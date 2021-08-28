你能平靜看到最後嗎？《殺人魔名冊》深掘全球150名連環殺手荒謬惡行

文／傑克．羅斯伍德（Jack Rosewood）

保羅．坎尼斯．伯納多 PAUL KENNETH BERNARDO

出生年月日：1964年8月27號

別名／暱稱：保羅．傑森．堤爾、斯卡波羅強暴犯、女學生殺人狂

做案特徵：強暴謀殺

受害人數：3人

犯案日期：1990年12月到1992年4月

逮捕日期：1993年2月17號

殺人手法：勒殺、下藥

已知受害人：譚美．霍莫卡，15歲；蕾絲莉．莫赫菲，14歲；克莉斯汀．法蘭屈，15歲

犯罪地區：加拿大安大略

狀態：25年有期徒刑，分類為危險級人物，釋放可能性很低

個人背景

他人對於伯納多小時候的描述常是一個總是面帶微笑的快樂小男孩，即便環繞著他的家庭生活其實是一團混亂。他的父親坎尼斯曾因猥褻一名年輕女孩，遭到逮捕判刑，並且調查人員也發現他曾性侵自己的女兒。知道了自己丈夫的罪行之後，伯納多的母親陷入重度憂鬱。她決定遠離從家庭生活中抽身，搬到了屋子裡的地下室去住。

伯納多16歲的時候，母親在跟父親吵架過後告訴他，他是一次婚外情的產物。伯納多因此對自己的母親心生厭惡，開始在各種場合對母親惡言相向（例如用「婊子」叫自己母親），絲毫不在乎誰會聽見。

從威爾弗里德．勞里爾爵士學院學院畢業後，伯納多開始在安麗工作。他對公司用來鼓舞人心的影片以及銷售文化十分著迷，常常對自己在酒吧遇見的女性練習銷售技巧。伯納多開始在多倫多大學士嘉堡分校 上課，這時候的他沉浸在黑暗的性幻想之中，常常毆打自己交往的對象，也喜歡在公開場合羞辱女性。

1987年10月，他認識了一名年輕女子，卡拉．霍莫卡，兩人立刻被對方的性魅力吸引。對伯納多來說更棒的是，卡拉會鼓勵他那黑暗的幻想以及性虐待的行為。這時候的他終於能隨心所欲，享受扭曲的思想中那些幻想成真的感覺了。

（圖／Unsplash）

凶殺紀錄

身為強暴慣犯，伯納多的惡行在1990年變得更凶惡，謀殺了自己的小姨子。

譚美．霍莫卡是伯納多的未婚妻卡拉的妹妹，他總是跟她打情罵俏。他隨後對這位年輕女孩十分著迷，從一開始窺視她的房間窗戶，到後來會趁著她睡著的時候跑進房間裡看著她打手槍。一心想要討好伯納多的卡拉，竟親手破壞了譚美房間的窗戶鎖扣，只為了讓伯納多進房更容易。

1990年7月24號晚上，卡拉煮了晚餐，並在料理中加了抗焦慮藥物煩寧藥丸的粉末給譚美吃。譚美很快就失去了意識，卡拉則看著伯納多強暴譚美。而這並非他們對譚美做的最後一次攻擊。

1990年12月23號，有人給了譚美一杯加了安眠藥的蘭姆蛋酒。15歲的譚美很快就再次失去意識。但是這一次，在他們脫去她的衣物後，卡拉在她的口鼻覆蓋了一塊吸滿麻醉藥鹵乙烷的布料。兩人接著架設了攝影機，拍攝自己強暴這名失去意識的女孩的過程。過程中，譚美開始嘔吐。急救失敗後，兩人才終於叫了救護車。不過他們先確保譚美的衣物都穿上了，並且把她移動到另一個房間來掩飾自己做的事。譚美再也沒有醒過來。幾個小時候，醫院宣告譚美身亡。

六個月後，1991年6月15號，伯納多開車在柏林頓的時候，遇見了蕾絲莉．莫赫菲。當時時間還非常早，因為錯過了門禁時間，蕾絲莉被鎖在家門外。伯納多走向她，她問伯納多身上有沒有菸。她跟著他走回車旁，接著馬上就被蒙住了雙眼，壓上伯納多的車。

車子開到伯納多和卡拉的住處時，兩人又重新施展了對譚美做過的老把戲。

他們折磨並強暴莫赫菲，錄下整個過程。她的雙手被綑綁，矇眼布綁在頭上。過程中，她宣稱矇眼布滑掉了，這代表她能看見伯納多和卡拉。兩人整夜持續強暴與虐待她。

隔天，莫赫菲被餵下致命劑量的鎮定藥劑三唑侖，（根據伯納多的說詞）是由卡拉下的手。不過卡拉的說法則完全不同—她宣稱這名年輕女孩實際上是被伯納多勒斃的。不論如何，現在兩人得想辦法棄屍了。兩人決定將她的遺體支解，再分塊用水泥封起來。隔天，伯納多買了好幾包水泥，還蠢到留下了收據。

兩人用伯納多祖父的電鋸，將莫赫菲鋸斷，再封成一塊塊水泥磚。接著兩人又把水泥磚丟到吉布森湖裡，就這樣跑了好幾趟。其中幾塊水泥塊很重，即便使盡了力氣，其中一塊仍離湖岸很近，並且在1991年6月29號，被一名帶著兒子去釣魚的男子發現。

接下來的凶殺案發生在1992年4月16號。兩人這時會在街上到處找可能的目標，這天下午，他們看見了15歲的克莉斯汀．法蘭屈走在街上。卡拉手拿地圖，假裝迷路的樣子走向女孩問路。法蘭屈正要幫助卡拉的時候，伯納多就從她身後拿刀逼她跟著他們上車。

法蘭屈的受的折磨比另外兩位還要漫長：她被強暴、強迫肛交，酷刑持續了整個復活節週末三天之久。為了控制住她，法蘭屈被迫喝下大量的酒。這一切過程再次被兩人錄了下來。這次他們連矇眼都懶得矇，兩人的動機看起來一開始就是打算要殺掉法蘭屈。

隔天，法蘭屈就被處決了。伯納多後來宣稱是卡拉用橡膠槌子打她，而法蘭屈是不小心被本來綁在她胸口的繩圈給勒斃的。不過卡拉則是說伯納多花了七分鐘把女孩勒死，自己是在旁邊看。

法蘭屈的裸屍於1992年4月30號被人發現時，明顯可見她已經被清洗過，頭髮也被剪掉。她的遺體被丟在柏林頓路邊的一條水溝裡。調查警官一開始以為頭髮被剪掉是殺手想要留作紀念的緣故，但是卡拉後來解釋，他們這麼做只是為了拖延遺體身分辨識的速度。

示意圖（圖／Unsplash）

凶殺案發生時間順序：

• 1990年12月23號—譚美．霍莫卡，15歲

• 1991年6月15號—蕾絲莉．莫赫菲，14歲

• 1992年4月16號—克莉斯汀．法蘭屈，15歲

逮捕行動與庭審

伯納多與卡拉在此之前都已經多次因不同理由接受過警方訊問，包含譚美之死、斯卡波羅強暴案，以及伯納多喜歡跟蹤女性的這個癖好。1992年5月12號的一份報告指出，應該要針對法蘭屈一死，再訊問伯納多一次。他接受了短暫的訊問後，警方覺得他不太可能是嫌疑犯。

三天後，綠絲帶特別小組(Green Ribbon Task Force)成立了，旨在調查莫赫菲與法蘭屈命案。伯納多與卡拉提出申請，將姓氏正式改為堤爾，這是一部電影中的虛構角色，一名連續殺人魔的名字。12月的時候，卡拉遭伯納多毆打，被送往當地醫院治療。她決定對他提出告訴。伯納多被逮捕後釋放，而卡拉則搬到親戚家去住。這時候，犯罪現場的證據與兩年前伯納多提供的DNA樣本比對已經完成了。

DNA比對結果相符，調查人員開始監控伯納多，並於1993年2月9號訊問卡拉。他們告訴她調查人員現在懷疑他跟強暴謀殺案有關，但是她什麼都沒說—直到當天晚上，卡拉才對自己這陣子同住的叔叔和阿姨坦承一切。兩天後，卡拉與律師見面，希望能透過配合調查來換取豁免權。可是到了2月13號，當局判定以她的涉案程度，豁免已經是不可能的事。

伯納多終於在1993年2月17號遭逮。因為搜索令的權限和規範有限，調查人員花了71天才完成伯納多的屋子內部全面搜索。他們努力想找到卡拉提過的錄影帶，卻只找到一段短短的影片，內容是卡拉與另一名身分不明的女子口交的過程。1993年5月5號，檢方給了卡拉認罪的條件，這代表若她提出能夠指證自己丈夫的證據，就只需要服刑12年。她同意了。

伯納多於1995年，因莫赫菲與法蘭屈的案件出庭受審。雖然他想要說服陪審團，指卡拉才是真正的殺人兇手，或稱受害人的死是意外導致，他仍於1995年9月1號，被判兩條一級謀殺罪名以及兩條重度性侵罪成立。他被判終身監禁，25年後可申請假釋。不過他被判定為「危險罪犯」，這代表他被假釋的機會微乎其微。

結果伯納多在監獄裡的時候，遭到多次攻擊。因此為了安全起見，他被轉移到隔離牢房。因為他的罪刑本質，他被從監獄中釋放的機會極低。

後記

• 伯納多曾是安麗業務員

• 伯納多在病態人格列表40項特徵中，符合了35項

• 他有會計學位

• 在監禁期間，伯納多寫了一本書，並在2015年11月，於線上平台Amazon出版，書名為《瘋狂的世界秩序》(A MAD World Order )，是一本對暴力細節鉅細靡遺地描述的驚悚小說，因為民眾抗議的緣故，亞馬遜在該書成為暢銷書後，從平台上下架了。

●本文摘自高寶書版之《殺人魔名冊：全球150名極惡連環殺手檔案》。