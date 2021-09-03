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哲學無處不在！《來問問哲學家》我們該活在當下嗎？

聯合新聞網 / 時報出版
書名：《來問問哲學家：你沒想到的好問題，以及它們的答案》 作者：伊恩・奧拉索夫（Ian Olasov） 譯者：朱家安 出版社：時報文化 出版時間：2021年8月20日
書名：《來問問哲學家：你沒想到的好問題，以及它們的答案》
作者：伊恩・奧拉索夫（Ian Olasov）
譯者：朱家安
出版社：時報文化
出版時間：2021年8月20日

自二〇一六年起，哲學家伊恩‧奧拉索夫和幾個哲學教授和研究生，開始在紐約各地設立「來問問哲學家」攤位，回答大家提出的好玩問題，為的就是要證明了人人都能享受哲學、交流哲學想法，讓哲學成為生活的一部份。

不管是宇宙大哉問、日常生活裡的問題，還是你沒想過的好玩問題，《來問問哲學家》書中收錄57則哲學家回應人們現場的提問，篇幅短，筆調幽默，並由臺灣哲普重要推手朱家安翻譯，這是他的首部譯作。本書將讓你踏出思考哲學的另一步！（編按）

文／伊恩・奧拉索夫（Ian Olasov），譯／朱家安

我們該活在當下嗎？

這句話可以有很多意思，其中一種意思呼應有名的棉花糖測驗（marshmallow test），這個測驗提供兩個選項讓小孩選：現在得到一顆棉花糖，或者幾分鐘之後得到兩顆。在這意義上，「活在當下」的意思是偏好當下較小的好處，勝過未來較大的好處。在上述實驗的脈絡下，我們通常會認為，「活在當下」選擇一顆棉花糖的小孩表現比較差：沒耐心（impatient）、短視（shortsighted）或意志薄弱（weak-willed）。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

我對棉花糖測試沒有什麼意見，不過這個測試是關於很特定的情況。難道沒有其他情況，讓當下的小好處能凌駕未來的大好處嗎？喜歡立即或能快速取得的較小利益，勝過未來才能拿到的較大利益，這種傾向被哲學家和經濟學家稱為時間折價（temporal discounting）。人們確實會給那些在未來才會取得的東西比較低的評價，只是不同的人時間折價的情況也不同。而在哲學上，我們的問題則是：時間折價是理性的嗎？＊

＊作者註：就算是不認為時間折價是普遍現象的人，其實也會在特定情況下接受它。確定性就是一種相關條件。假設有兩個選項：第一個選項讓你有十成信心得到一單位的獎賞，第二個選項讓你有四成信心在未來得到兩單位的獎賞。在這情況下人們普遍會覺得選第一個選項很合理。

另一種相關情況是關於獎賞本身。有些獎賞帶來的好處很短暫，像是吃棉花糖這種。另外一些獎賞帶來的好處比較持久，例如獲得新房子。當我們問時間折價是否理性，我們其實是在問，若排除不確定性的差異，而且獎賞帶來的好處維持不久，那時間折價是否理性？

我傾向於認為時間折價是理性的。假設有個精靈出現在我面前，並且提供下列選擇。我可以現在就拿一顆棉花糖，或者我可以在二十年之後一輩子棉花糖吃到飽。此外，精靈保證我二十年之後還活著，並且會跟現在一樣愛吃棉花糖，而就算可免費取得棉花糖也不會縱慾過度，並且我不會很早死，所以可以享受棉花糖吃到飽好一段合理的時間。一開始你可能會想，這有什麼好選的，一輩子棉花糖吃到飽耶。不過精靈接著補充了一件事，在二十年之後，我會變成一個混蛋：我會放棄我現在珍視的一切東西和人，並整天在網路上跟陌生人筆戰一些跟漫威宇宙有關的東西。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

說實在的，可能很難確定我到底會怎麼選，不過我猜我可能會想：「天哪，未來的我有夠糟。我可能還是希望他過得還行，就像我也希望那些我根本不認識的人過得還行。但是我才不要為了這樣的人放棄我的棉花糖。他做了那麼多爛事，不該受獎賞。」

雖然上面這情境有點誇大，但我們在真實世界面對的很多情況其實就是這樣。人會改變，有時候你會變成年輕的你不齒的樣子。這些改變很難察覺，但它們會一天一天出現。如果「我的利益」不只是我在將來會變成的人在將來會獲得的利益，也包括我身為當下的自己獲得的利益，那麼時間折價有可能正反映了我的最佳利益。

另一個支持時間折價的說法，考慮的是人們的偏好和跟時間有關的情感之間的關係。有些人類情感跟時間有關。像是，只有尚未發生的事情會讓我們感到害怕。只有已經發生的事情會讓我們感到懊悔。而人類的偏好則和情感緊密相連，當中關聯很難說明清楚。不過，假設我們的害怕總是指向未來，而且基於害怕去降低偏好的程度是理性的選擇，那麼，比起過去的類似事物，我們對未來的事物有更低的偏好，應該也是理性的，不是嗎？

＊作者註：這說法有一些反例。假設我知道自己剛安然渡過一個有死亡風險的手術，我依然可能心有餘悸，害怕自己死在手術途中。不過我們似乎可以說，這個反例其實反而證明了它要推翻的東西的合理性。

總之，這個問題不好回答。也有一些論證主張時間折價不理性。例如時間折價建立在武斷的偏好上，或者時間折價會讓我們接受一些精心設計的穩輸賭局。不過我決定先這樣，剩下的論證就當成你的回家作業吧！

●本文摘自 時報出版之《來問問哲學家：你沒想到的好問題，以及它們的答案》。


吃到飽 手術 時報出版 閱讀風向球

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