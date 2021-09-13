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《笑史！了不起的古希臘》妖豔魔女喀耳刻與奧德修斯

聯合新聞網 / 高寶書版
魔女喀耳刻（Circe）與被變成動物的奧德修斯同伴們。（圖／紐約公共圖書館The New York Public Library 提供）
魔女喀耳刻（Circe）與被變成動物的奧德修斯同伴們。（圖／紐約公共圖書館The New York Public Library 提供）

希臘文明是指從西元前8世紀的古風時期開始到公元前146年被羅馬共和國征服之前的這段時間，許多英雄從此留名、特洛伊木馬、馬拉松戰役至今還讓人津津樂道，而希臘城邦、斯巴達教育也影響深遠。

美國史丹佛大學古典學博士王冬妮酸爽熱辣講述古希臘史，《笑史！了不起的古希臘》書中使用時下流行的詞彙，充滿現代感，筆調輕鬆、金句頻出，古希臘史從此再也不會遙不可及！（編按）

文／王冬妮

妖豔小姊姊

接下來講講更勁爆的妖豔小姊姊們。首先是法力高超的魔女喀耳刻（Circe）。奧德修斯（Odysseus）逃離了食人魔後就漂流到了她棲息的小島。

奧德修斯先派一支小分隊去偵察情況。他們來到一棟大宅子前，看見院子裡散養著一群雄獅猛虎，卻都被下了藥一般，乖順得猶如小狗小貓。

這時，秀髮飄飄的女主人出來了，她端莊優雅、氣質高貴，見有人到訪，馬上露出迷人的微笑，請水手小哥哥們進去做客，並奉上美味的乳酪和佳釀。這些人享用完佳餚後，瞬間就化身成了豬，全然不知自己是返鄉路上的將士—注意，這裡不是比喻，儘管有些人如豬一般好吃懶做，但這裡真的是拿來做紅燒肉的動物—原來這些食物和酒都被下了藥，而下藥之人就是喀耳刻。這些豬男立刻被喀耳刻無情地趕進豬圈。唯一一個在院外觀望的同伴看到這詭異的一幕，嚇得魂飛魄散，馬上飛奔回去稟告奧德修斯。

奧德修斯聽後不知所措，可他畢竟深得天神喜愛，於是荷米斯悄然來到他身邊，送上溫馨小提示：如果想救你的同伴，需要照我所說的去做：你需要提前服下我給你的解藥，這樣喀耳刻的迷湯就會失效。在她對你下咒之前，你就可以拔出利劍來震懾她。喀耳刻一害怕，就會要和你做羞羞的事，你千萬不要拒絕。等她脫光衣服、赤身裸體時，就可將她徹底降服，逼她還你同伴人身，並對天發誓永不傷害你們。

說了半天，行動的內容原來是美男計。估計好多人都暗中苦惱：「怎麼這種『艱巨』的任務就不落在我的頭上呢？」

接下來的事情有如荷米斯所說，喀耳刻將奧德修斯迎至家中，殷勤地奉上下了料的食物。

當她拿出魔棒，準備施咒時，奧德修斯搶先一步，將劍指向喀耳刻。看到英氣逼人的奧德修斯，女神像換了個人一般，嬌聲說道：「英雄，收起你的匕首，我倆郎才女貌，何必刀劍相向，不如共浴愛河！」

《笑史！了不起的古希臘》作者： 王冬妮 出版社：高寶書版出版時間：2021年2月9日
《笑史！了不起的古希臘》
作者： 王冬妮
出版社：高寶書版
出版時間：2021年2月9日

奧德修斯也沒有絲毫扭捏，直言道：「要我答應可以，但你要起誓對我不能有任何二心。」

魔女平時連兇悍的獅子和老虎都不懼怕，但遇到心動之人時，身體是誠實的。兩人一番雲雨之後，喀耳刻立刻對奧德修斯佩服得五體投地，將他的豬隊友全都變回人形，還大擺酒席款待他們。大家盡釋前嫌，把酒言歡。就這樣，在這「春色漣漪」的溫柔鄉里，一夥人轉眼就渾渾噩噩地過了一年，注意，是一年！

還好，奧德修斯的身邊還有幾個人意識清醒。經他們堅持不懈的抗議，奧德修斯才想起自己老家還有妻兒。

●本文摘選自高寶書版出版《笑史！了不起的古希臘》


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