朱嘉雯／大觀園蓋好了──讀《我們來玩紅樓夢》

文／朱嘉雯

〈大觀園蓋好了！〉

你知道賈寶玉的大姊在宮廷裡當皇貴妃嗎？還不僅如此噢！皇上因為寵愛賈貴妃，特別讓她在元宵節當天回娘家省親呢！這樣一來，賈寶玉的一家人就可以團圓了！

這個故事是這樣開始的。那日剛好是賈政的生日，全家人聚集在一起，歡度慶生會，有戲臺、有酒席，真是非常地熱鬧！可是就在這個時候，突然有一位大太監，帶著眾多小太監來到賈家的大門口，賈政等人不知太監為何而來，全家人都嚇得不知所措！連忙停止正在舞臺上演出的戲曲，又撤掉了酒席，然後恭恭敬敬地打開中門，迎接大隊人馬進來。

接著，大家看見夏太監滿臉笑容地傳達了聖旨，他說道：「皇上宣賈政入朝！」說完之後，竟然連茶也不喝一口，就騎上馬，揚長而去了。賈政只得趕忙穿上朝服進宮見皇帝。而家裡的老太太等人都摸不清楚究竟發生了什麼事，於是每個人心中都感到惶惶不安！

大約又等了三、四個小時，賈府的管家才來報喜：「請老太太帶領太太們進宮謝恩吧！」賈母便問管家：「究竟是什麼事？」管家說：「小的聽說我們家大小姐已經被皇上封為賢德皇妃，所以請您盡速到宮裡去謝恩。」

賈母聽說之後，才放了心，隨即又滿臉喜氣洋洋地接受眾人的道賀。家族的婦女們也都趕忙穿上了禮服，乘坐大轎子，一起前往宮廷去了。其餘的家人們也都欣然愉悅，每個人臉上洋溢著歡笑，而且聽說大小姐要在過年期間回家探望祖母和父母，賈家於是開始動工興建省親別墅──大觀園，預備接待貴妃娘娘。

賈政聘請著名的設計師山子野先生來規劃大觀園的建築群，在一番精心打造之後，美輪美奐的省親別墅終於落成了。賈政於是帶著家人在過年之前來到園裡驗收工程。我們來看看賈政是怎麼品味大觀園的。首先，他讓僕人將大門關上，好讓他仔細欣賞整座花園的外觀。原來省親別墅是一幢擁有五扇正門的大宅，在高大的雪白水磨石牆上，開了許多扇精緻的小窗，而且每一扇窗子的造型都不一樣，個個都很時尚！很新穎！賈政覺得很滿意。於是叫人把門打開。可是沒想到，一開門便有一堵高牆擋住了所有人的視線！

其實啊，那是一座人造的假山。賈政明白了之後，便對家人們說：「有這樣的一座山，可以將園子裡的景色暫時遮掩住，否則我們一進來便將所有的景致都看完了，那還有什麼意思呢？」大家都笑著附和道：「說得對，說得對。這位建築師真是有眼光啊！」然後，賈政有心考考寶玉的文學才華，於是命寶玉在這座白石假山上題個匾額。賈寶玉想了一下，便想到唐詩裡有一句：「竹徑通幽處，禪房花木深。」於是對他爸爸說：「我想用古人的話改動一下，將這一帶取名為：『曲徑通幽處』，看起來倒還大方，也不雕琢。」

眾人一聽，都拍手稱讚，賈政不好意思當著大家的面直接誇獎自己的兒子，於是要他再想想看，有沒有更好的句子？然後，大家一邊說話，一邊走進假山的石洞裡。沒想到這裡面栽植了各種芳香美麗的奇花異草，而且在山石之間還有一道清水流瀉下來。再往前走，眾人抬頭已可遙遙地望見，掩映在這群山石和樹木的背後，有許多雕梁畫棟，以及飛翹的屋簷。此外，他們的腳底下則有一條清溪涓涓地流過，溪水邊緣又有白玉雕成的欄杆。那跨越溪水的橋上，還有一座環境清幽的涼亭。大家都想到了北宋文人歐陽修的〈醉翁亭記〉，文中有一句話：「有亭翼然。」所以他們希望給這座涼亭命名為「翼然」。可是賈政卻說：「這個亭子建在水上，應該要取個與水有關的名字比較適合。我想歐陽修既然說：『瀉於兩峰之間』，眾位看看，我們是不是用『瀉』字來命名？」於是陪伴在賈政周圍的多位文人當中，便有人提議用「瀉玉」這個名字。

可是寶玉卻提出了不同的看法，他說：「這個花園是為了迎接貴妃來遊賞的，用『瀉』這個字太粗俗、太不文雅了。」因此他建議將這座涼亭和底下的溪水命名為「沁芳」。這兩個字可是他自己創新的，不像先前那樣套用了古人的字句。小朋友，我們從賈寶玉為大觀園眾多景物命名的過程中，可以發現作文的方法就在於力求變化，你看他時而引述古人的句子，有時又大膽地創造自己的新語，如此才有變化，也可以說是既古典又有新意。

可是，在題扁額和對聯的過程中，寶玉竟然和他的父親大吵了一架！這真是令人心驚膽跳的一幕啊！事情是這樣的，原本大家和和氣氣地一邊說話，一邊觀賞花園，突然間，他們看到一堵矮泥牆，而牆裡種滿了豔紅的杏花，正好開得滿滿地，那些美麗的花朵都垂掛到圍牆外面來了！這幾百株杏花，就像在噴火，又像是晚霞，好亮眼啊！吸引得眾人不由自主地進到這座院落裡，到處逛逛。不久之後，他們看出來這其實是一座模仿鄉下人家的小農莊，莊上有桑樹、榆樹、木槿等一般村子裡常見的樹種。還有幾間小茅草屋，屋子前方有一個水井，屋子後面則是整整一大片的蔬菜園。

書名：《我們來玩紅樓夢》 作者：朱嘉雯 出版社：聯合文學 出版社：2021年7月1日

賈政好喜歡這裡，他說：「我時常想著，退休之後，能有這樣一個地方，讓我養老，那該多好！」眾人都說：「是啊！如果在這裡養一些雞、鴨、鵝，那就更像是農家了。」大家在這個院落裡，前前後後走一回，完全想像不到這裡竟然是富貴人家大花園中的一個小角落！可是賈寶玉並不喜歡這裡，賈政就罵他：「真是無知，你只喜歡美麗的豪宅，哪裡能夠欣賞這種清幽的環境呢？」

賈寶玉立即反問：「古人常說『天然』二字，爸爸知道是什麼意思嗎？」眾人連忙回答：「就是天生自然，沒有人為加工的意思嘛！」寶玉隨即回道：「這就對了！我們這裡是城中心，又不是鄉下，所以這個農莊不是人工的？是什麼？我們在不該出現田園的地方，勉強做出一處莊園來，那樣不是很做作嗎？」賈寶玉的這一番話，當然使賈政很沒有面子，所以賈政氣得要命！卻還是得維持做父親的自尊，同時又希望寶玉的才華能夠盡量地發揮出來。於是他只得按耐自己的脾氣，命寶玉在這個特別的地方題寫匾額和對聯。

讀者們是否發現了，身為父母，有時也很不容易呀！既得引導孩子學習和創作，又需要很大的耐心和時常壓抑自己的脾氣。不過，賈寶玉也沒有令爸爸失望哦，他為這個村莊題了一個很美的名字，叫做「稻香村」。

賈寶玉就這麼隨著他的父親和眾多文人，一路上欣賞這座美麗園林的風景，一邊為所到之處，題匾額和寫對聯。慢慢地，這座省親別墅的一山一石、一花一木，都在眾人的讚賞中，被仔細地檢視了一番，而大多數的亭台樓閣，也都取了別致新穎的名稱。那麼接下來，就等著元妃娘娘回家省親了。

●本文摘自 聯合文學 出版之《我們來玩紅樓夢》。