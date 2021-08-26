朱為民／我們與父母，同舟一命──《這樣都是為你好》推薦序

文／朱為民（臺中榮總健康管理中心主任）

乃菁醫師跟我有很多相似的地方：

我們都畢業於國防醫學院。

我們都喜歡照顧老年人。

除了病人，我們也關注照顧者的負擔和壓力。

因此，當我看到乃菁醫師的新書《「這樣安排是為你好！」──照顧父母的25個盲點》書稿，內心不知有多麼開心。過去跟照顧者有關的書籍，常常主軸是醫療專業，談要給老年人吃什麼、要怎麼運動、如何才達到無微不至的照顧；不然就是關照照顧者的內心與壓力，描述照顧者面對多少辛苦，要如何紓壓或是處理等等。而乃菁醫師的這本書很不一樣，可以說，終於有一本書，來告訴我們，身為照顧者，面對老年人的互動方式、行為、言語，應該要怎麼做。

在寫推薦序的幾個禮拜的時間，其實我自己也面臨著，母親健康狀態的下滑。

（圖／Pexels）

六十九歲的媽媽之前都很健康，除了關節有時痠痛以外，沒什麼大病痛。最近幾個月，媽媽卻常常抱怨，胸口有點悶、呼吸有點急促。我總是跟她說：「要多休息。」直到有一天，她真的變得很喘，我趕緊叫她去急診室。一看，已經出現了初期心衰竭和肺水腫的症狀。

身體有了問題，當然要開始治療。媽媽自此以後，每天吃的藥增加了許多，而吃藥初期的狀況不是很穩定，所以常常又喘起來，又要跑到急診去。

我是家中獨生子，對我而言，最辛苦的並不是那些臨時的突發狀況，而是開始意識到「媽媽的健康跟以前不一樣了」這件事。想到這件事，我內心經歷了天翻地覆的改變。一開始，是有點自責：「我是不是漏了什麼？是不是應該要更注意什麼地方？是不是讓媽媽太累了？」接下來，是開始擔心：「接下來會不會愈來愈壞？如果藥物控制不好，怎麼辦？如果其他器官也出狀況，怎麼辦？」最後，我發現我的言語和行為，開始變得愈來愈具指使性、權威性：

「媽！要按時吃藥喔！」

「媽！不要吃太鹹啦！」

「媽！不要太累！要多休息！」

「媽！不是叫你不要做家事了嗎？怎麼又洗衣服？」

我和媽媽的溝通，曾幾何時，變成如此命令、如此尖銳，有時甚至帶著情緒。

回顧起來，我和我兒子乖寶的對話，常常也是如此：「快去吃飯！」「怎麼還沒洗澡？」「趕快去睡覺！」

靜下心來的時候，我常常想，面對長輩的態度和面對孩子是相同的，但這樣是對的嗎？

乃菁醫師書中，幾乎都是探討這樣的狀況。第三篇中的女兒，對著爸爸怒吼：「如果你都不吃藥，那就乾脆去死一死好了！」這樣的言語，讓我膽戰心驚。但仔細一想，儘管我對媽媽的話，並沒有如此尖銳與冷酷，但其中隱含的意思都是一樣的，那就是：

「我是為你好，所以你要聽我的。」

台灣是一個高齡社會，到二○二五年，我們有五分之一的人，都是老年人，我每天的門診也面對非常多老年人和他們的家屬。其實我發現，老人家即使是動作慢了、思考慢了，但是他們依然很有智慧，甚至多數的老人家是可以為自己做出負責任的決定。只是，身為年輕一輩的我們，有沒有關注到老人家的感受？他們的情緒？他們的價值觀？他們的決定？我們如何探詢、理解並支持老人家的決定，也許是兩代之間開啟一段新的對話的關鍵。

我常常講一句話：和老年人相處，是一輩子都要學習的功課。這個功課，我自己也在學，其實不容易。身為照顧者，要隨時觀照自己的情緒、言語和行為，也要關心老人家的想法和觀念。在之中取得平衡，需要有很多的練習和引導。不過幸好，我們有乃菁醫師。

乃菁醫師是高雄長庚智能與老化中心主任，平時的工作就是治療與照顧老人家，也關心老年人的家屬和照顧者。這次她特別整理了二十五個我們常常無意識中犯下的照顧盲點，我讀完後，也覺得收穫非常多。透過乃菁醫師提到的一些改變的方式，我發現，和媽媽之間的溝通，也變好了。

寫推薦序的時刻，也正是台灣疫情升級的時刻。街頭瀰漫著恐懼，大家都很緊張。網路上出現了這樣的口號：「團結抗疫、同舟一命。」看到這樣的標語讓我想到，其實，我們與父母親，不也是同舟一命嗎？小的時候，父母照顧我們；父母老的時候，我們照顧他們。我們都是同一條船上的人，而引領那艘船前進的，是雙方對彼此滿滿的愛。

●本文摘選自寶瓶文化出版之《「這樣安排是為你好！」──照顧父母的25個盲點》推薦序。