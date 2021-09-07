閭丘露薇／記者：在現場──讀《深入絕境：戰地記者瑪麗‧柯爾文的生與死》

文／閭丘露薇（香港名記者）

記者：在現場

因為在二十多年的記者生涯中，採訪過多場戰爭和衝突，因此，我會經常被問到：是否值得冒著生命危險去現場？

我想，看過這本書之後，大家就會獲得答案，而這些答案，是每個視報導真相為最大使命的記者，都會給予的。因為只有人在現場，才可能進行報導，而冒著受傷，甚至失去生命的危險，這是記者這個職業本身附帶的風險。也因為這樣，如何做到不是逞能，而是充滿自信地完成工作，需要記者的專業和經驗。

但是即便這樣，危險依然無處不在。瑪麗‧ 柯爾文是一個經驗豐富的記者，也因為這樣，讓她有能力比其他記者走得更靠近最前線。我並不認識她，但是我們曾經在一些地方擦肩而過。二〇〇三年的伊拉克，二〇一一年的利比亞。在利比亞，她去了米蘇拉塔，這是最接近前線戰火交鋒的地方。我和我的同事一直想去，但是卻只能在班加西焦慮地等待通行證，也因此，對於那些已經深入前方的同行們心生佩服，因為明白，這歸功於他們的人脈和經驗，讓他們走得更快更前，讓他們可以發出很多獨家報導，讓大眾更加詳盡和精準地了解戰事動態。但是這種深入， 也增加了他們承受的風險。

柯爾文在敘利亞遭到政府的定點炸彈襲擊而遇難。這並不讓人意外。敘利亞政府一直嚴格限制外國媒體進入，因為當局並不希望外界獲得的資訊，和官方發布的不同，尤其是不希望外國媒體出現在反對派區域，從而讓反對派在國際社會上有發聲的平臺。也因為這樣，當柯爾文在當地用衛星電話做直播報導，這種不受官方限制的敘述，自然遭到當局痛恨。

因為知道現場報導的風險，很多媒體會限制記者前往，但是也因為高風險，讓現場報導成為使外界了解真相的一種必須。當地的民眾處於怎樣的生活狀態，敘利亞政府有沒有攻擊平民？來自現場的民眾，或者反對派的敘述，被政府描述為誤導甚至謊言，這個時候，新聞記者的現場報導，成為幫助各國政府，以及國際組織來對現狀進行決策的重要資訊來源。

（左）羅莎蒙派克在電影《私人戰爭》挑戰詮釋已故知名戰地記者瑪麗柯爾文，此為電影劇照。美聯社（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

其實不僅僅是戰場和衝突現場，太多時候，即便承受來自各方的壓力—包括政府，企業，利益團體，甚至大眾—記者也需要堅持在現場，提供獨立的聲音。

每個記者作為社會的一分子，身上總是不免帶著時代的印記。柯爾文是一個感性的人，也因為這樣，她會在報導伊拉克戰爭時犯下錯誤。而我一直認為，雖然沒有一個記者能夠做到絕對客觀中立，但是記者需要理性和冷靜，將個人價值偏好和工作區分開來，這樣才能避免因為情感上的偏好，而犯下判斷錯誤。但是同一時間，我也認同柯爾文一直的堅持：記者需要為弱者發聲。要擁有這樣的情懷，才不會對社會不公無意識地視而不見。

在這本書裡面，柯爾文是一個希望能夠平衡事業和家庭的女性，但是最終沒能做到。而這正是很多女性記者，尤其是採訪戰亂和衝突的女性記者所面對的問題。研究顯示，大部分報導戰地的女性記者處於單身狀態，而且和報導戰地的男性記者相比，她們的學歷以及情緒控制能力更高，顯示女性跨入的門檻，要比男性高得多。柯爾文的那個年代，女性要在這個被視為男性的領地站穩腳跟，獲得尊重，她付出的，要比現在的女性記者多得多。但正是因為有她這樣的一批打破了男性壟斷的人，才使得後來者，可以將很多機會視為理所當然。

我喜歡這本書，因為不僅僅回答了開頭的問題，也展現了柯爾文的立體形象。她不再僅僅是一個戰地女記者。她之所以堅守在她的崗位，是因為她的價值觀，她的性格，她對這份職業的了解，她對這個社會的承擔。

●本文摘選自衛城出版社所出版之新書《深入絕境：戰地記者瑪麗‧柯爾文的生與死》推薦序。