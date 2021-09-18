初遇「聲名狼藉」的恐龍大法官RBG！

文／傑佛瑞‧羅森（R Jeffrey Rosen）

我這輩子最有幸建立的情誼之一，起於電梯裡的一次偶遇。一九九一年我年紀還輕，在美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit）當法官助理，那是我第一次見到露絲．拜德．金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）。她當時是那裡的法官，我在她上完「爵士健美操」（Jazzercise）運動課後遇到她。她氣場強大、沉默寡言，不瞭解她的人往往誤以為她冷淡。搭電梯時她沉默如常，莫測高深如斯芬克斯（Sphinx）。

我既想破冰，一時又想不到其他話題，便開口問她最近看了哪齣歌劇。當時的我並不知道她是歌劇迷，但這似乎是個輕鬆又不致引起尷尬的話題。沒想到對歌劇的共同愛好讓我們立刻產生共鳴，我們開始聊音樂，彼此的對話從當時延續至今。

一年後，我到《新共和》雜誌（New Republic）當法律事務編輯，為他們撰寫最高法院和法律議題的報導。這是幸運之神對我的另一次眷顧，讓我二十八歲就得到夢寐以求的工作，與勒恩德．漢德（Learned Hand）、費利克斯．弗蘭克福特（Felix Frankfurter）、亞歷山大．比克爾（Alexander Bickel）等憲法傳奇人物一起成為這本華府雜誌的法律作者。

金斯伯格和我開始通信，談我在《新共和》初登場的文章，也聊她最近看的歌劇。一九九二年總統選舉後，我寫了一篇關於大法官安東寧．史卡利亞（Antonin Scalia）的文章，裡頭談到在總統和國會都由民主黨掌握之後，他已儼然成為「反對派領袖」。我寄給金斯伯格看，她回得相當委婉：「對我這位大法官朋友，你寫得挺有意思。」幾星期後，一九九三年一月二十一日，她看到我寫了一篇批評華盛頓國家歌劇院（Washington National Opera）《奧泰羅》（Otello）演出不佳的文章，便寫信給我：

二月十七日星期三那天有《杜蘭朵》（Turandot）排演，希望你有空邀一個朋友參加。雖然不知演出如何，但座位很前面……他們秋天還演過《沙皇的新娘》（Tsar’s Bride），真希望你看的是那齣而不是《奧泰羅》。如果你看的是那齣，你對華盛頓劇院的印象可能會好一點。

我去了《杜蘭朵》排演也謝謝她贈票之後，她去看了開幕演出，並於二月二十五日的信裡分享她的想法：「《杜蘭朵》陣容龐大，我昨晚看的那場合唱表現極好，尤其是第一幕。女主角伊娃（Eva）的聲音非常厚實，卡拉夫（Calaf）的〈公主徹夜未眠〉（Nessun Dorma）則唱得比我預期中好。很高興你看到本地劇院較好的一面，也坐到較舒適的座位。」

在那封信裡，她也談到我請她指教的另一篇文章。我那篇文章在讚美大衛．蘇特（David H. Souter）大法官之餘，也批評蘇特將約翰．馬歇爾．哈倫（John Marshall Harlan II）大法官奉為英雄、推崇過度，變得像「哈倫教」。哈倫是溫和保守派，在華倫（Earl Warren）任首席大法官時被任命為大法官。最高法院裡不分自由派或保守派都敬重他，視他為司法自制（judicial restraint）的典範。

我欣賞你對蘇特法官的評論，但我認為哈倫大法官值得你更高的肯定。我的良師益友傑瑞．鈞特（Gerry Gunther）對哈倫評價極高，因為他幾乎總是完全表明立場，不故作姿態也不譁眾取寵。他在韋爾許訴美國案（Welsh v. United States）中的協同意見書是典型範例，那對我倡議平權的歲月幫助很大。

金斯伯格提到一九七○年的韋爾許案，既透露出她為平權倡議時的策略眼界，也展現出她對哈倫法官論事開誠布公的敬意。在那篇協同意見書中，哈倫主張補救違憲法律的辦法有兩種：一是擴大適用，二是宣告失效。換句話說，當法庭裁定某條法律因偏袒特定群體而違憲，補救方式不是宣告這條有問題的法律失效，就是將它的法益擴大到原本被排除在外的群體。在一九七九年發表的法學評論〈對修復違憲法律之司法權的思索〉（Some Thoughts on Judicial Authority to Repair Unconstitutional Legislation）中，金斯伯格援引了哈倫在韋爾許案的觀點，說他在韋爾許案的意見書對她深具意義。在她還是律師的時候，社會安全保險和公共救助福利因為歧視性刻板印象的關係，將特定性別排除在外。

她向最高法院提出上訴，要求將這些社會福利擴大到男女兩性皆可受惠。金斯伯格說，哈倫的意見書不但在這次上訴中給予她啟發，也協助她決定莫里茲訴國稅局局長案（Moritz v. Commissioner of Internal Revenue）的辯護策略。這是她贏得勝訴的第一件性別平權案，二○一八年還拍成電影《法律女王》（On the Basis of Sex）。在莫里茲案中，她成功說服聯邦上訴法院，將原本只適用於撫養父母的單身女性的課稅減免，擴大到情況相同的單身男性。

她的信親切友善，給了我與她拉近距離的勇氣。三月十五日她六十歲生日那天，我請花店送了束花給她。

（圖／Unsplash）

三月二十日，拜倫．懷特（Byron R. White）大法官退休。金斯伯格被認為是接替人選之一，但因為她曾批評最高法院對羅訴韋德案（Roe v. Wade）的法律推理，有些女性團體不滿她質疑這個劃時代的墮胎權裁定，認為她的立場不夠自由，反對提名她。

四月下旬，我為《新共和》寫了一篇文章〈名單〉（List），依我認為的大法官適任資格評比七名主要人選，排名從低到高，最後一位是金斯伯格。「在所有人選中，」我對比爾．柯林頓總統過濾後的短名單評論道：「金斯伯格是最能同時獲得自由派和保守派敬重的一位。」

她對羅案的審慎態度，是柯林頓將此難解之結快刀斬亂麻的最佳機會。此外，不論是書面交換意見或開會討論，她也是最可能爭取到搖擺大法官支持的人選。我們對金斯伯格唯一的顧慮，是她可能對立場模糊的中間派過於友善。不過，從她過去的表現來看，雖然她願意在小細節上妥協，可是在獲得法院公正審判權（broad access to the courts）、宗教自由、言論自由和性別平等各方面上，她的核心立場是有原則的自由主義（principled liberalism）之典範。如果她能獲得提名，將是費利克斯．弗蘭克福特出任大法官後最值得稱譽之事。一九六○年時，弗蘭克福特曾以他還沒做好準備接受女性擔任法律助理為由，拒絕任用金斯伯格。現在，我們準備好了。

一九九三年六月十四日，柯林頓提名露絲．拜德．金斯伯格為最高法院大法官。金斯伯格法官客氣地說我那篇文章幫了她一把，讓她順利出線。「你播下的期許，」金斯伯格六月十八日寫信對我說：「我會努力實現。」其實，我那篇文章只是機緣湊巧，我也只是正好在對的時間、對的位置，加入了推薦她的合唱，與有幸認識她的友人和崇拜者一起，自動自發地為她認證。

作者簡介 傑佛瑞‧羅森Jeffrey Rosen 現為國家憲法中心主任兼執行長、喬治城大學法學教授，並為《大西洋》雜誌寫稿。著有六本書籍，近作為《路易斯・D・布蘭迪斯》（Louis D. Brandeis）和《威廉・霍華德・塔虎脱》（William Howard Taft）。羅森曾任《新共和》（The New Republic）法律事務編輯和《紐約客》（The New Yorker）記者。

●本文摘自 麥田出版 ／城邦文化《「我反對！」不恐龍大法官RBG第一手珍貴訪談錄》序言；為閱讀需要，部分擷取內容有些許調整。