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黃怡／〈吻〉在擁擠之城，低下頭吻你

聯合新聞網 / 聯合文學出版社
書名：《擠迫之城的戀愛方法》 作者：黃怡 出版社：聯合文學 出版社：2021年9月1日
書名：《擠迫之城的戀愛方法》
作者：黃怡
出版社：聯合文學
出版社：2021年9月1日

文／黃怡

〈吻〉在擁擠之城，低下頭吻你

地鐵停下，你倚著的車門小窗外，出現那個明顯抄襲Gustav Klimt名畫《The Kiss》的婚嫁珠寶廣告。曾經因漫天飛揚的性醜聞而沉寂一時的女星換了個名字、往外地讀了個什麼課程，幾年後回來，居然又能重拾以前的清純形象，還找到一個年輕才俊肯娶她，真是意料之外。在因為她的婚訊而爆紅的廣告裡，她全身披滿巨大得誇張的金頸鍊、金豬吊牌、金耳環、金戒指，雙臂穿滿龍鳳鐲，頭上戴著最近又流行起來的中式黃金頭冠，讓披著金色長袍的男模特兒在大片金色的背景前捧著她的臉吻下。在身上戴那麼多金飾，又重又庸俗，真不知道是要全面擁抱市場主流的土豪審美觀，還是要在拍攝後直接把她送去「浸豬籠」，反正她身上已經綁滿重物了。

你轉過臉去，卻又看見另一種使你厭惡的景象：一對像連體嬰一般緊緊黏在一起的情侶，男的捧著女的臉想吻下去，女的轉過臉去假裝避開，旁若無人地打情罵俏。你故意大聲清喉嚨。女的盯了你一眼，一臉不悅，男的若無其事地略為放開抱住女友的手，但仍扶著她的後腰。女人向男友指出那個珠寶廣告：那個不就是誰誰誰嗎，當年她怎樣怎樣，現在居然這樣這樣，還找到一個年輕才俊肯娶她，真是意料之外。她完全沒有提到Gustav Klimt在廣告裡的影子，果然只是個膚淺的拜金港女。你和她們不一樣，你可是讀廣告出身的，總會知道一些外國名畫的。

古斯塔夫·克林姆〈吻〉（Gustav Klimt,The Kiss）。（圖／聯合文學出版新書《擠迫之城的戀愛方法》提供）
古斯塔夫·克林姆〈吻〉（Gustav Klimt,The Kiss）。（圖／聯合文學出版新書《擠迫之城的戀愛方法》提供）

地鐵裡的情侶密度總是那麼高，你當然非常討厭這種社會道德崩壞之現象。你有一個用假名開設的Instagram帳戶，以正方形相框偷拍在公眾場所親熱的男女，統統放到網上公審。牽手過馬路的男女、在擠迫的地鐵裡緊擁著彼此的男女、對坐著分享一份甜品的男女，見一對拍一對。這樣的Instagram帳戶有幾百個追蹤者，果然世上還是有很多和你一樣同仇敵愾的義士存在。既然擠迫之城把情侶們和惡俗的廣告全部擠到你面前來、城內每一個細節都提醒你愛侶無所不在，像經典電影《發條橙》情節一般無法不看見，你只好用你的手機鏡頭替天行道了。

活了四十幾年，身邊認識的人都拿「紅色炸彈」轟炸過你，有的甚至派過多次囍帖，你卻從沒機會反擊一次。全世界的女人都不給像你這樣的好男人戀愛的機會，讓你沒機會對她們好。你一直喜歡的那個舊同事，常常在她的社交媒體上公然放閃，每一次都讓你妒忌得心痛，你卻從不願意錯過她的任何一則動態。她的丈夫又不特別帥，又不特別有錢，只是個呆板的投資銀行職員，一定不知道誰是Gustav Klimt或Stanley Kubrick，真不明白她看上他的哪一點。明明你一直默默守候她，她卻只顧向世人展示她的幸福快樂，說老公多麼體貼溫柔、照顧小孩、顧家又不忘浪漫，給她送花、送珠寶，那麼世俗的幸福表象。

要是你有機會，你也懂得以那些世俗的方法寵愛她啊！只是她都不給你機會。每次你知道她生病，你都會馬上在網上問好，她卻只會簡單回覆一個笑臉表情符號；當你生病、受傷，她從來不會問候你，連一個廉價的表情符號都不給你。她不知道你每年都買一朵真金玫瑰，等著她或任何一個女子願意嫁給你的時候，就全部送給她。她不知道你收藏了一套日本新娘穿的白無垢，美麗昂貴的紅色裙掛，繡滿花朵的金色雪紡睡袍，印滿金色黑色灰色白色長方形圖案的雙人床單，既簡約又奢華。巨大得誇張的金頸鍊、金豬吊牌、金耳環、金戒指、龍鳳鐲、最近又流行起來的中式黃金頭冠，風光出嫁的一切道具，你通通都準備好了。你已經用你的收藏品拼湊出最適合一名嬌妻的場景，只要有女人首肯，你的幸福就能上演。

可是天大地大，偏偏禮服還是乾扁空洞。你只得在另一個私人的Instagram帳戶裡，用修圖軟件把自己的臉無縫拼接在每一張情侶偷拍照裡，模擬自己和不同女子甜蜜相處的畫面。你取出手機，拍下那個婚嫁珠寶廣告，盤算著回家後要如何把自己的臉擺成適合的角度，好讓自己在照片裡吻著女星的右臉，像在Gustav Klimt名畫《The Kiss》裡一般。

●本文摘自 聯合文學 出版之《擠迫之城的戀愛方法》。


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