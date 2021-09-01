黃怡《擠迫之城的戀愛方法》9/1新書上市！

文／聯合文學編輯部

「要認識一座城市有簡單的方法，就是去看民眾怎麼工作，愛戀與死亡。」──卡繆

地狹人稠、生活空間緊縮、行事節奏迅速，這一切形塑了香港獨特的價值觀，以及戀愛方式。生活在空隙中的人們如同打不死的蕨草，總能在最不可思議的狀況下變通、生存，並開出各種奇異之花。

本書以香港這座奇特之城為展開，作家在擁擠的城市裡，為虛構的戀人們裝置了不同的障礙賽和規則，觀察他們如何因應限制找到談情說愛的獨特方法，探知他們的逃避與迎合，生動地描寫了戀人的千姿百態，各種背景、性格和性取向的都盡錄其中。

情緒被動員起來的戀人們，在髮膚之間的距離裡便能引燃一場戀愛，上演一幕又一幕溫柔、狂野、信任、猜忌、寬容、嫉妒、期待、絕望、愛惜、冷淡的「感情思想實驗」。

「寫小說對我來說，常常是一種理解世界的方法，而愛情小說作為方法，讓我能以有時抒情、有時搞笑的角度重新審視這座城市的不同面貌。」──黃怡

★專文推薦

董啟章（作家）：在隨時而至的死亡面前，戀人們毫無保留地把自己的身體交給對方，讓對方上上下下裡裡外外地一一記認。記認的結果是把身體化為文本，把生命化為書寫，供戀人互相閱讀，並且一再重讀。作者以戀愛作為方法，終於到達小說這個目的。我們閱讀小說的行為，也倒過來成為愛的實踐。這就是黃怡發明的，奇妙的戀愛方法。

★掛名推薦

西西（作家、詩人、瑞典蟬文學獎及紐曼華語文學獎得主）

潘國靈（小說家、文化評論人）

★好評推薦

陳夏民（出版人）：小說語言充滿當代活力，小說家目光則凝視著時代的皺摺——無論是當代藝術經典或是街坊鄰里毫不起眼之物事，無論是發生在香港之內或外的歷史痕跡，都與黃怡展開一場有來有往的細膩對話。以各樣愛情關係切面，直探世界運作的真理與荒謬，《擠迫之城的戀愛方法》絕對是上乘之作！

許迪鏘（資深編輯）：就小說來說，她出版了三部結集，這最新的一部，與她過去的作品一樣，承載著對人間世態種種的關懷，有時雖略帶反諷而無時不隱含她對人情的暖意及對其缺失的介懷。她小說技法日趨成熟，情理交融處至足動人。

謝曉虹（作家）：那些與小說並置的名畫，是擠迫之城向外張望的窗口，也是反身自照的鏡子，令人遙思九七前夕，西西與René Magritte在〈浮城誌異〉裡的對話。黃怡有心向前輩致敬，但一座城市的危與機，如今不再取決於時間零的絕對時刻；一張張畫作翻開成塔羅，城市的骰盅顛來倒去，黃怡讓我們聽見，戀人的私語如無數骰子晃動。

韓麗珠（作家）：在黃怡筆下，城巿的憂傷也帶著一種精緻和靈巧。在她的小說裡，灰暗的人，也能閃現出內蘊的彩色。那些慧黠又灰諧的意象，之所以令人想笑，因為文字提醒我們，由疫症或時代帶來的憂鬱雖然厚重，但人在其中也可以有微笑的餘裕。

顏訥（作家）：小說家寫親密關係的物質條件拳拳到肉，迫人深深望進唐樓劏房，海灘洶湧人潮，街市資訊爆炸，戒嚴與疫病蔓延時，戀愛如何困在蒙德里安的方格裡施展不了拳腳。不能見光的愛在我城難以躲藏，爭取曝光的愛只能隱匿行跡，但這絕不是一本無愛故事集，而是在擠迫與限制中對愛的維護與協商。

●本文推薦書來自 聯合文學 出版新書《擠迫之城的戀愛方法》。