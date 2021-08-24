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相同病毒卻輕重症不一？蔡璧名教你比疫苗更值得試的根本解方

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《鬆開的技、道、心》 作者：蔡璧名 出版社：天下雜誌出版 出版日期：2021年8月25日
書名：《鬆開的技、道、心》
作者：蔡璧名
出版社：天下雜誌出版
出版日期：2021年8月25日

文／蔡璧名

小時候聽祖母說：「端午那天午時的雨水，能治百病。」我卻漸漸曉得，有助於百毒不侵的「雨水」，並不需要一年一度的「等候」，也無需仰頭懇求「上天」；端看你是否願意「啟動」導引自身體內的源頭活水，就此啟動遠離疾病的關鍵能力。

吹同樣一陣風、淋同樣一陣雨，你是否好奇：為什麼有人感冒頭痛、頸僵、鼻水、咳喘，乃至全身痠痛發燒，有人竟完全沒事？

與同樣的病毒相遇，你是否想過：為何有人就此病入膏肓甚至死亡，有人竟只輕症，甚至毫無症狀？

那麼，造成人們有、無症狀，輕、重症，生與死之巨大差別的「關鍵能力」，究竟是什麼？

中醫說能抵擋「邪氣」的，是「榮氣／衛氣」、「經脈之氣」

今人稱能對抗病毒的是「免疫力」；中醫說能抵擋「邪氣」的是「正氣」。

超越《穴道導引》的，《穴道導引應用錦囊》

五度經冬歷春、夏鍊三伏的身體經驗，使我對於穴道導引彷彿啟動自身體內「鬆開」的魔術方塊，是如何助人舒筋、活血、養氣、安神？又如何能倍增其效用？似乎有更深刻的體悟與認知。如近年操練時發現：倘讓集中於穴道的用力向度更豐富（如讓用力收緊的方向分內、外），則氣血會越活絡，放鬆也將更為徹底。

打開七大錦囊，便於找到重返鬆柔自我的解方

滿足五年來讀者不斷詢問：何等體況合適操作何招何式的迷茫，方便應用，全書分七大錦囊。分別傳授扎實基本功、放鬆肩頸功、疏通背脊功、柔軟頭皮活絡顏面功、強心健肺功、助消化不便祕功、靈活四肢提高骨質密度功。每招每式皆條述穴道預覽、操作步驟、圖解示範，鍛鍊全身簡單易懂。關於七個錦囊名稱，我要特別感謝盧廣仲與吳幸倫兩位小夥伴的創意發想，尤其盧廣仲賦予眾多趣味橫生的錦囊、招式之名，呼喚招式名稱的時候，彷彿給各錦囊譜上美好的微笑樂音。

習鍊穴道導引，

不是培育一支追著病毒跑的疫苗，而是錘鍊身體的根本。

外在世界是不斷變動的，氣候時令是更迭流轉的，在每一場病毒不斷向人類叫囂喧戰的擂臺賽裡，病毒可以變種，病菌可以超級，人類這時忽然顯得渺小脆弱不堪一擊。總是以萬物靈長自居的人類，是否不該只被動地等待疫苗像救世主一樣地出現，而是該躬身自省：平日是否輕忽鍛鍊自身？就算曾是削鐵如泥的利器，如今鏽了鈍了，怎能上陣發揮當關抗敵之力？

習鍊「穴道導引」不是培育一支必須不時修正改造的疫苗，而是不斷厚植錘鍊身體的根本。當「穴道導引」成為同起床、如廁、梳洗、開窗、用餐般每天已習慣的事項之一，那麼修習「穴道導引」的造境，絕不僅止於預防外感、對抗病毒這一階。歡迎就此來到舒展至柔之筋、陶養浩然之氣的武俠世界。

●本文摘選自天下雜誌出版8月25日即將出版之《鬆開的技、道、心》。


天下雜誌 疫苗 中醫 發燒 閱讀風向球

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