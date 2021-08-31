快訊

最後一架起飛：美軍20年「阿富汗戰爭」凌晨結束

睽違7年！曼布克獎最佳小說得主新作《戰時燈火》，再探「二戰」人性難題！

聯合新聞網 / 時報出版
書名：《戰時燈火》 作者：麥可‧翁達傑 (Michael Ondaatje) 出版社：時報出版 出版時間：2021年8月31日
書名：《戰時燈火》
作者：麥可‧翁達傑 (Michael Ondaatje)
出版社：時報出版
出版時間：2021年8月31日

「回憶」是失落的遺產。你必須學會用心去看。

曼布克獎五十年最佳得獎小說《英倫情人》麥可‧翁達傑，暌違七年全新長篇小說《戰時燈火》，一部戰火下因祕密而青春破碎的哀歌，隱藏著一群神祕英雄的黑色寓言故事，更撼動人心的完美傑作！（編按）

文／麥可‧翁達傑 (Michael Ondaatje)

近日BBC宣佈將改編作家麥可翁達傑獲曼布克獎五十年最佳得獎小說《英倫情人》為影集，這也是《英倫情人》翻拍成電影於一九九年上映並榮獲奧斯卡九項大奬後，再度被改編與獲世界關注，顯見作家翁達傑在敘寫故事上的魅力與功力。

在《英倫情人》獲得如此巨大成功後，翁達傑依舊耐心琢磨寫作，在睽違了七年後終推出其最新長篇小說——《戰時燈火》。許久未見的新作果然一出版即橫掃全球暢銷書榜，並再度入圍布克獎，權威媒體如《紐約時報》譽其自《英倫情人》以來最好的小說，諾貝爾文學獎得主石黑一雄更表示：「《戰時燈火》比《英倫情人》更了不起。」。

《戰時燈火》的故事背景再度回到了《英倫情人》的二次世界大戰。當時　二戰剛結束，許多不為人知的戰區還有不為人知的戰事在進行，就像還沒有適應過來的燈火管制，與停戰和勝利對稱的另一面，還有人為正義而必須犧牲。書中主角納桑尼是十四歲的少年，因故被父母遺留於倫敦的主角與姊姊被迫與一名叫「飛蛾」的謎樣男子，和一群古怪的陌生人共同居住在一起，原以為會危機重重的童年，卻在作者翁達傑建構出的各種地圖、符碼、舊照片，與河道間穿梭走私賽狗的冒險下，覆蓋了層神秘、危險卻也迷人的青春蒙昧，直到他們發現母親與身邊陌生人的真正身分……。

書名「Warlight」（中譯：戰時燈火）是作者翁達傑自己創造的名詞，意指二戰燈火管制時期的燈光閃爍狀態，但更多的是作者透過故事主角納桑尼，嘗試透過文字與回憶一點一滴地尋回在戰爭時期，那些身不由己、無法言說的相遇、相知與相愛，那些遺失在人生裡重要的時光。《戰時燈火》雖然以戰爭為背景，翁達傑也深知戰爭會帶來的崩解與毀滅，但他更著重的是人被扭曲了情感。在翁達傑的作品中不願意面對、接受過去心靈創傷的人，生命會逐漸枯萎。作者就在這般如燈火管制的壓抑的破碎的回憶片段中，讓主角一步步發現回憶就像沒有地名的地圖，一旦懂得如何去看，就能保護自己，也能保護自己心愛的人。

文學能寫出事物的複雜性，翁達傑卻能將複雜寫出了美。他多次受訪時表示，寫作詩歌最大的幫助是在完成小說的結構，不必將事物全盤托出，但讀者卻能明白。翁達傑無疑是回憶的魔術師，而他的作品最為人稱道就是敘事的藝術性，你進入了他敘事的節奏和文字當中，感受到矇朧而寧靜的美，一如涼夜的空氣和水。文學小說的魅力並不只在於故事，還包括敘事及背後蘊含的思想。《戰時燈火》寫的是少年如何理解母親，得到成長，是一部戰火下因祕密而青春破碎的哀歌，但讀起來也像一則黑色寓言故事，裡頭隱藏著一群神祕英雄的黑色寓言故事。翁達傑書中的飛蛾就這樣告訴少年，你的故事只是自己的故事，只屬於你自己。「自己並不是最重要的」，多了這副武裝，作者相信，今後不論世界多麼黑暗，一定有人會在離開時為它點亮燈光。

曼布克獎最佳小說得主麥可．翁達傑。（圖／時報出版　提供）
曼布克獎最佳小說得主麥可．翁達傑。（圖／時報出版　提供）

非常多台灣讀者喜愛《英倫情人》，也喜愛改編電影。翁達傑用他的小說讓許多人記住特別的人物，例如幾乎不曾在其他二戰小說中出現的留著長髮的錫克教士兵。《戰時燈火》也有許多突出的角色，書評趣稱宛如看了一部魏斯安德森的電影。這部《戰時燈火》也是繼《分離》、《貓桌上的水手》獲得開卷十大好書的知名譯者李淑珺，第三度翻譯翁達傑的著作，同時亦收錄了台灣研究翁達傑作品權威——國立臺南大學英語系教授許綬南教授的導讀文。

相信喜愛翁達傑作品、喜愛文學與二戰相關題材的書迷們，一定不能錯過！

●本文摘自時報出版之新書《戰時燈火》。


二戰 戰爭 電影 時報出版 閱讀風向球

相關新聞

《當政治成為一種產業》今天的選舉與立法究竟怎麼運作？

當政治成為產業，管理就是義務！ 大多數人認為美國的政治制度是根據憲法、遵循崇高原則與無私規則運作的公共建制。但事實是，它已經淪為民主黨與共和黨雙頭壟斷的競技場。 政治體系已轉變為「產業」，功能完全失調，猖獗的遊說與選舉操弄、成倍增加的選舉支出；政治產業複合體為了自身利益正進行著扭曲且不健康的競爭，既造成大眾的損失，也無法為美國的經濟與社會挑戰提供解決方案。 《當政治成為一種產業》將使你眼界大開，直視美國政治體系的真實動態和深刻挑戰，以及真正能夠改造這個體系、嘉惠全民的解決方案，並能同時回過頭來省思臺灣現狀。

從養貓的一個舉動，洞察「有毒」病態伴侶慣用手法與影響

「危險情人」、「假面閨密」、「慣老闆」、「控制狂父母」、「親情勒索」、「渣男」…… 這些名稱隨處可見，但你可能不知道的是，眼中只有自己的「病態型自戀者」正在控制你：可能是親密伴侶，甚至已經分手的伴侶；或者是身邊的家人，甚至是另一半的家人；甚至來自於朋友間、職場上各種人與人之間的連結。

生命遭逢風雨，試著把自己變成一把「雨傘」，你將看見希望

「雨過天晴」「黑夜過後是黎明」──我想大家都聽過這些話，但我也能理解各位在聽了之後，會忍不住想要反駁：「就算這麼講，現在就是很痛苦啊！」不過，這些話並非意指「忍耐很重要」「給我一直忍耐下去」。

你能平靜看到最後嗎？《殺人魔名冊》深掘全球150名連環殺手荒謬惡行

連環殺手不是長相奇特的怪物，他們生活於社會之中，過著與我們別無兩樣的生活，穿梭於我們之中。 數百年來，連續殺人魔於世界各個角落橫行。《殺人魔名冊：全球150名極惡連環殺手檔案》本書將俄羅斯、美國、德

走讀臺灣！跟日本國民作家司馬遼太郎漫步島嶼、感受歷史魅力

《街道漫步 台灣紀行》日本國民作家司馬遼太郎一面想著台灣史的一個片段，一面思索這個國家的將來……一九九三與九四年，他兩度踏上這塊土地，他滿懷理性與感性，閱讀這個島的魅力。台灣紀行，是一場溫柔追問認同之

爆笑解析偉大的文明！美國史丹佛大學古典學博士幽默談古希臘史

文／王冬妮 惡人榜排名 憑著低智商和壞運氣，獨眼巨人波利菲莫斯在《奧德賽》的惡人榜裡成功地登上榜首。 除了他，還有一些角色給奧德修斯的歸途製造了阻礙，比如居住在希臘北部的色雷斯族。在離開特洛伊後

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。