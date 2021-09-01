快訊

日本真子公主傳今年嫁到美國！「考量疫情」擬不辦婚禮

這是我的名字：史丹佛性侵案無視的「女性受害證詞」

黃怡《擠迫之城的戀愛方法》9/1新書上市！

聯合新聞網 / 聯合文學出版社
書名：《擠迫之城的戀愛方法》 作者：黃怡 出版社：聯合文學 出版社：2021年9月1日
書名：《擠迫之城的戀愛方法》
作者：黃怡
出版社：聯合文學
出版社：2021年9月1日

文／聯合文學編輯部

「要認識一座城市有簡單的方法，就是去看民眾怎麼工作，愛戀與死亡。」──卡繆

地狹人稠、生活空間緊縮、行事節奏迅速，這一切形塑了香港獨特的價值觀，以及戀愛方式。生活在空隙中的人們如同打不死的蕨草，總能在最不可思議的狀況下變通、生存，並開出各種奇異之花。

本書以香港這座奇特之城為展開，作家在擁擠的城市裡，為虛構的戀人們裝置了不同的障礙賽和規則，觀察他們如何因應限制找到談情說愛的獨特方法，探知他們的逃避與迎合，生動地描寫了戀人的千姿百態，各種背景、性格和性取向的都盡錄其中。

情緒被動員起來的戀人們，在髮膚之間的距離裡便能引燃一場戀愛，上演一幕又一幕溫柔、狂野、信任、猜忌、寬容、嫉妒、期待、絕望、愛惜、冷淡的「感情思想實驗」。

「寫小說對我來說，常常是一種理解世界的方法，而愛情小說作為方法，讓我能以有時抒情、有時搞笑的角度重新審視這座城市的不同面貌。」──黃怡

★專文推薦

董啟章（作家）：在隨時而至的死亡面前，戀人們毫無保留地把自己的身體交給對方，讓對方上上下下裡裡外外地一一記認。記認的結果是把身體化為文本，把生命化為書寫，供戀人互相閱讀，並且一再重讀。作者以戀愛作為方法，終於到達小說這個目的。我們閱讀小說的行為，也倒過來成為愛的實踐。這就是黃怡發明的，奇妙的戀愛方法。

★掛名推薦

西西（作家、詩人、瑞典蟬文學獎及紐曼華語文學獎得主）

潘國靈（小說家、文化評論人）

★好評推薦

陳夏民（出版人）：小說語言充滿當代活力，小說家目光則凝視著時代的皺摺——無論是當代藝術經典或是街坊鄰里毫不起眼之物事，無論是發生在香港之內或外的歷史痕跡，都與黃怡展開一場有來有往的細膩對話。以各樣愛情關係切面，直探世界運作的真理與荒謬，《擠迫之城的戀愛方法》絕對是上乘之作！

許迪鏘（資深編輯）：就小說來說，她出版了三部結集，這最新的一部，與她過去的作品一樣，承載著對人間世態種種的關懷，有時雖略帶反諷而無時不隱含她對人情的暖意及對其缺失的介懷。她小說技法日趨成熟，情理交融處至足動人。

謝曉虹（作家）：那些與小說並置的名畫，是擠迫之城向外張望的窗口，也是反身自照的鏡子，令人遙思九七前夕，西西與René Magritte在〈浮城誌異〉裡的對話。黃怡有心向前輩致敬，但一座城市的危與機，如今不再取決於時間零的絕對時刻；一張張畫作翻開成塔羅，城市的骰盅顛來倒去，黃怡讓我們聽見，戀人的私語如無數骰子晃動。

韓麗珠（作家）：在黃怡筆下，城巿的憂傷也帶著一種精緻和靈巧。在她的小說裡，灰暗的人，也能閃現出內蘊的彩色。那些慧黠又灰諧的意象，之所以令人想笑，因為文字提醒我們，由疫症或時代帶來的憂鬱雖然厚重，但人在其中也可以有微笑的餘裕。

顏訥（作家）：小說家寫親密關係的物質條件拳拳到肉，迫人深深望進唐樓劏房，海灘洶湧人潮，街市資訊爆炸，戒嚴與疫病蔓延時，戀愛如何困在蒙德里安的方格裡施展不了拳腳。不能見光的愛在我城難以躲藏，爭取曝光的愛只能隱匿行跡，但這絕不是一本無愛故事集，而是在擠迫與限制中對愛的維護與協商。

●本文推薦書來自 聯合文學 出版新書《擠迫之城的戀愛方法》。


香港 愛情 聯合文學 閱讀風向球

延伸閱讀

郭強生《夜行之子（經典全新修訂版）》8月23日紳派上市！

九把刀岳母打AZ猝逝 專家：待解剖釐清死因

「udn讀創故事」中元獻映！免費點數及限量好禮等你拿

2021臺灣文學獎 創作獎首度線上贈獎典禮

相關新聞

《當政治成為一種產業》今天的選舉與立法究竟怎麼運作？

當政治成為產業，管理就是義務！ 大多數人認為美國的政治制度是根據憲法、遵循崇高原則與無私規則運作的公共建制。但事實是，它已經淪為民主黨與共和黨雙頭壟斷的競技場。 政治體系已轉變為「產業」，功能完全失調，猖獗的遊說與選舉操弄、成倍增加的選舉支出；政治產業複合體為了自身利益正進行著扭曲且不健康的競爭，既造成大眾的損失，也無法為美國的經濟與社會挑戰提供解決方案。 《當政治成為一種產業》將使你眼界大開，直視美國政治體系的真實動態和深刻挑戰，以及真正能夠改造這個體系、嘉惠全民的解決方案，並能同時回過頭來省思臺灣現狀。

從養貓的一個舉動，洞察「有毒」病態伴侶慣用手法與影響

「危險情人」、「假面閨密」、「慣老闆」、「控制狂父母」、「親情勒索」、「渣男」…… 這些名稱隨處可見，但你可能不知道的是，眼中只有自己的「病態型自戀者」正在控制你：可能是親密伴侶，甚至已經分手的伴侶；或者是身邊的家人，甚至是另一半的家人；甚至來自於朋友間、職場上各種人與人之間的連結。

你能平靜看到最後嗎？《殺人魔名冊》深掘全球150名連環殺手荒謬惡行

連環殺手不是長相奇特的怪物，他們生活於社會之中，過著與我們別無兩樣的生活，穿梭於我們之中。 數百年來，連續殺人魔於世界各個角落橫行。《殺人魔名冊：全球150名極惡連環殺手檔案》本書將俄羅斯、美國、德

走讀臺灣！跟日本國民作家司馬遼太郎漫步島嶼、感受歷史魅力

《街道漫步 台灣紀行》日本國民作家司馬遼太郎一面想著台灣史的一個片段，一面思索這個國家的將來……一九九三與九四年，他兩度踏上這塊土地，他滿懷理性與感性，閱讀這個島的魅力。台灣紀行，是一場溫柔追問認同之

爆笑解析偉大的文明！美國史丹佛大學古典學博士幽默談古希臘史

文／王冬妮 惡人榜排名 憑著低智商和壞運氣，獨眼巨人波利菲莫斯在《奧德賽》的惡人榜裡成功地登上榜首。 除了他，還有一些角色給奧德修斯的歸途製造了阻礙，比如居住在希臘北部的色雷斯族。在離開特洛伊後

「遺忘」本身，便是一種不斷在生命中上演的死亡形式！

在病人的生活中，死亡焦慮所佔的分量重於一般人的認知。如今，自己的人生已經快到盡頭，妻子面對致命疾病，同時在思忖主動結束生命的課題，我不禁想，這書現在對自己會有多少的影響。那麼多年來，面對與死亡焦慮搏鬥的病人，我用盡一切辦法安慰他們。如今，輪到自己了。《凝視太陽》可以幫助我嗎？我可以在自己的作品中找到出路嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。