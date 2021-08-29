行銷人必學7個產品命名技巧！光靠「鼻子貴族」這個商品名，這款衛生紙銷量翻四倍！

文／中野巧

CASE01：通勤快足

1981由Renown推出的「Fresh Life」。

你知道這是什麼產品嗎？這是紳士用的抗菌防臭襪，但在改變商品名稱後，銷售量竟然提高到34倍！而此命名正是⋯⋯「通勤快足」。取自通勤「快速」的諧音，命名為通勤「快足」。透過某人的使用經驗，使得通勤變舒適的形象在瞬間蔓延，而這僅僅因為優秀的4字命名。

CASE02：鼻子貴族

這是1996年由王子Nepia推出的「保濕衛生紙」。在花粉症的時期，這是格外受到重用的一款保濕衛生紙。為了轉變成高級形象而改名為「鼻子貴族」，其後銷售量立刻就與前年相比增加了3成。後來，據說銷售量更是提升了4倍之多。

7種說到顧客心坎的命名檢視要點

「賣得好或賣得不好」「能不能達到口耳相傳」「能否長年受到顧客喜愛」這些都是會大大受到命名的影響。所有的因素全都濃縮結晶在一句話當中，想到這裡就深深感到命名的深奧。

我要「檢視」命名的時候，會從下列7個項目來思考。

1. 是否簡單明瞭（是否能直覺理解？）

2. 是否順口？（試著唸唸看，看好不好發音，或是想不想要說給別人聽）

3. 是否容易與其功能或效果連結？

4. 是否能引起共鳴與親近感？

5. 是否容易省略

6. 是否有呈現概念？

7. 是否容易留下記憶點？（是否容易忘記，又或是容易回想？）

有實際案例的話就比較容易記住，接下來會加上命名的案例來解說。

1. 是否簡單明瞭（是否能直覺理解？）

共情寫作在剛開發之際的命名是「66寫作法」。引用6格的「6」，6×6=36，也就是帶有期許對於360度，所有面向的人發布訊息的意涵⋯⋯當時我覺得「好帥！這真的最酷啊！」，但現在回想起來，卻覺得實在是，好、好俗氣啊！（汗）如果沿用「66寫作法」現在會變得如何？我光是想像都覺得恐怖。

2. 是否順口？（試著唸唸看，看好不好發音，或是想不想要說給別人聽）

接著「66寫作法」，我所想到的是名稱是「Sixth Sense Writing」。其實，共情寫作這個命名已經是第三代了。光是填寫表格，就能寫出猶如魔法般能夠引起讀者共鳴的文章，彷彿透過第六感接收到訊息般的奇妙感覺，而命名為「Sixth Sense Writing」。

我也很喜歡這個命名，但是有一個「對日本人而言較難發音（th的音）」的問題。

3. 是否容易與其功能或效果連結？

「水蜜桃蘿蔔」這是由Oisix用戶選出連霸4年的「年度農家」一款常年不敗的人氣商品，其命名可說是相當絕妙。看到這個命名，你有沒有立即浮現出蘿蔔既甜又好吃的印象呢？

除此之外，Oisix也透過像是「蜜蕃茄」或是「栗子馬鈴薯」、「軟嫩茄子」等獨特的命名不斷地增加粉絲。其絕佳的命名方式，相當值得參考。

4. 是否能引起共鳴與親近感？

我喜歡的食物是「Choco Monaka Jumbo雪派」。

巧克力的甜與令人懷念的最中餅，再加上Jumbo這個容易撩起少年記憶的命名，令人忍不住想要擁有。這可以說是引起朋友般共鳴的一種命名方式。你長久以來喜歡的物品，是不是都屬於這種能夠引起共鳴，或是感到親近感的命名呢？

5. 是否容易省略

省略商品等的名稱之際，我們要追求的並非因人而異的簡稱方式，而是每一個人的省略方式都一致，才容易受到大家的喜愛。

「共情寫作」簡稱為「共情」。

另外可衍生出像是產生動詞（填寫共情表）、空氣共情（思考客戶的應對方式，而在腦中描繪共情表）等詞。

書名：《最強網路文案產生器》 作者：中野巧 出版社：商業周刊出版 出版時間：2021年8月12日

6. 是否有呈現概念？

你知不知道日本千葉縣松戶市有一個名為「馬上處理科」的單位呢？

這是由松戶市在昭和44年（1969年）為了改變反應遲鈍的公家機關之工作效率，而將一般稱之「住民諮詢科」的單位名改為「馬上處理科」。無論是誰聽到，都能夠立即了解其中心概念，是一個很棒的命名。順帶一提，想出「馬上處理科」的人就是藥妝店「松本清」的創始者，也就是當年致力於市政改革的松本清市長。

7. 是否容易留下記憶？（是否容易忘記，又或是容易立即回想起來？）

篠原涼子的熱賣歌曲有一首的歌名是「愛戀 心痛 堅強」。

雖然乍看之下是不太好記的歌名，但不知為何卻是會令人想要記住的語詞組合，再加上說出口時的語感又令人感到舒服。如果跟我是同年紀的人，應該都牢牢烙印在記憶深處吧！

●本文摘自 商業周刊 出版之《最強網路文案產生器》。