本獻給城市無名英雄的感謝之書。

雖然是描寫疫情的繪本，但《我們的城市英雄》的寫作方法很特別，布萊恩．弗洛卡將疫情下近乎停擺的城市當作一個朋友來關懷、照顧和問候，這麼做讓我們在閱讀的時候感到很放心、很安心，彷彿我們也是受到他人關心和照護的其中一人。他在創作後記提到：「當繪畫累積到一定的程度，我開始寫作，思考用什麼方式來組織這些素材，讓這些不尋常卻又充滿挑戰的日子，變成可以向人們訴說的故事。」繪本裡有一段話讀了令人感動，「我們一起鼓掌加入，我們共同打起精神！」在這個振奮人心的跨頁畫面當中，他透過聲音的遠距往返互動，來表現街坊鄰居、人跟人之間難以言喻的珍貴連結。

疫情期間，我們想念過往健康的城市，我們想念可以來去自如的日子，我們想念無法見面的親人和朋友，我們也想念沒有疫情的每一天。布萊恩．弗洛卡受訪時曾表示：「此刻，每個人都應該是城市的幫手，我希望孩子們能看見維持城市運作的人，並且思考這些人是誰，他們的工作對城市來說不可或缺，我們的日常生活歸功於他們。」相信有許多讀者，在閱讀這本書之後，會深受感動，並且深深感謝在我們周遭工作、為我們默默付出的城市英雄。

●本文摘自 遠流出版公司 出版之《我們的城市英雄》。