資深心理師臨床觀察：其實稍微不討人喜歡，你能過得更好？！

文／艾瑪．里德．特雷爾（Emma Reed Turrell）

我們身邊都有這樣的人：他們忍不住要討好別人，他們可能難以說出自己真正的想法，或是不願意特立獨行；就算沒做錯事，也可能會道歉；變更計畫時會懷有罪惡感；他們覺得與其要解釋為什麼沒辦法，不如直接答應。也許他們兼有以上行為，也許你就是如此？

在我擔任心理治療師的臨床實務中，我每天都看到在這種複雜的兩難局面中苦苦搏鬥的人：他們沒辦法討好每一個人，卻又不允許討好自己。有些人無論如何都不會滿意，所以祕訣就是別再試著討好他們。

討好的原因

我們討好是因為害怕失去對方，但在此過程中，討人歡心不僅徒勞無功，我們還失去了自己。討好行為的根源很容易理解。人類屬於群居動物，我們依賴群體提供火源、食物及保護，假如被討厭，後果相當嚴重。恐懼、罪惡、羞愧都是本能的感受，目的是保護我們安穩地生活在群體之中。然而，現代生活已和遠古大不相同，但這些感受卻沒有隨之演化。我治療室中的案主只不過是忘記別人的生日、打電話請病假、取消和朋友的晚餐約會，卻都感覺彷彿犯下滔天大罪。不論任何事情，只要影響別人或令人稍微不舒服，他們都會極度不自在。討好並不是某種怪癖或個性，而是制約的產物。

討好的陰暗面

任何人都可能有討好問題，不論性別、年齡或地位。不過長久以來，這個問題都只被輕描淡寫地帶過，說討好者只是「隨和」或「人太好」。討好是一種犧牲自我的強迫症行為，對討好的對象和討好者本身來說，傷害力一樣強大。討好並不是一種可以學習與之共處的良性習慣，這不是充滿好意又無傷大雅的小怪癖。這是焦慮的展現，是因為討好者害怕失去掌控（他人的情緒）而出現的行為。討好者會想方設法隱藏自己的真實想法，避免影響他人或引發不快。不論是討好或極力避免使他人不開心，如果放任這種衝動，討好者可能出現焦慮、憂鬱的狀況，身體健康惡化、自我價值低落、自暴自棄。

在忙碌的現代生活中，要討好的對象無窮無盡，我們的角色和責任往外延伸、擴張，界線模糊不清。旁人期待我們在職場上保持彈性、隨時回應朋友的需求、擔任伴侶的好搭檔，還要抽身照顧年幼子女及年邁父母，永遠沒有打卡下班的一刻。社群網路將討好者推到無遠弗屆的線上觀眾面前，他們的自尊來源被外包給行銷演算法及陌生人比讚的大拇指。

你可能不覺得自己有忍不住討好別人的毛病，最明顯的討好行為是想方設法讓身邊的人更輕鬆自在，不過這只占討好者的一小部分，討好行為還有其他多種形式及偽裝。人際關係中如果存在討好的壓力，可能引發多種反應，包括藉由故意不討好來表現自主，不過這些反應都只是自我價值低落、缺乏權力、害怕拒絕的防禦行為。

不是要你選擇自私，只是要你能夠安然地回應自己的需求，就像你回應他人的需求一樣。總有一天，我們必須做出決定：要繼續討好下去，還是真誠地做自己。以經營關係來說，討好自己其實才是負責、慷慨大方的方式。做到這一點，我們可以在尊重對方的同時真誠過活，我們擁有同時幫助他人與自己的資源及能力，撥出一些心力關注自己並不會減損對他人的關心。

停止苦苦追逐他人

本書提供討好的替代之道，但不是阻止你關心他人，事實上，本書呼籲提升關心的品質，更加真誠、公平、適當、一致地關心自己和他人。付出適當程度的關心，敢於承受某些人無法接受你真實樣貌的風險，這樣你才能擁抱另一些人對你無條件的接納。

本書將協助你適應被討厭，而不是只是保持沉默；引導你復元，而不是一味擔心失敗；教導你接受批判，而不是逃避。我沒辦法告訴你如何停止討好別人，卻又不會讓任何人不開心，我只能告訴你，就算稍微不討人喜歡，你還是能照常過生活，甚至過得更好。如果在一段關係中，你無法表達自己的需求與感受，這種關係根本就不牢靠，此外還占據了建立其他穩定健康關係的空間。

書名：《討好陷阱：心理師的情緒解方－有些人無論如何都不會滿意，那就別再嘗試討好他們》 作者：艾瑪．里德．特雷爾Emma Reed Turrell 出版社：商業周刊出版 出版時間：2021年8月12日

本書嘗試解釋討好行為的原初動機，並以另一種角度加以說明，為討好者提供建議，協助你從照顧別人的位置上退下來，轉而開始照顧自己。我們會發現，他人對待我們的方式其實只是反映他們與自我的關係，而不是對我們的公正評價。我們可以學習關注自己的感受與需求，如果發覺自己感覺憎恨，那就該與憎恨的對象設下界線。

本書將教你如何停止苦苦追逐他人，並留在原地吸引他們；協助你認清這個事實：屬於你的終會自然開花結果，而強摘的果子不甜；鼓勵你花時間與適合自己未來的對象相處。本書教你成為更好的朋友、伴侶、子女、家長，協助你透過更加關心自己，進而提升關心他人的品質，而不是承擔他們的問題。

本書也會協助你為失去做好準備，因為失去是成長的必經之路。有些人不希望你停止討好。如果他們告訴你：「你變了」，你要知道，他們真正的意思是：「我不喜歡你不照我的方式行事。」

●本文摘自 商業周刊 出版之《討好陷阱》。