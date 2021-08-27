火神也會流淚，留心助人後的隱形創傷

「次級創傷」是指他人遭受肢體或情緒上的傷害，可是我們卻受到了影響；不是直接的親身經歷，而是事件發生在別人身上，我們因為聽到或看到了當事人的故事而受到情緒衝擊，或者，單純只是因為陪伴他們。 《療癒次級創傷》這是一本溫和的指南，它可以幫助你識別症狀、理解感受，並開始進行自己創傷的癒合。通過針對護理人員和專業人員的互動練習和策略（cutting-edge strategies），幫助您解決同情疲勞、壓力和焦慮的日常。（編按）

文／楚蒂‧吉伯特—艾略特 博士(Trudy Gilbert-Eliot PhD)

每個人都可能會受到次級創傷的侵襲，只是有些族群會因為工作而面臨更高的風險。譬如執法人員、消防人員、心理治療師、急診人員、兒福工作人員等。

每次值班時，醫師、護理師與全體急診人員都可能會多次暴露在創傷中，因為他們要面對的不只是命懸一線的病患，還有情緒激動的家屬。當有人受傷時，救護技術員或是性質類似的緊急醫療救護人員會出動，協助重大刑案、事故、墜落和燒燙事件的傷患。這時，接觸傷心欲絕的家屬也是很大的心理負擔。

而當處理交通事故、建築倒塌，還是火災意外，消防員經常看到身陷苦難的人們。長時間的值班和隨之而來的睡眠不足也讓消防人員在協助遭逢大不幸的民眾時背負情緒衝擊更加沉重。消防人員和執法人員都需要同事間的緊密配合，大家也都可能會面臨類似的創傷問題，可惜次級創傷的症狀往往容易被視為僅是工作壓力，而未被重視或是關注。

（圖／Pexels）

薇拉莉亞從事消防工作已經十二年了。這可是需要通過消防學院非常嚴苛的訓練，而且整個郡只有四名女性過關，所以她很引以為傲。進入隊上後，薇拉莉亞也很快就融入了消防圈的文化，用勤奮、勇敢、堅忍的態度，肩負起艱難的任務。某次救火任務中，薇拉莉亞負責撲滅民房的火勢，其他隊員努力搶救屋內受困的兩位民眾，然而就在這場任務之後，她的消防生活開始變了調。

接下來的幾天裡，薇拉莉亞腦海中不停地重播當時的場景，家屬看到家人受困屋內的哭嚎聲更是揮之不去。這樣的生活從幾個星期變成了幾個月，薇拉莉亞動不動火氣就會上來，不管是值勤還是休假，都索然無味，而且老是睡眠不足。以前值勤時，她最喜歡的就是跟夥伴聊天，但現在能免則免，還會用非常負面的心態看待自己和他人。

終於，同事約翰主動來關心她了。他說他注意到薇拉莉亞不太一樣了，然後分享了自己過去類似的遭遇，並提點薇拉莉亞，說真正影響她的不是工作壓力，而是「創傷」。

約翰給了一些方向與資源，讓薇拉莉亞去尋求支持系統的幫忙。於是薇拉莉亞開始去找心理治療師。治療師做了審慎仔細的衡鑑，協助薇拉莉亞理解並處理創傷反應，還教了她一些放鬆技巧來緩和焦慮，讓薇拉莉亞的情緒改善，又回到以前天天期待上班的狀態。

書名：《療癒次級創傷：助人工作者的自我療癒指南》作者：楚蒂‧吉伯特—艾略特 博士(Trudy Gilbert-Eliot PhD)出版社：遠流出版社出版時間：2021年8月27日

薇拉莉亞很幸運，遇到能意識到她情況的同事，因為雖然同樣是次級創傷，但在不同人身上的症狀可能會差很多，而且同一人發展出的症狀也可能因為不斷暴露於新的創傷中而隨之改變，像是警察和救護技術員就屬於容易反覆接觸到新事件。有些症狀影響的是心理層面，有些則會讓身體出狀況，包含高血壓、腸胃毛病以及疲勞。

像是協助創傷倖存者進行心理治療的臨床人員，也有次級創傷的風險。當治療師為了幫助個案理解自身的反應而再三探索提問時，正在經歷強烈情緒痛苦的個案會反覆重述自身的創傷故事。尤其，心理治療屬於私密場域，而且法律有規定保密義務，許多治療師無法和其他人討論工作上的事。因此，治療師們面對次級創傷的掙扎可能被擱置，導致他們無法正常工作和生活。

不是只有上述的職業才會遇到次級創傷，還有生命禮儀業者、驗屍官辦公室的職員、受害者的律師、性侵害救助中心的人員等也常需要面對創傷。這些人的共通點就是會在公私領域接觸或暴露在他人的創傷中，如果你也屬於這類族群，那麼即使前面沒有明確寫出你的個別狀況，還是需要多加留意次級創傷的風險。

●本文摘自遠流出版之《療癒次級創傷：助人工作者的自我療癒指南》。