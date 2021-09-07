殺戮版「詐欺女王」？罪案百科全書紀錄令人髮指的兇案始末

文／傑克．羅斯伍德（Jack Rosewood）

南妮．多斯 NANNIE DOSS

出生年月日：1905年11月4號

別名／暱稱：傻笑奶奶、快樂黑寡婦、寂寞心殺手、藍鬍子夫人

做案特徵：殺人詐取保險金

受害人數：8到11人

犯案日期：1920年到1954年

逮捕日期：1954年10月

殺人手法：砒霜毒害

已知受害人：四任丈夫、母親、姊妹多薇、孫子羅伯特與婆婆，艾立．蘭寧之母

犯罪地區：美國阿拉巴馬州、北加州、堪薩斯州、俄克拉荷馬州

狀態：終生監禁1965年6月2號，於獄中服刑期間死於白血病。

個人背景

多斯是詹姆士與露易莎．多斯夫妻倆在阿拉巴馬州藍山生下的五個小孩之一。本名為南西．海索的多斯很鄙視父親。他的母親也一樣，據說她生性卑鄙且掌控慾極高。詹姆士會叫小孩不要去學校，留在家裡的農場工作。因此，多斯的讀寫能力很差。

這家人在多斯7歲左右的時候，全家搭火車去拜訪親戚。火車在半途上停了下來，讓多斯一頭撞上了前座後方的金屬手把。這場意外讓她多年受嚴重頭痛與斷片之苦，她也常常與憂鬱症搏鬥。

雖然她不太能看字，多斯仍喜歡看母親的言情雜誌。後來的她很喜歡看寂寞之心專欄。多斯與姊妹都被父親嚴格禁止打扮得跟同齡女孩一樣，也絕對不能化妝。兩個女孩也不能去跳舞。雖然她的父親極盡可能地保護兩個女兒，避免他們落入異性的魔爪，這對姊妹仍被性騷擾了好幾次。

多斯16歲的時候，嫁給了在亞麻線工廠工作時認識的男子，查理．布拉格斯。在多斯的父親同意這樁婚事前，兩人只約會過四次。布拉格斯的母親在兩人婚後跟他們同住，而她也一樣是個控制狂。這對年輕夫妻生了四個孩子——都是女兒。

凶殺紀錄

孩子們和婆婆讓多斯壓力很大，她開始喝酒和抽菸。多斯和她的丈夫都與他人通姦。布拉格斯有時會行蹤不明長達數日之久，讓多斯一個人管家。悲劇於1927年降臨，兩人的兩個女兒去世了—據了解應為食物中毒所致。布拉格斯懷疑是多斯謀殺了女兒，因此逃離了家中，他帶走大女兒，留下老么給多斯。

布拉格斯離開後不久，當時仍與多斯同住的他的母親也死了。1928年，布拉格斯終於將女兒帶回多斯身邊，兩人沒多久後便離了婚。多斯帶著兩個孩子回到母親家中居住。她再次沉迷寂寞之心專欄，寄了很多信回應在上面登廣告的男子。其中一名男性為羅伯特．富蘭克林．「法蘭克」．哈里森。

法蘭克開始寄詩給多斯，而她回送蛋糕給他。兩人於1929年結了婚，住在傑克遜維爾。婚後不久，多斯發現法蘭克有傷害罪案底，而且是個酒鬼。儘管如此，兩人的婚姻關係仍維持了16年，直到法蘭克突然身亡。

多斯的大女兒梅爾維娜於1945年生下老二，但嬰兒沒多久後便夭折了。梅爾維娜在生產過程中被施用了乙醚，而乙醚有時會讓人產生幻覺，她覺得自己看到多斯往嬰兒的腦袋裡插了一根帽針。她向丈夫和妹妹詢問此事，這兩人都說多斯告訴他們，孩子已經夭折。多斯當時手上正好握著一根帽針。

梅爾維娜的婚姻就此瓦解。沒多久後，她開始與一位多斯並不認同的士兵交往。1945年7月7號，梅爾維娜留下兒子羅伯特給跟父親一起來拜訪的多斯照顧，而孩子這時候身亡了。醫生診斷後判定死因是不明原因的窒息。多斯幫羅伯特保了500美金的壽險，羅伯特死後兩個月，多斯便去領了保險金。

二次大戰期間，日本投降的時候，多斯的丈夫法蘭克熱烈慶祝了一番。某天夜裡，趁著酩酊大醉，他強暴了多斯。隔天她找到他埋在花園裡的威士忌瓶，多斯往裡頭裝了老鼠藥。法蘭克當晚便去世了。

再次恢復單身的多斯在寂寞之心專欄上又找到了另一名追求者，艾立．蘭寧—又是一個酒鬼和通姦者。兩人結婚的期間，多斯有時會一次消失好幾個月。不過她在家的時候，就會扮演溫順妻子的腳色。蘭寧心臟衰竭身亡的時候，整個鎮上的人都來安慰她。沒過多久，他們家的房子就被燒毀了。這棟屋子有保險，而多斯就是受益人。不久後，蘭寧的母親去世，多斯離開了北加州。

多斯跑到姊妹多薇的家住。多斯抵達後不久，多薇便久病不起，最後去世。

多斯這時認識了理查．L.．莫頓。這任丈夫不像前幾任一樣是酒鬼，但是他是個花花公子。在多斯的母親去世三個月後，他也於1953年跟著離世，死因據聞為中毒。

多斯的最後一任丈夫是山謬．多斯，來自俄克拉荷馬州土爾沙。兩人於1953年6月成婚，身為潔身自愛、會固定上教堂的男子，他對於多斯熱愛的言情小說非常不以為然。9月的時候，他被送進了醫院，診斷顯示他的消化道受到感染。

10月5號他出院回家，當晚便離開人世。因為他死得太過突然，當局決定進行驗屍。驗屍結果顯示可憐的山謬體內有大量的砒霜，多斯立刻遭到逮捕。

書名：《殺人魔名冊：全球150名極惡連環殺手檔案》作者：傑克．羅斯伍德（Jack Rosewood）出版社： 高寶書版出版時間：2021年7月1日

逮捕行動與庭審

多斯遭逮後承認犯下多起謀殺案，包含四任丈夫之死、她的母親、多薇、羅伯特與婆婆蘭寧。當局把重點放在山謬．多斯的謀殺案上頭，經判定，她的精神狀況沒有問題，可以出庭受審。她於1955年5月17號認罪。多斯被判處無期徒刑，她成功因為當局不願意處死女性，躲避了被判死刑的下場。

結果

多斯飽受白血病之苦，於1965年6月2號輸給了病魔。

後記

• 她的第一任丈夫——也就是唯一一任沒有被她殺害的丈夫宣稱他之所以離開她，是因為他很怕她。

• 在土爾沙麥克亞列斯特監獄裡受訪的時候，多斯抱怨她在獄中唯一獲准可以進行的工作就是在洗衣房裡，她提出要去廚房工作的請求都被嚴厲拒絕了。

●本文摘自高寶書版出版之《殺人魔名冊：全球150名極惡連環殺手檔案》。