《數理化通俗演義套書》──把科學史寫成演義故事的神奇之作！

數理化不盡然都是艱澀難懂！看科普作家梁衡，用白話章回小說的寫法，將數千年的科學歷史，一一輕鬆寫來，每個科學發現都有如演義故事般精采絕倫、毫無冷場，緩解學數理化時的枯燥。（編按）

文／梁衡

《數理化通俗演義套書》選摘

第十回 割圓不盡十指磨出血 周率可限青史標美名—圓周率是怎樣算出來的？

卻說那次祖沖之在戴法興的壽宴上測報月蝕，得罪了這個權臣，自覺在京城不好存身了，便應邀到南徐州（今江蘇鎮江）作了刺史劉延孫的助手。好在這個職務比較清閒，他便把大部分時間持續用來研究天文曆法。積三年之辛苦，於西元四二六年（大明六年）他終於寫出一部比較科學的《大明曆》呈獻給孝武帝，請求頒用。不想那個戴法興從中作梗，不但新曆法不能頒行，到大明八年，就連他當刺史助理的官職也被革去了。

祖沖之賦閒在家，心裡鬱憤難平。他深感當時的世道要辦成一件事實在難。可他想自己才三十六歲，難道此生就這樣一事無成？於是就想做點與政界牽涉不大的事—研究數學。

《數理化通俗演義套書》書盒。（圖／好讀出版 提供）

他先為古代數學名著《九章算術》作了注。《九章算術》成書於西元四、五十年間，集中國古代數學之大成，歷代有不少人曾為它作注，但都碰到一個難題：那就是圓周率（現在叫π，它是圓周和直徑之比）。

古時候，人稱「徑一週三」，即π等於三。王莽新朝時精確到三點一四五七，東漢時張衡又精確到三點一四六六，三國時劉徽為《九章算術》作注，則認為最精確的應是三點一四。四百多年來眾說不一。

祖沖之一接觸到圓周率問題，便被困擾得坐臥不安。他的住所裡，雪白的粉牆上，畫了一個大大的圓圈，地上也是大圈套小圈，桌上到處是紛亂的稿紙。他背著手在房間裡踱來踱去，一會兒好像自己走進了牆上那個大圓圈中，一會又好像桌上那一堆圓圈一齊湧進自己的腦子裡，如亂麻一團。

唉，這周徑之比是如何得出的呢？他又回到桌前抽出劉徽注的那本《九章算術》坐下來邊讀邊想。這時屋裡還有一個十三、四歲的男孩，他是祖沖之的兒子，叫祖暅。別看他小小年紀，卻天資聰穎，戲耍之餘常愛在父親身邊推算那些數位和圖形。今天他看到地上這許多圓圈感到很新鮮，便單腿在地上跳起圈來。突然聽到父親拍案喊道：「有了！」將他嚇了一跳，忙跑過去拉著父親的衣袖問道：「甚麼有了？」

「辦法有了。暅兒，你看劉徽這裡不是明明寫著割圓術嗎？只要將一個圓不斷地割下去，內接上正多邊形，求出多邊形的周長，不就有了圓周率了嗎？暅兒，你會嗎？」

「我會，用爸爸教過的畢氏定理一一去求就是了。」

「道理簡單，算起來可就費勁了。從今天起，咱爺兒倆就來辦這件事，你可要十分仔細啊。」

說完，祖沖之到院裡搬來幾根大竹子，操起一把刀破成細條，又一一斬成短截，整整做了兩天，地上堆起了一座竹棍的小山。現在聽起來奇怪，要計算怎麼先做起竹木工來？原來，當時既沒有阿拉伯數字可以筆算，也沒有算盤可以珠算。運算全靠一種叫算籌的原始工具。它是用竹木削成的一根根小棍，用來拼擺成各種數位。數字縱橫兩式，個位、百位、萬位用縱式，十位、千位用橫式。一切加、減、乘、除全靠用這些木棍在桌上擺來擺去。今天遇到這麼大的算題，平時的那些算籌哪裡夠用？

再說祖沖之將這一切準備停當之後，便在當地畫了一個直徑為一丈的大圓，將圓割成六等分，然後再依次內接一個十二邊形、二十四邊形、四十八邊形︙︙他都按畢氏定理用算籌擺出乘方、開方等式，一一求出多邊形的邊長和周長。你想這祖沖之何等聰明，他知圓周率是周長與直徑之比，所以就把直徑定為一丈，這樣就省掉再除一次的程式，不斷求出多邊形的周長，也就不斷逼近圓周率了。

祖暅也在那個大圓圈裡跳進跳出地幫他拿算籌，記數字。就這樣直算得月落鳥啼，直算得鶴鳴日升，那竹棍擺成的算式從桌上延到地下，又滿地轉著圈子，一屋上下全都是些竹碼子。這批算籌又都是些新破的竹子，還沒有來得及打磨，祖沖之用手捏著、想著、擺著，不消幾日，漸漸指頭都被磨破，那綠白相間的新竹竟染上了紅紅的血印。

正是：

公式定理雖無聲，原來卻是血凝成，莫言數字最枯燥，多少前人拚博情。

他們父子這樣不分晝夜地割竹算商。這天，他們割到第九十六份，真是如攀險峰，愈登愈難。當年劉徽就是到此卻步，而將得到的三點一四定為最佳資料。夜靜更深，小祖暅早已眼皮沉重，東倒西歪地想睡了。

祖沖之想，這些日子也實在辛苦了這孩子，便忙打發他去睡覺。他推開窗戶，深吸了幾日這建康城裡夜深時分甜甜的空氣，看了一回星空，又轉過身來看著當地那個大圓。那內接的九十六邊形，與圓都快接近於重合了。按說能算到這一步已經實在不易，用這個數字再去為《九章算術》作注，也就完全可以了。

他用拳頭捶了捶酸睏的後腰，又摸摸纏了布條的手指，向牆邊的書架踱去，忽然背後唰啦啦一陣響聲。他猛一回頭，哎呀！原來剛才未關窗戶，一陣夜風吹起窗幔，把竹籌擺起的許多算式掃得七零八落，拋灑一地。這式子剛擺完還沒有來得及驗算，也未抄下得數。要知每算一遍就要進行十一次加減乘除和開方，多麼繁重的勞動啊！

祖沖之一下撲在地上，用還滲著血的十指捧起一掬算籌，對著深邃的夜空，低聲喊道：「老天啊！你也和戴法興一樣，如此欺人。」他一甩衣袖，索性將桌上的殘式全部拂去。又重新擺佈起來。

就這樣不知又過了多少天，只知花開花落，月缺月圓，父子倆把地上那個大圓直割到兩萬四千五百七十六份，這時的圓周率已經精確到三點一四一五九二六。祖沖之知道這樣不斷割下去，內接多邊形的周長還會增加，更接近於圓周，但這已到了小數點後第八位，再增加也不會超過一億分之一丈，所以圓周率π必然是大於三點一四一五九二六，小於三點一四一五九二七。當時祖沖之就把圓周率定在這「上下二限」之間。

這上下限的提法確是祖沖之首創，他得出的圓周率精確值在當時世界上已遙遙領先，直到一千年後才有阿拉伯數學家阿爾凱西的計算超過了他。所以國際上曾提議將圓周率命名為「祖率」。這都是後話。

還說當時，經過無數個日夜奮戰，圖形遍地，算籌成堆，祖沖之終於算出了新的圓周率。這天他興致極好，便帶著兒子祖暅出了都城，到郊外一座小山上的寺院裡吃酒、訪友、散心。

他邊走邊說：「暅兒，這圓周率在天文、曆算、測地、繪圖上處處都要用到，前面的幾位數字你可要牢牢記熟。」

小祖暅手裡拿著一枝野花，揚起稚氣的圓臉，往山上一指，說：「好記，好記！山顛一寺一壺酒，（三點一四一五九）。爸爸今日心情甚好，可以開懷暢飲了。」

祖沖之不禁仰天大笑，一來這些日子的辛苦總算有了個結果，二來小暅兒如此聰明，不怕事業後繼無人。那祖暅後來真的成了中國歷史上有名的數學家。祖暅的那句玩笑還真的又引出了一段故事。且待下回分解。

●本文摘自好讀出版之《數理化通俗演義套書》。