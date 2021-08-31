睽違7年！曼布克獎最佳小說得主新作《戰時燈火》，再探「二戰」人性難題！

「回憶」是失落的遺產。你必須學會用心去看。 曼布克獎五十年最佳得獎小說《英倫情人》麥可‧翁達傑，暌違七年全新長篇小說《戰時燈火》，一部戰火下因祕密而青春破碎的哀歌，隱藏著一群神祕英雄的黑色寓言故事，更撼動人心的完美傑作！（編按）

文／麥可‧翁達傑 (Michael Ondaatje)

近日BBC宣佈將改編作家麥可翁達傑獲曼布克獎五十年最佳得獎小說《英倫情人》為影集，這也是《英倫情人》翻拍成電影於一九九年上映並榮獲奧斯卡九項大奬後，再度被改編與獲世界關注，顯見作家翁達傑在敘寫故事上的魅力與功力。

在《英倫情人》獲得如此巨大成功後，翁達傑依舊耐心琢磨寫作，在睽違了七年後終推出其最新長篇小說——《戰時燈火》。許久未見的新作果然一出版即橫掃全球暢銷書榜，並再度入圍布克獎，權威媒體如《紐約時報》譽其自《英倫情人》以來最好的小說，諾貝爾文學獎得主石黑一雄更表示：「《戰時燈火》比《英倫情人》更了不起。」。

《戰時燈火》的故事背景再度回到了《英倫情人》的二次世界大戰。當時 二戰剛結束，許多不為人知的戰區還有不為人知的戰事在進行，就像還沒有適應過來的燈火管制，與停戰和勝利對稱的另一面，還有人為正義而必須犧牲。書中主角納桑尼是十四歲的少年，因故被父母遺留於倫敦的主角與姊姊被迫與一名叫「飛蛾」的謎樣男子，和一群古怪的陌生人共同居住在一起，原以為會危機重重的童年，卻在作者翁達傑建構出的各種地圖、符碼、舊照片，與河道間穿梭走私賽狗的冒險下，覆蓋了層神秘、危險卻也迷人的青春蒙昧，直到他們發現母親與身邊陌生人的真正身分……。

書名「Warlight」（中譯：戰時燈火）是作者翁達傑自己創造的名詞，意指二戰燈火管制時期的燈光閃爍狀態，但更多的是作者透過故事主角納桑尼，嘗試透過文字與回憶一點一滴地尋回在戰爭時期，那些身不由己、無法言說的相遇、相知與相愛，那些遺失在人生裡重要的時光。《戰時燈火》雖然以戰爭為背景，翁達傑也深知戰爭會帶來的崩解與毀滅，但他更著重的是人被扭曲了情感。在翁達傑的作品中不願意面對、接受過去心靈創傷的人，生命會逐漸枯萎。作者就在這般如燈火管制的壓抑的破碎的回憶片段中，讓主角一步步發現回憶就像沒有地名的地圖，一旦懂得如何去看，就能保護自己，也能保護自己心愛的人。

文學能寫出事物的複雜性，翁達傑卻能將複雜寫出了美。他多次受訪時表示，寫作詩歌最大的幫助是在完成小說的結構，不必將事物全盤托出，但讀者卻能明白。翁達傑無疑是回憶的魔術師，而他的作品最為人稱道就是敘事的藝術性，你進入了他敘事的節奏和文字當中，感受到矇朧而寧靜的美，一如涼夜的空氣和水。文學小說的魅力並不只在於故事，還包括敘事及背後蘊含的思想。《戰時燈火》寫的是少年如何理解母親，得到成長，是一部戰火下因祕密而青春破碎的哀歌，但讀起來也像一則黑色寓言故事，裡頭隱藏著一群神祕英雄的黑色寓言故事。翁達傑書中的飛蛾就這樣告訴少年，你的故事只是自己的故事，只屬於你自己。「自己並不是最重要的」，多了這副武裝，作者相信，今後不論世界多麼黑暗，一定有人會在離開時為它點亮燈光。

曼布克獎最佳小說得主麥可．翁達傑。（圖／時報出版 提供）

非常多台灣讀者喜愛《英倫情人》，也喜愛改編電影。翁達傑用他的小說讓許多人記住特別的人物，例如幾乎不曾在其他二戰小說中出現的留著長髮的錫克教士兵。《戰時燈火》也有許多突出的角色，書評趣稱宛如看了一部魏斯安德森的電影。這部《戰時燈火》也是繼《分離》、《貓桌上的水手》獲得開卷十大好書的知名譯者李淑珺，第三度翻譯翁達傑的著作，同時亦收錄了台灣研究翁達傑作品權威——國立臺南大學英語系教授許綬南教授的導讀文。

相信喜愛翁達傑作品、喜愛文學與二戰相關題材的書迷們，一定不能錯過！

●本文摘自時報出版之新書《戰時燈火》。