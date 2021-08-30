從養貓的一個舉動，洞察「有毒」病態伴侶慣用手法與影響

「危險情人」、「假面閨密」、「慣老闆」、「控制狂父母」、「親情勒索」、「渣男」……這些名稱隨處可見，但你可能不知道的是，眼中只有自己的「病態型自戀者」正在控制你：可能是親密伴侶，甚至已經分手的伴侶；或者是身邊的家人，甚至是另一半的家人；甚至來自於朋友間、職場上各種人與人之間的連結。（編按）

小心「有毒」伴侶正在殘害你的價值觀

文／安妮．克洛蒂爾德．齊格勒（Anne Clotilde ZIÉGLER）

保羅覺得自己孤單又悽慘。工作壓力很大，不只壓力，又急又多的工作， 好像永遠做不完。太太克莉絲汀永遠不高興，動不動就跟他吵。保羅實在沒辦法向她吐露自己的煩惱，因為她只在乎自己，以及如何花光他戶頭裡的錢。孩子們⋯⋯就是孩子，他們還小，而且不管怎麼說，保羅也不認為該向孩子訴說自己的煩惱。

所以他決定養隻貓。他想像腿上窩著一隻柔軟滑順打著呼嚕的小東西，牠給他帶來的微笑，是能讓他真心發笑的小小丑兒，他想像著人們與寵物溫柔相處的私密時光：毋須言語，愛便滿盈。他養過一隻貓，小小的，胖胖的，是隻米克斯，貓咪死的時候他哭得很慘。

養寵物的話，當然選貓，有隻貓會讓他好過很多。他跟孩子說想要養貓的時候，他們也歡聲雷動。克莉絲汀沒有反對，真令人意外。保羅想要從動物保護協會領養一隻貓，他說，這對他很重要。世界上有這麼多被棄養的可憐動物 ⋯⋯ 他深受觸動。有一天，克莉絲汀宣布她要給家人一個驚喜，保羅也不知道是什麼驚喜。他們去到一處名種貓養殖場，她已經在那裡預訂了一隻。為了不讓孩子們失望，保羅什麼都沒說，只開出一張高價的支票，傷悲與憤怒如鯁在喉。

克莉絲汀的操縱手法

●她偷樂著假裝給予保羅對他重要的事物，但實際上卻非如此：他想要一隻貓，她就給他一隻貓。而且因為是一份禮物（是她找的貓，雖然是他付的錢），她還等著他道謝。

●她讓保羅做出不符合自己渴望與價值觀的事。

●她硬塞給他一個長期伴侶，日後看到牠就會想起被逼的事。

●她讓他花了比預期更多的錢，做了一筆他不想要的交易。表面上送他一個（下了毒的）禮物，實際上是在找碴。

除了預先下訂貓咪，她還利用孩子逼得他沒有其它選擇。

●她踐踏保羅的美好價值，那是她非常嫉妒的，於是剝奪他的喜悅釀成自己的歡愉。同時，保羅被迫道謝和為了孩子而假裝開心，這也讓她暗爽在心。

還有，既然要照顧活潑的小傢伙，不如就選名種的吧，優雅貴氣，尤其還跟保羅想要的不一樣……

書名：《病態型自戀：假面閨密、危險情人、慣老闆、控制狂父母、親情勒索……法國頂尖心理師教你如何從50個日常生活場景破解自戀型人格疾患，從有毒關係中重生》作者：安妮．克洛蒂爾德．齊格勒（Anne Clotilde ZIÉGLER）出版社：麥田出版出版時間：2021年07月01日

對保羅的影響

●他希望夜晚因為有寵物的陪伴能放鬆一點，那些被拋棄的動物某種程度上也是憂傷的伴侶。可是這一切卻毀了，他得到一隻尊爵不凡的名門貴貓，一點都不符合他想要的。

●因為他把孩子的快樂放在心上，所以太太造成的既定事實讓他不知所措。

●他做出與價值觀和情感所向相反的舉動：他被迫接回一隻為了被買賣而出生到這世上的小傢伙，可是他原本想帶回家的是被遺棄的小動物，完全是不同的做法。無法領養被拋棄的動物讓他覺得難過。

●他怕要被逼著愛牠（這是不可能的，愛是無法被規定產生的。）

●他得付出比原本預期高出許多的價錢。

●他覺得被迫為此道謝，讓他怒氣橫生。

●克莉絲汀對帶回這隻名貴的貓似乎很滿意，可是領養動物是他的夢想，這讓他產生克莉絲汀奪走了他某種東西的感覺。

●他也可以想見如果以後他說了什麼，比如等孩子們睡著以後，她會反駁說他真難搞，他要一隻貓，她就給了他一隻，而且還是奢華美貓。或許連他都會認同是自己在難搞任性呢。

●他覺得無法擁有夢想中的普通貓咪，夜裡又回到以往疲倦不堪的心情。

他能做什麼來保護自己？

●意識到對方的控制。因為太太的同意，看似意料之外的合作，反而阻礙了他的思緒，讓他看不透。

●不要表現出或是說出任何不舒服的感覺，不然她會更高興詭計得逞。

●拒絕出遊，直到省下買那一隻貓的錢，解釋不出門的理由時不要表現出惡意或是要從別處把錢找回來的報復模樣。

●自己去動物之家找第二隻貓。製造驚喜。如果需要理由，就說第一隻貓會孤單無聊。孩子們只會更加高興的。

●花時間跟兩隻貓咪相處，能讓自己放鬆和滋養心靈。通常第二隻貓會學第一隻貓，所以這能讓他也喜歡牠。

●捐錢給照顧受到遺棄的動物的基金會。

●度假時，堅持要帶上兩隻貓，而不是請別人照顧牠們。

●把這件事寫下來，釐清思緒，不要忘記。

幾點幫助保羅的思考：

●是什麼使得你對於被遺棄的動物特別有感？是不是與你過去自身經驗有關？你是否曾經感覺被遺棄？若是如此，是在甚麼樣的情況下？被誰？

●是什麼讓你太太有時間比他「超前佈署」？你是否覺得要主張自己渴望的事或者將渴求付諸實踐很困難？若是如此，是從與太太交往才開始的，或者更早？若更早是何時？將自己渴望的事付諸實踐，你覺得會發生什麼？曾經這麼做過，卻遭遇阻礙或被禁止嗎？若是如此，是在何時？怎麼發生的？被誰阻礙或禁止？為什麼？你是否害怕將渴望付諸實踐呢？

●現在這個情境與上述問題的答案之間是否有什麼關聯？當下狀況是否與你留意到的某些因素相呼應？

作者簡介 安妮．克洛蒂爾德．齊格勒（Anne Clotilde ZIÉGLER） 心理治療師，執業超過三十年。所學廣泛，包括：溝通分析、榮格心理分析、接觸療法、個人中心治療商談，非暴力溝通、身心學等多種心理學方法，結合心理學與身體療法進行諮商晤談。日光出版社特約作者，已出版《變態型自戀者，脫下你們的面具！》以及《嫉妒的愛》。

●本文摘自 麥田出版 ／城邦文化《病態型自戀：假面閨密、危險情人、慣老闆、控制狂父母、親情勒索……法國頂尖心理師教你如何從50個日常生活場景破解自戀型人格疾患，從有毒關係中重生》；為閱讀需要，部分擷取內容有些許調整。