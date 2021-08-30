最傲嬌的貓「對大哥」來啦！日本暢銷48萬冊，給每日靠吸貓振作精神的你
日本銷售超過四十八萬冊、貓奴必看
地表最強貓大哥來了！
這是一本對於喜愛貓和貓奴最真實的描述，作者用細膩的筆觸，將貓的動作和細緻的身形、毛纖細的顏色，表現得栩栩如生。故事笑中帶淚，也是一本非常療癒人心的貓書。
主角「對馬大哥」，本是一隻流浪貓，面對顛沛流離的生活，使得他很沒安全感，所以逮到機會能吃就會盡量吃飽，某天，忽然出現在爺爺家的院子，受到爺爺的照顧，也就因此留下來了。與原本就住在爺爺家「婧大姐」，以及陸續加入這個家庭行列的「茶茶」、「修」等貓，打打鬧鬧、相親相愛、互相爭寵的和平相處。
從頭到尾洋溢著幸福肥的「對馬」與來來去去的貓兒們，以及貓奴「爺爺」(其實是某個年紀的女性)一起生活的點點滴滴……
「這是一本讓愛貓人看了會笑咪咪、心暖暖、愛不釋手的奇書，推薦給每日必須靠吸貓、吸貓以及吸貓才能振作精神面對人生的您閱讀。」～～圖文工作者BO2
●以下圖文擷取自愛米粒出版《叫我對大哥3》書中部分試閱內容：
《叫我，對大哥》系列漫畫
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時間：2021/08/25-09/25
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