好萊塢翻拍電影！新書《人慈》讓我們重新相信「人性本善」今預購開跑！

文／時報出版編輯部

「最年輕的思想家」荷蘭歷史學家羅格．布雷格曼（Rutger Bregman）新書《人慈：橫跨二十萬年的人性旅程，用更好的視角看待自己》（Humankind: A Hopeful History）融合考古、歷史、心理學跨領域知識，在紛擾的當代，提出看似大膽的信念：大部分人的內心深處，其實相當仁慈正派──危機之下，人們將展現最好的善良本質。《人慈》由時報出版取得版權，將於今年8月底發行繁體中文版。

羅格．布雷格曼是荷蘭歷史學家、作家、記者，被譽為歐洲最著名的年輕思想家之一。他的前作《改變每個人的3個狂熱夢想》描繪「沒有人落在貧窮線以下」的理想世界，新作《人慈》更是直接拋出「人性本善」的論證，一上市便空降各大暢銷榜、書籍版權售出46國，新穎的觀點挑戰賈德．戴蒙《大崩壞》、哈拉瑞《人類大歷史》等大師級著作，《衛報》盛讚這本書無疑是今年的《人類大歷史》，書中獨到見解在世界各地引發話題。

《人慈》列舉大量科學、歷史案例，證明對人性抱持樂觀看法，絕非無稽之談。布雷格曼揭露「性惡說」的著名歷史事件與心理實驗背後缺漏，引導我們用更好的視角，重新看待自己。他表示：「這本書不是替人性本善傳教。我們很明顯地不是天使。我們是複雜的生物，有著好的一面和不那麼好的一面。問題在於，我們要轉向哪一面？」

男孩流落荒島卻互助存活

好萊塢將改編書中的《蒼蠅王》真實版故事

諾貝爾文學獎得獎小說《蒼蠅王》，被盛讚「生動刻畫了真實邪惡的人性」。但是《人慈》作者羅格．布雷格曼很疑惑：如果孩子被丟在與世隔絕的荒島上，到底會發生什麼事？他抽絲剝繭下，發現1965年太平洋上的東加地區曾發生《蒼蠅王》真人版事件！布雷格曼實際走訪當地，揭開「人性光明面」的祕密：當虛構小說的情境在現實世界上演，流落荒島的小男孩們反而建立起井然有序的小型社會，彼此互助合作、輪流看顧營火，最終讓所有人幸運生還。

《人慈》生動描寫這段真實故事，引起各大媒體轉發、歐美社會熱烈迴響，「如果數萬名孩子被推薦要閱讀《蒼蠅王》，也許他們更應該了解這個真實的故事。」布雷格曼在受訪時表示。《人慈》也勾起好萊塢電影製作人的興趣，數十家片商爭相競標改編權，最終以天價授權金確定改編真人真事電影。書中分享，拯救船難男孩的船長在回憶錄寫道：「人生教了我許多事，其中包括一個經驗，就是你永遠要尋找人的善良光明面。」

擅長以心理學、哲學深度分析作品的知識型YouTuber超級歪，在中文版尚未上市前即讀過原文書，他大力推薦：「當紅荷蘭史學家羅格的《人慈》將會完全顛覆你對人性的既有認知。這是今年必讀的一本書！因為我們如何看待人性，我們就會展現出怎樣的人性。」

暢銷作家羅格．布雷格曼（Rutger Bregman）新作《人慈：橫跨二十萬年的人性旅程，用更好的視角看待自己》（Humankind: A Hopeful History）（時報出版）將於2021年8月27日起在各大網路書店開放預購，除了全通路書封，亦有博客來、誠品兩款限量獨家書衣，之後也會推出電子書版本。精彩故事將顛覆一般人的迷思，對人性產生截然不同的嶄新觀點。