性工作者第一手現場直擊！《手槍女王》涼圓自述踏入八大行業原因

文／涼圓

＃家變

我深深地吸氣，直到肺部傳來些許脹痛才用力呼出，算是做好了心理建設。

涼圓，妳可以的。

我接了那通註名「冤親債主」的來電。

「喂！女兒啊、妳為什麼要封鎖我、妳知不知道我之前躺在醫院氣喘發作到快死了，別說照顧我，妳連醫藥費都不給，我有多難過?自從妳爸一走了之後我辛辛苦苦拉 拔妳們長大，到底為了什麼，妳們簡直跟妳爸一樣沒有用⋯⋯」

哪家醫院這麼神，天生的嚴重氣喘、醫到罵這麼長一串都能不帶換氣的?

「⋯⋯因為妳開口就沒好事。」我揉揉抽痛的太陽穴，聲音低了幾度但還算平穩。

「妳只會跟我要錢、只會說爸的不是，妳太負面，我不想跟妳說話。那個人已經離開十幾年了，我最近也要換工作，沒錢給妳。」

「我哪有只會講壞的！我是妳老娘，妳給我注意自己的態度。」

「好啊，那妳跟我說說妳現在有什麼好事要跟我分享？」

「我跟妳說，妳看妳最近有沒有空，跟我去桃園，那裡有一間求桃花的廟聽說很靈。拜完了我再帶妳去跟我朋友相親，他才五十幾歲，在嘉義有開一家機車行，沒有結 過婚──」

「所以妳說的好事就是想把我賣掉？」

「我哪有要把妳賣掉！」 我笑了，聲音沒有拔高，但除了音量以外一切都脫離了控制。

「媽，妳現在條件也放太寬了吧，辛辛苦苦、用幾年的卡債養大的女兒，就這麼送給一個黑手鄉下老頭?前幾年不還是在台北有套房子、四十多歲的公務員啦、藥劑師嗎？怎麼，我長得也不差，好歹也有大學畢業，在妳眼裡就值這麼點?哦∼我明白了，多個女婿給妳的孝親費比女兒一個人給得多，早領早有賺對吧？」

「妳不要忘了妳大學畢業後的電信帳單七千多，那是我暗地裡偷偷給妳繳清的，妳 這不孝女竟敢這樣對我說話!」

「⋯⋯呵，那還真是謝了，妳不說我都忘了。我會有這麼貴的帳單，好像是為了申請新手機轉賣變現才簽的合約，沒辦法，一畢業就沒有貸款可以申請了嘛!」

「⋯⋯」

回應我的，只有長長的沉默。我媽早不知幾時就把通話給切斷了。

《手槍女王》｜©️涼圓｜插畫水晶孔Crystal Kung｜大辣出版2021

不知道大家有沒有玩過樹狀心理測驗圖？

我覺得人的一生就像樹狀心理測驗一樣，你這一生中每個面臨選擇的轉捩點，會依據你的選擇往不同的方向發展，至於最後的結果是好的還是壞的，全憑你當時做下的選擇。

我的父母都是玩樹狀心理測驗的個中高手。

我爸最厲害的地方是，不管結果是什麼導向，至少我沒聽過他一句後悔。

而我媽最猛的地方就是，她可以在那麼多曾經出現在人生的轉捩點中，選到最能夠打爛她一手好牌的那個。

人生樹狀圖的最後，我媽住在一個乏人問津的偏僻鄉下，沒有一個孩子會去看她、

過問她；也許身體不好、也許經濟有困難，但是沒有人想去關心了，包括我。

為了不被告棄養，我就當作是為了還高中之前的養育之恩，每個月匯個幾千給她。

從那個時候我就隱約的知道，我總有一天會為錢下海。

我努力地嘗試過了，所謂的正途。

我打過各種黑工，在時薪從來不到法定下限的工作裡面連上三十六小時，從十六歲後，我與家人再也沒有團圓過。我有想過申辦一些社會福利，但是當時因為戶籍問題連身分證都沒有，監護人又不聞不問，別說爭取什麼福利，我能上學都是個奇蹟。

我每年都在想盡辦法賺錢繳我下學期的學費，知道自己絕不能輟學。一旦擺脫了學生身分，我就再也不會回學校了。不是可惜那張無甚大用、還擋著我發財的學歷，只是當時連學費都是靠同學師長東拼西湊給我繳的，如果我放棄，那些支持我的人苦心就通通白費了。

在我十八歲時，第一次踏進八大行業。

那是台中的某間理容，做陪酒小姐。我當時滿胖的，做得並不好，也常遇到很粗魯的客人，不管是被當眾灌酒、抓胸還是被三個客人壓著騎在身上，我都只能咬著牙忍下來。

我永遠都記得自己當時握著公司發的一千多塊時，心裡有多高興。

我從來沒有怪罪那個丟下我們一家，一句「就算妳們全家死光我也不會回來」就 跑去大陸和細姨共組家庭，再也沒有出現在我眼前的父親；也沒有怪罪那個用卡債養小孩，從不願意自己出去工作和面對社會，稱病在家，最後直接拋棄了我，連戶籍都沒幫我辦的母親。

更加不會怪罪那和我同病相憐的姊姊和弟弟，別說幫襯，大家別餓死就是好的了，不然還連累我們得幫忙出錢收屍。

我從黑戶開始，慢慢地靠自己的力量，一點一滴的，完成學業、辦理身分證，還完學貸、負債、租個棲身之所。我所擁有的一切，包括我的志向、存款，哪個不是我打手槍一點一滴得來的？

其實我很感謝，不得不說，做半套店的這幾年，是我最快樂的日子。光是不再為錢 煩惱就天差地別了，如果我一直一貧如洗，我不認為我還能堅強。

《手槍女王》｜©️涼圓｜插畫水晶孔Crystal Kung｜大辣出版2021

貧窮會消磨一個人的志向，什麼氣質啦、目標啦、展望啦，那些在吃飽飯面前，都是虛的。

不當小姐，我也能活著。但是當了小姐，我才活得像個人。

我接受我的命運，我願意吃別人的剩菜剩飯、做最髒的工作，甚至不惜進八大行業做個小姐，扛起沒有家人陪伴和支撐的命運。

我繳給冤親債主的孝親錢維持在最低限度，只要她用各種方式跟我多要一塊錢，就會被我回覆各種嘲弄諷刺。

我對待其他家人的態度也很冷淡，甚至常常一言不合就爆發激烈爭吵。他們要的，是以血緣的名義，讓我給他們更多實質的付出。

曾經的同事們中，真的有這樣的女人，她們美麗聰明、心性堅強、三觀正常、生財有道，無不良嗜好。可是她們養著一群如附骨之蛆的「家人」。

還有一句：「家人之間互相幫忙是天經地義，不要以為妳賺點髒錢有多了不起，爛梨子還在那裝蘋果。」

我媽在得知我的行業時，她說：「那妳做這個怎麼會沒錢給我？妳不要被妳那些同事給騙錢了，妳那個骯髒圈子能有什麼好人，妳不要信她們那些外人，保險受益人的名字要寫我，知道嗎？」

我姊在得知我再也受不了她的刁蠻任性的時候，第一個反應是：「那妳還是會把錢匯給媽吧？我是不會再多出的，妳封鎖我沒關係，錢妳不能斷。」

「妳知道為什麼媽媽和弟都沒有再聯絡妳嗎？因為妳有點錢就囂張跋扈！賺點錢不知道是在大聲什麼，憑什麼我們每次都要讓妳當孫子一樣教訓？本來也就只有我會同情妳，如今妳這樣我也不想再約妳吃飯了！」

「哎喲，那可真是用心良苦。其實，如果妳覺得一年吃一頓飯叫同情的話，大可以省省，我也不會差妳這頓餓死，何況妳也沒請。」

書名：《手槍女王 HAND JOB QUEEN：一個從業職人的真情告白》作者：涼圓出版社：大辣出版出版時間：2021年7月1日

想必我在家人的心目中，是個刻薄又心胸狹窄、脾氣又差的自私鬼吧？對比那些直至我上岸了，還在苦海浮沉養家還債的女人們⋯⋯別說，我還真是。

她們太佛、太聖母，我辦不到。看著她們，我常在想：「家人」是什麼呢？

因為我沒有從「家人」身上得到任何東西，所以也無法付出任何事物，包括感情與金錢。

在學生時期常被問：「妳爸媽呢？」、「妳家人呢？」、「蛤～都沒人在照顧妳哦？」的時候，我都會有一點煩躁。

我不是過得好好的嗎？沒父母沒家人怎麼了，我是沒他們就不會呼吸、還是不會吃喝了？我都能自己生活了，幹嘛非得要誰來照顧。

我不知道別人怎麼想，我只想像普通的大學生那樣，安安靜靜地過完我的大學生涯。

●本文摘選自大辣文化出版之《手槍女王 HAND JOB QUEEN：一個從業職人的真情告白》。